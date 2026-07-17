Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

| | Xã hội

Ngày 17/7/2026, Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ án sai phạm tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang để trực tiếp điều tra, sau khi khởi tố thêm giáo viên Nguyễn Thị Diệu Thúy, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 27 người.

Ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 07/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong chiều cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố với Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, ở phường Minh Xuân), giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước đó vào sáng 17/7, bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Nguyễn Thị Diệu Thúy.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Người bị khởi tố đầu tiên trong vụ việc là thầy giáo Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Nam An

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân sở hữu bất động sản chú ý quy định phạt tới 3 triệu đồng từ 31/8

Tất cả người dân sở hữu bất động sản chú ý quy định phạt tới 3 triệu đồng từ 31/8 Nổi bật

Khám xét khẩn cấp, bắt chủ tiệm photocopy Lê Văn Chiến

Khám xét khẩn cấp, bắt chủ tiệm photocopy Lê Văn Chiến Nổi bật

Công an ập vào kiểm tra, khám xét lúc 10 sáng, bắt tạm giam quản lý Phạm Thị Phương SN 1978

Công an ập vào kiểm tra, khám xét lúc 10 sáng, bắt tạm giam quản lý Phạm Thị Phương SN 1978

21:27 , 17/07/2026
Khám xét ô tô và nơi ở, công an tạm giữ Lê Đặng Hoàng Giang SN 1995

Khám xét ô tô và nơi ở, công an tạm giữ Lê Đặng Hoàng Giang SN 1995

20:59 , 17/07/2026
Một vé số trúng độc đặc Vietlott hơn 6 tỷ đồng

Một vé số trúng độc đặc Vietlott hơn 6 tỷ đồng

20:59 , 17/07/2026
Tất cả người dân tại 4 tỉnh dưới đây cần đặc biệt chú ý

Tất cả người dân tại 4 tỉnh dưới đây cần đặc biệt chú ý

20:35 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên