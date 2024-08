Vụ khởi tố Công chứng viên: Nữ Kế toán đầu thú

Tạm giữ Kế toán Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 12/8/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Luyến, sinh năm 1979; trú tại tổ 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, là Kế toán phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu đến đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra mở rộng vụ án vụ án Trịnh Thị Kim Nhung lừa đảo bằng thủ đoạn phù phép tẩy xóa “sổ đỏ” cũ thu hồi nộp lưu thành tên của mình để đến Phòng Công chứng số 1 thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất “giả” cho người khác.

Ngày 31/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Hồng Tươi là Công chứng viên về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Tươi đã thành khẩn khai nhận những sai phạm của bản thân và một số cá nhân liên quan.

Đồng thời, Tươi đã chủ động tố giác Nguyễn Thị Luyến là Kế toán phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, do biết Tươi đang làm việc với Cơ quan điều tra và một số cơ quan chức năng nên Luyến đã khoe có quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo các cấp, nếu Tươi đưa tiền cho Luyến đi “ngoại giao” mọi việc sẽ ổn.

Trong khi Tươi đang rất hoang mang vì bản thân có những sai phạm về hoạt động công chứng, thì Luyến liên tiếp “bày vẽ” phải nộp tiền khắc phục hậu quả, thăm gặp lãnh đạo… rồi thúc giục Tươi chuyển tiền kèm những luận điệu đe dọa bóng gió.

Vì vậy Tươi đã vay mượn chuyển cho Luyến hàng tỷ đồng. Khi nhận thức được bản thân bị Luyến “thao túng tâm lý” lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị can Tươi đã tố giác mong cơ quan điều tra làm rõ, xử lý.

Căn cứ đơn tự thú, tố giác của bị can Nguyễn Hồng Tươi. Ngày 12/8/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Luyến để làm việc.

Biết hành vi lừa đảo của bản thân sớm sẽ bị pháp luật xử lý nên ngay sau khi nhận giấy triệu tập, Luyến đã mang số tiền 500 triệu đồng (là một phần chưa tiêu xài hết trong số tiền đã chiếm đoạt của Tươi) đến cơ quan điều tra xin nộp và đầu thú hành vi phạm tội của bản thân.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thị Luyến khai nhận: Vì công tác cùng cơ quan với Nguyễn Hồng Tươi nên Luyến biết việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra mở rộng vụ án Trịnh Thị Kim Nhung lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các cơ quan khác đang tiến hành kiểm tra đối với cơ quan và cá nhân Tươi.

Nắm được điểm yếu của Tươi có những sai phạm đang lo sợ bị cơ quan chức năng xử lý, trong lúc bản thân đang cần tiền để trả một số khoản vay chi tiêu cá nhân nên Luyến đã “nổ” là có mối quan hệ với lãnh đạo cơ quan chức năng, có khả năng tác động, can thiệp giúp Tươi.

Thấy Tươi tin mình, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024 Luyến đã nhiều lần yêu cầu Tươi đưa tiền cho Luyến sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 12/8 Luyến nhận được giấy triệu tập của Cơ quan điều tra lên làm việc, đoán hành vi của bản thân đã bại lộ nên Luyến đã chủ động mang một phần số tiền chiếm đoạt của Tươi đến đến Cơ quan điều tra xin đầu thú và nộp tang vật để từng bước khắc phục hậu quả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Luyến để điều tra làm rõ sai phạm của đối tượng và các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Công chứng viên

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Trịnh Thị Kim Nhung - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, đã quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi Giả mạo trong công tác.

Đồng thời quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hồng Tươi, sinh năm 1983, trú tại tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu về tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Hồng Tươi được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 583/QĐ-BTP ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện công tác tại phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Thời điểm ký chứng thực đối với các hợp đồng giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, Nguyễn Hồng Tươi thực hiện nhiệm vụ của Công chứng viên theo Quyết định phân công nhiệm vụ số 01, ngày 17/8/2023 của phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ Công chứng viên Nguyễn Hồng Tươi đã không thực hiện đúng quy định Luật Công chứng và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (ban hành theo Quyết định số 27 ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu).

Cụ thể, bị can Nguyễn Hồng Tươi đã không khai thác, kiểm tra tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện giao dịch của khách hàng.

Hành vi của Nguyễn Hồng Tươi đã gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại thành phố Lai Châu.

Cùng ngày, các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Hồng Tươi cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.