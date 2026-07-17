Vụ điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 07/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong chiều cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố với Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, ở phường Minh Xuân), giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước đó vào sáng 17/7, bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Nguyễn Thị Diệu Thúy.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Người bị khởi tố đầu tiên trong vụ việc là thầy giáo Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Nam An