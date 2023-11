Vụ kiện "gã khổng lồ dược phẩm" AstraZeneca: Cuộc chiến đưa vắc xin vào nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử

Một cuộc điều tra của The Telegraph cho thấy thân nhân của những người tử vong do vắc xin AstraZeneca Covid-19 đã phải đấu tranh để vắc xin xuất hiện trên giấy chứng tử của người thân họ.



Ấn phẩm này đã nói chuyện với gia đình của ba người ban đầu không được ghi nhận chính thức vắc xin là một trong những nguyên nhân gây tử vong.

Trong mọi trường hợp, giấy chứng tử sau đó đã được sửa đổi sau khi người thân nêu thắc mắc hoặc yêu cầu điều tra thêm.

"Ông vua ngành dược phẩm" AstraZeneca bị kiện vì những khiếm khuyết trong vắc xin Covid-19

Người thân của những người đã chết nói với The Telegraph rằng họ cảm thấy việc ban đầu không ghi nhận vắc xin Covid-19 là nguyên nhân tử vong có thể có nghĩa là tổng số người bị hại cao hơn số liệu chính thức.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy, từ đầu năm 2021, đã có 64 trường hợp tử vong được ghi nhận là do tiêm chủng ngừa Covid-19. Tuy nhiên, điều này không bao gồm bất kỳ trường hợp tử vong nào chưa được đăng ký do sự chậm trễ trong việc xác định nguyên nhân cái chết.

Lấp lửng nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử

Một trong những trường hợp được The Telegraph phát hiện, giấy chứng tử cấp cho Neil Miller, người qua đời vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, ban đầu ghi cái chết của ông là do bệnh tim và viêm khớp dạng thấp.

Không chấp nhận kết quả này, người vợ góa của Neil Miller và bác sĩ phẫu thuật đã liên lạc với nhân viên điều tra và yêu cầu được xác nhận lại nguyên nhân tử vong. Hơn 1 năm sau đó, một giấy chứng tử mới được cấp lại với dòng chữ: Các cục máu đông "do vắc-xin gây ra" và lượng tiểu cầu thấp – được gọi là VITT – một trong những nguyên nhân tử vong.

Trường hợp thứ hai, bà Charlotte Wright có chồng là bác sĩ Stephen Wright qua đời vào tháng 1 năm 2021, ban đầu được thông báo rằng cái chết là do đột quỵ và do đó là "nguyên nhân tự nhiên".

Bà Wright nói rằng giấy chứng tử có ghi tình trạng đột quỵ, chảy máu não và đông máu, nhưng sau khi gia đình bày tỏ lo ngại và yêu cầu điều tra. Cuối cùng, nhân viên điều tra nói rằng cái chết của Wright là do "những biến chứng ngoài ý muốn của việc tiêm chủng".

Sau đó, giấy chứng tử của ông đã được cập nhật.

Một cuộc điều tra được mở lại kết luận rằng cái chết của ông Neil Miller có liên quan đến vắc xin AstraZeneca

Trong trường hợp thứ ba, sau cái chết của Stephen Ward vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, người vợ góa của ông, Sheila, đã nhận được một tài liệu gọi là "giấy chứng nhận tử vong của nhân viên điều tra" – một giấy chứng nhận tạm thời – cho rằng cái chết của chồng bà là do cục máu đông.

Cô ấy nói với The Telegraph rằng, các bác sĩ đã điều trị cho Ward khẳng định anh ấy mắc bệnh VITT vì anh ấy là bệnh nhân thứ ba mà họ điều trị trong khoảng thời gian 5 ngày.

Tuy nhiên, phải đến tháng 1 năm 2022, cuộc điều tra mới kết luận cục máu đông có liên quan đến vắc xin, lúc đó giấy chứng tử đã được thay đổi.

Dữ liệu do Cơ quan Dịch vụ Kinh doanh NHS công bố, cơ quan vận hành Chương trình Thanh toán Thiệt hại do Vắc-xin - chương trình của chính phủ nhằm bồi thường cho những người bị thương do vắc-xin hoặc cho người thân của tang quyến - đưa ra một số dấu hiệu về số lượng gia đình bị ảnh hưởng bởi các phản ứng bất lợi đối với vắc-xin ngừa Covid.

Số liệu được công bố theo Đạo luật Tự do Thông tin cho thấy 148 người yêu cầu bồi thường đã được thông báo rằng họ có quyền được bồi thường thiệt hại do vắc xin. Trong số 148 tuyên bố, ít hơn 5 tuyên bố dành cho vắc xin Pfizer và Moderna. Các tuyên bố còn lại dành cho vắc xin AstraZeneca.

"Tôi cần công lý cho chồng mình"

Khi Kam Miller nghe thấy tiếng động khủng khiếp trong phòng tắm, bà ngay lập tức lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Chồng bà, Neil Miller, gần đây đã được xuất viện sau khi điều trị các cục máu đông liên quan đến vắc xin AstraZeneca, nhưng bà đã hy vọng anh ấy sẽ bình phục.

Chạy lên lầu, bà đẩy và kéo mạnh cửa, cố gắng mở nó một cách tuyệt vọng. Thật không may, nó không chỉ bị khóa mà còn bị chặn, bởi vì ông Neil Miller đã ngã trước mặt nó.

Bà Miller, 57 tuổi, nói với The Telegraph, giọng bà vỡ ra khi nhớ lại những gì đã xảy ra: "Tôi thậm chí còn không biết mình đã mở được cánh cửa đó bằng cách nào".

Bất chấp những nỗ lực hết mình của gia đình và của các nhân viên y tế đến ngay sau đó, ông đã qua đời ở tuổi 50.

Đau đớn hơn, bà Miller nhận được thông báo kết luận rằng, chồng bà qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

Bà Miller nói với The Telegraph: "Họ nói rằng ông ấy bị bệnh tim và viêm khớp dạng thấp. Tôi nói: Không, ông ấy chưa bao giờ phải chịu đựng điều gì như vậy. Ông ấy bị VITTS."

Sau khi sửa đổi thành công giấy chứng tử của chồng, bà Kam Miller hiện đang theo đuổi yêu cầu pháp lý chống lại gã khổng lồ dược phẩm AstraZeneca

Giấy chứng tử được cấp trong những tuần tiếp theo đã ghi lại tình trạng được nêu ra trong cuộc điện thoại.

Báo cáo khám nghiệm tử thi gửi cho gia đình cho biết: "Theo quan điểm của tôi, vắc xin AstraZeneca Covid-19 không gây ra hoặc góp phần vào cái chết của người đàn ông này dưới bất kỳ hình thức nào".

Những lý do được đưa ra về cái chết của Miller khiến gia đình cảm thấy bàng hoàng, nhưng ngay sau đó là cảm giác bất công. Vì vậy, bà Miller đã yêu cầu văn phòng điều tra xem xét lại.

Bà không hề hay biết, một y tá huyết học tại bệnh viện đa khoa địa phương của bà cũng đã nêu lên mối lo ngại.

Trong vòng vài ngày, một cuộc điều tra đã được mở lại và một năm sau, nhân viên điều tra kết luận cái chết của Miller có liên quan đến vắc xin: "Giảm tiểu cầu và huyết khối miễn dịch do vắc-xin gây ra".

Một cuộc điều tra của The Telegraph đã phát hiện ra rằng bà Miller không phải là người duy nhất gặp phải tình huống như vậy.

Hai gia đình khác tiết lộ mối liên hệ với vắc xin Covid ban đầu không được ghi lại trên giấy tờ chính thức.

Gia đình thứ tư nói với The Telegraph rằng họ phải tiến hành tác động tới tư pháp để mở cuộc điều tra sau khi cái chết của mẹ họ được ghi nhận là "nguyên nhân tự nhiên", mặc dù giấy chứng tử ban đầu ghi nguyên nhân là "vắc xin (AstraZeneca) gây ra Covid-19".

Đối với các nhà vận động, sự khác biệt về thủ tục giấy tờ chính thức đặt ra câu hỏi về việc liệu có thể có nhiều người bị ảnh hưởng bởi phản ứng bất lợi khi tiêm chủng ngừa vi-rút Corona hơn so với số liệu ghi lại hay không.

Đối với người vợ góa của Miller, sự thay đổi trong kết luận rất quan trọng. Điều đó không chỉ có nghĩa là cô ấy có thể yêu cầu thành công khoản hỗ trợ tài chính từ Chương trình thanh toán thiệt hại do vắc xin mà còn thể hiện sự thừa nhận nào đó về những gì đã xảy ra với chồng cô.

"Thật là nhẹ nhõm, đó là điều quan trọng nhất", bà Miller nói với The Telegraph.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi thành công hồ sơ chính thức đã khuyến khích bà Miller theo đuổi yêu cầu pháp lý chống lại gã khổng lồ dược phẩm.

"Tôi cảm thấy, vâng, đây là công lý… nhưng nó đã khiến tôi phải chiến đấu. Nó mang lại cho tôi cảm giác rằng bạn đã đúng và bạn cần phải tiến xa hơn nữa."

Theo The Telegraph