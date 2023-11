Nóng: Vắc xin Covid-19 của AstraZeneca bị kiện vì gây đông máu, hơn 80 nạn nhân đang chờ bồi thường

Vụ kiện pháp lý buộc AstraZeneca phải chịu trách nhiệm



Vắc xin Covid-19 của Oxford-AstraZeneca đã bị gắn mác "khiếm khuyết" trong một vụ kiện pháp lý mang tính bước ngoặt trị giá hàng triệu bảng Anh, điều này cho thấy những tuyên bố về hiệu quả của nó đã "quá cường điệu" .

Theo tờ The Telegraph đưa tin, gã khổng lồ dược phẩm AstraZeneca đang bị kiện tại Tòa án Tối cao của Anh. Đơn kiện thứ nhất đến từ người đàn ông Jamie Scott (44 tuổi), có hai con, bị chấn thương não nghiêm trọng, không thể làm việc do cục máu đông hình thành từ mũi tiêm vắc xin Covid-19.

Vắc xin covid-19 AstraZeneca được cho là 'bị khiếm khuyết', đang vướng vào vụ kiện pháp lý trị giá hàng triệu bảng Anh - Ảnh: TELEGRAPH

Bà Kate- vợ của ông Scott kể lại, các bác sĩ đã gọi tới 3 lần để bảo bà đến bệnh viện nói lời tạm biệt với ông. Sau đó, bà buộc phải kiện AstraZeneca vì chương trình bồi thường của Chính phủ và số tiền 120.000 bảng Anh trả cho chồng bà là không thỏa đáng.

Ông Scott đã phải từ bỏ công việc phát triển phần mềm CNTT. Bà Scott nói: "Chúng tôi là những người riêng tư nhưng chúng tôi không thể chịu đựng được sự bất công của nó. Chúng tôi đã vận động Chính phủ trong 18 tháng để được bồi thường công bằng cho những tổn thương do vắc xin gây ra.

Chính phủ luôn nói vắc xin này an toàn và hiệu quả nhưng những gì xảy ra với Jamie đã thay đổi cuộc sống và vắc xin coivd-19 AstraZeneca đã gây ra điều đó", bà Scott bức xúc nói.

Bà Scott đang tìm cách gây quỹ để chi trả cho các vụ kiện pháp lý. Bà Scott đã viết trong một bức thư ngỏ: "AstraZeneca không thể tiếp tục bỏ qua những trường hợp mà vắc xin của họ đã gây ra tổn thất và tổn thất nặng nề. Vụ kiện pháp lý của chúng tôi sẽ tìm cách buộc AstraZeneca phải chịu trách nhiệm nhưng chúng tôi cần xây dựng một quỹ đấu tranh đáng kể để đòi lại công lý".

Đơn kiện thứ hai đến từ chồng của Alpa Tailor (35 tuổi), qua đời sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca chưa đầy 1 tháng.

Một cuộc điều tra vào tháng 9/2021 xác định rằng cô ấy chết vì cục máu đông và chảy máu trên não do "huyết khối miễn dịch và giảm tiểu cầu do vắc xin gây ra". Theo đơn kiện gửi lên Tòa án Tối cao, gia đình bà Tailor đang đòi số tiền bồi thường lên tới 5 triệu bảng Anh.

Các đơn kiện này có thể mở đường cho hơn 80 yêu cầu bồi thường thiệt hại khác, ước tính trị giá khoảng 80 triệu bảng Anh. Các nạn nhân hầu hết gặp tình trạng giảm tiểu cầu và huyết khối miễn dịch do vắc xin, được các chuyên gia công nhận sau một thời gian triển khai tiêm chủng.

Nhiều người mắc chứng đông máu hoặc tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca

Đặc biệt, số liệu chính thức từ Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe (MHRA) cho thấy ít nhất 81 trường hợp tử vong tại Anh bị nghi ngờ có liên quan đến tình trạng đông máu sau tiêm chủng.

Nạn nhân và luật sư của họ đặt câu hỏi về quá trình giám sát và triển khai tiêm chủng của chính phủ. Họ chỉ ra rằng trong khi Đức đã đình chỉ sử dụng vắc xin cho người dưới 60 tuổi vào cuối tháng 3/2021 vì nguy cơ hình thành đông máu, Anh kéo dài việc tiêm đến 7/4/2021.

Trước đó, các nghiên cứu độc lập cho thấy vắc xin AstraZeneca cực kỳ hiệu quả trong việc giải quyết đại dịch, cứu sống hơn 6 triệu người trên toàn cầu trong năm đầu tiên triển khai. Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết loại vắc xin này "an toàn và hiệu quả cho tất cả các cá nhân từ 18 tuổi trở lên" và tác dụng phụ dẫn đến hành động pháp lý là "rất hiếm".

Vaccine AstraZeneca từng được cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi là "chiến thắng khoa học". Song hiện nay, vắc xin AstraZeneca không còn được sử dụng ở Anh. Chính phủ Anh đã khuyến nghị ba loại vắc xin covid-19 khác cho chương trình tiêm chủng tăng cường vào mùa thu.

Trong những tháng sau khi triển khai, các nhà khoa học đã xác định tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm ẩn của hai liều AstraZeneca. Họ khuyến nghị không nên tiêm vắc xin cho người dưới 40 tuổi ở Anh, vì rủi ro tiềm ẩn lớn hơn tác hại do covid-19 gây ra.

AstraZeneca nói gì?

Tối 8/11, AstraZeneca cho biết ưu tiên hàng đầu của hãng là sự an toàn của bệnh nhân. Hãng cũng khẳng định vắc xin đã "liên tục được chứng minh về độ an toàn", đồng thời nhắc lại các tuyên bố về lợi ích của việc tiêm chủng.

AstraZeneca cũng phủ nhận việc gây thương tích cho ông Scott.

Trong một tuyên bố, AstraZeneca cho biết: "Chúng tôi không bình luận về các vấn đề kiện tụng đang diễn ra". Nhưng họ nói thêm: "An toàn cho bệnh nhân là ưu tiên cao nhất của chúng tôi và các cơ quan quản lý có các tiêu chuẩn rõ ràng và nghiêm ngặt để đảm bảo sử dụng an toàn tất cả các loại thuốc, bao gồm cả vắc xin. Sự cảm thông của chúng tôi hướng tới bất kỳ ai đã mất người thân hoặc báo cáo các vấn đề về sức khỏe.

Từ cơ sở bằng chứng trong các thử nghiệm lâm sàng và dữ liệu thực tế, vắc xin Vaxzevria đã liên tục được chứng minh là có hồ sơ an toàn có thể chấp nhận được và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới luôn tuyên bố rằng lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ tiềm ẩn cực kỳ hiếm gặp."

AstraZeneca cũng chỉ ra rằng họ đã cung cấp 3 tỷ liều vắc xin cho hơn 180 quốc gia và một nghiên cứu độc lập cho thấy họ đã cứu sống 6 triệu người.

AstraZeneca đã đưa ra thông cáo báo chí sau các thử nghiệm lâm sàng cho biết loại vắc xin này – được gọi là Vaxzevria – có hiệu quả từ 62% đến 90% trong việc ngăn ngừa Covid-19 có triệu chứng tùy thuộc vào liều lượng, trung bình là 70%. Tuyên bố pháp lý nêu rõ: "Trên thực tế, mức giảm rủi ro tuyệt đối liên quan đến phòng ngừa Covid-19 chỉ là 1,2%."

Mức giảm rủi ro tuyệt đối đo lường mức độ vắc xin làm giảm nguy cơ mắc bệnh cơ bản của một cá nhân do Covid tại một thời điểm cụ thể. Nếu mức độ Covid thấp thì tỷ lệ giảm rủi ro tuyệt đối cũng sẽ thấp hơn nhiều.

Minh họa các lọ vắc xin AstraZeneca - Ảnh: AFP

Điều này khác với việc giảm thiểu rủi ro tương đối, vốn so sánh số người được tiêm chủng bị bệnh với số người mắc bệnh không được tiêm vắc xin. Trong trường hợp của AstraZeneca, một nghiên cứu đánh giá ngang hàng cho thấy rủi ro tương đối đã giảm trung bình khoảng 70%.

AstraZeneca cho biết họ nhấn mạnh con số cao hơn – biểu thị mức giảm rủi ro tương đối – bởi vì điều đó không thay đổi bất kể mức độ phổ biến của Covid vào thời điểm đó.

Các luật sư lập luận rằng thông tin trong thông cáo báo chí của AstraZeneca về hiệu quả của nó là "gây hiểu lầm vì công chúng… cho rằng tỷ lệ hiệu quả được công bố là tỷ lệ rủi ro tuyệt đối (trong trường hợp đó, tỷ lệ hiệu quả được công bố đã phóng đại quá mức hiệu quả của vắc xin)".

Các tài liệu của Tòa án nêu rõ: "Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và tiền lãi… do thương tích cá nhân và những mất mát do hậu quả phát sinh từ việc duy trì bệnh huyết khối miễn dịch do vắc xin gây ra kèm theo giảm tiểu cầu (VITT) do tiêm chủng vào ngày 23/3/2021, với AstraZeneca vắc xin ngừa covid-19 (ChAdOx1-S [tái tổ hợp]) do Bị cáo sản xuất và/hoặc cung cấp bị khiếm khuyết theo nghĩa của Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng năm 1987."

Về vấn đề phức tạp về hiệu quả của vắc xin, các tài liệu của tòa án dựa trên phán quyết của Cơ quan quản lý quy tắc thực hành thuốc kê đơn (PMCPA), cho biết vào tháng 7 năm ngoái rằng AstraZeneca đã vi phạm quy tắc của mình khi sử dụng nhiều lần từ "an toàn". Trong một thông cáo báo chí vào tháng 12/2020, PMCPA cũng ra phán quyết rằng họ đã vi phạm quy tắc thực hành khi không tiết lộ mức giảm rủi ro tuyệt đối khi tiêm vắc xin.

Nội dung cụ thể của tuyên bố nêu rõ: "Trên thực tế, mức giảm rủi ro tuyệt đối liên quan đến việc ngăn ngừa covid-19 chỉ là 1,2% và PMCPA đã kết luận khi phản hồi khiếu nại… rằng thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí về hiệu quả của vắc xin đã gây nhầm lẫn vì công chúng đọc thông cáo báo chí có thể cho rằng tỷ lệ hiệu quả được công bố là tỷ lệ rủi ro tuyệt đối (trong trường hợp đó, tỷ lệ hiệu quả được công bố đã phóng đại quá mức hiệu quả của vắc xin)."

Chính phủ được yêu cầu giải quyết vụ việc

Ngài Jeremy Wright KC, cựu tổng chưởng lý, đã kêu gọi Chính phủ vào cuộc và giải quyết các khiếu nại pháp lý trước khi họ ra tòa – vì các bộ trưởng đã bồi thường cho AstraZeneca.

Ngài Jeremy, người đã nêu trường hợp của ông Scott, một trong những cử tri của ông, với Rishi Sunak, nói: "Thật rất kỳ lạ là Chính phủ đã không nghĩ ra cách giải quyết những trường hợp này khi nguyên nhân rõ ràng. Tôi không hiểu nó từ quan điểm chuyên môn hoặc từ quan điểm chính trị, vì thiệt hại sẽ xảy ra nếu những trường hợp này không được giải quyết nhanh chóng."

Ngài Jeremy nói thêm: "Không có gì cấp bách về vấn đề này. Chính phủ không nhận thức được đây là một vấn đề sắp xảy ra. Thủ tướng nói với tôi rằng ông ấy sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này và quay lại với tôi. Nhưng đó là chuyện đã lâu rồi – đủ lâu để tôi mong đợi sẽ thấy được sự tiến bộ. Vì việc bồi thường là một thực tế nên đây là vấn đề của chính phủ. Chính phủ không nên bỏ qua. Không ai trong chúng ta có thể tự tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ không phải trải qua tất cả những điều này nữa, và nếu điều đó xảy ra, thì cần phải có niềm tin vào việc tiêm chủng hàng loạt."

Theo The Telegraph