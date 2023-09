Vụ homestay trên núi Cấm: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo “nóng”

Ngày 20-9, thông tin từ lãnh đạo UBND thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã có chỉ đạo xử lí việc xây dựng loại hình lưu trú Homestay trên núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên).

Để có view đẹp, chủ các homestay phải đầu tư rất nhiều kinh phí

Trước đó, "UBND thị xã Tịnh Biên đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho địa phương tiến hành xử lí buộc tháo dỡ theo quy định các trường hợp gọi là homestay xây dựng không phép đang tồn tại trên núi Cấm, nhằm phòng ngừa rủi ro gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, nếu có xảy ra sạt lở đất, đá" – văn bản số 4447 ngày 4-8-2023 của UBND thị xã Tịnh Biên nêu rõ.

Sau đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo: "Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh về công văn đề nghị của UBND thị xã Tịnh Biên.

Khi UBND tỉnh chưa nhận được đề xuất tham mưu của các Sở về việc xin chủ trương xử lý xây dựng loại hình lưu trú homestay trên núi Cấm thì Báo Người Lao Động có bài phản ánh. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các Sở, đơn vị nói trên, phải khẩn trương làm rõ những nội dung mà dư luận phản ánh" và gửi báo cáo, tham mưu đề xuất về UBND tỉnh trước ngày 25-9.