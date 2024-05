Vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung: Đâu là lối thoát?

Ngày 29/5, hàng chục người là đại diện khách hàng của 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside do Cty CP Bách Đạt An (Bách Đạt An) làm chủ đầu tư đã dự đối thoại với Cty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối) để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi của mình trước thông tin vụ việc sẽ được xử lý hình sự. Nhiều người đã tỏ ra mệt mỏi và lo lắng cho quyền lợi của mình vì đã theo đuổi vụ khiếu kiện quá lâu.

Khách hàng mệt mỏi vì đeo đuổi vụ khiếu kiện kéo dài

Mới đây, ngày 4/5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã họp các đơn vị, sở ngành để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết các nội dung liên quan đến những dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Tại buổi làm việc, đại diện Bách Đạt An cho biết, sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước sau 20 ngày từ ngày họp và chứng minh năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án, để được gia hạn trước ngày 4/6/2024. Trong đó, bao gồm kinh phí đảm bảo thực hiện nghĩa vụ ký quỹ các dự án, kinh phí để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của UBND thị xã Điện Bàn, kinh phí tiếp tục triển khai thi công và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cũng đề xuất xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Liên quan đến hoạt động của Cty CP Bách Đạt An, đại diện phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Các dự án của Cty CP Bách Đạt An đầu tư và những vi phạm của Cty đã được Cơ quan cảnh sát điều tra thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan và đã được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và Bộ Công an cũng đã đề nghị điều tra xử lý. Do đó, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh để thống nhất điều tra xử lý theo quy định.

Chủ đầu tư cố tình chây ì

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, tranh chấp hợp đồng giữa Cty CP Bách Đạt An và Cty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, dẫn đến chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm.

Đến nay, một số dự án chưa được giao đất, cho thuê đất do đó chưa xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai , vì vậy để tiếp tục thực hiện phải được cấp thẩm quyền giao đất, xác định giá đất tại thời điểm giao đất và đơn giá sẽ cao hơn rất nhiều so với đơn giá các bên liên quan đã ký hợp đồng đặt cọc, phân phối đất nền và hợp đồng chủ đầu tư trực tiếp thỏa thuận với người dân.

Vì vậy, Bách Đạt An có dấu hiệu cố tình chây ì trong quá trình thực hiện dự án nhằm yêu cầu thỏa thuận lại đơn giá với các bên liên quan.

Đối với việc thi hành những bản án đã được TAND các cấp tuyên có hiệu lực, báo cáo cho biết: Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Bách Đạt An tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, Bách Đạt An không tự nguyện thi hành, vi phạm cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án…

Cty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam đã ký các hợp đồng, biên bản thỏa thuận với Cty CP Bách Đạt An để phân phối 3 dự án nói trên. Có khoảng 1.000 khách hàng đã đặt mua đất tại các dự án thông qua đơn vị phân phối. Tuy nhiên, từ 2017 tranh chấp bắt đầu phát sinh nhưng các bên không tìm được tiếng nói chung và tất cả đã cùng đưa nhau ra tòa.





Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc đối với Cty CP Bách Đạt An.

Ngày 25/10/2023, Cục THADS tỉnh Quảng Nam phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Nam để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án đối với Bách Đạt An tại 3 dự án nói trên.

Theo đó xác định Bách Đạt An chưa thực hiện đúng, đầy đủ công việc nhất định theo nội dung các bản án và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc.

Kết quả tổ chức thi hành án cho thấy UBND tỉnh và các sở ngành đã có trách nhiệm trong việc đôn đốc, tạo điều kiện cho Bách Đạt An thực hiện việc triển khai dự án nhưng Bách Đạt An vẫn không thực hiện theo đúng nội dung của bản án tuyên.