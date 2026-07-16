Vụ 'Làng An Yên 38 hộ dân' ở Đắk Lắk: Lật tẩy chiêu trò 'lùa gà'

Khu vực được bà V.P.T quảng bá dự án "Làng An Yên".

Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về nội dung "Thực hư ' Dự án Làng An Yên 38 hộ dân' ở Đắk Lắk", ngày 16/7, UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã có thông báo chính thức về vụ việc.

Theo đó, địa phương khẳng định không có dự án nào mang tên "Làng An Yên", "Làng An Yên 38 hộ dân" hay "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân" được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chấp thuận hoặc phê duyệt trên địa bàn.

Theo UBND xã Ea Kiết, qua rà soát hồ sơ thuộc phạm vi quản lý của địa phương và kết quả phối hợp với các cơ quan liên quan, đến thời điểm ban hành thông báo, địa phương chưa ghi nhận dự án đầu tư, dự án khu dân cư, dự án nhà ở hoặc dự án kinh doanh bất động sản nào mang các tên gọi trên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chấp thuận hoặc phê duyệt.

UBND xã khẳng định các tên gọi "Làng An Yên", "Làng An Yên 38 hộ dân" hay "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân" do cá nhân hoặc nhóm cá nhân tự đặt trong quá trình giới thiệu, quảng bá khu đất và không phải tên pháp lý của dự án. Địa phương cũng không ban hành bất kỳ văn bản nào xác nhận, bảo trợ hoặc cho phép sử dụng danh nghĩa chính quyền để quảng bá khu vực này là dự án.

Theo UBND xã Ea Kiết, thời gian qua trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhiều thông tin giới thiệu khu đất với các tên gọi trên, kèm theo sơ đồ thửa đất, bản vẽ nhà ở, hình ảnh đường giao thông và công trình xây dựng, dễ khiến người tiếp nhận hiểu đây là dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Căn nhà trên thửa đất 152 được chủ đất thuê người ở, trông nom.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy khu vực được quảng bá gồm các thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều cá nhân; hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, nằm ngoài khu dân cư.

UBND xã nhấn mạnh, việc đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được tách thửa, chuyển nhượng riêng lẻ hoặc có đường giao thông không làm phát sinh tư cách pháp lý của một dự án.

Qua kiểm tra thực địa ngày 13/7, đoàn kiểm tra ghi nhận tại thửa đất số 152, tờ bản đồ số 129 có một công trình lắp ghép dạng nhà tiền chế đã hoàn thiện với phần nhà khoảng 50m² và phần mái che khoảng 25m².

Theo UBND xã, công trình thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật tại thời điểm xây dựng. Tuy nhiên, việc được miễn giấy phép xây dựng không đồng nghĩa công trình đương nhiên hợp pháp. Chủ sử dụng đất vẫn phải sử dụng đất đúng mục đích; công trình phải phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đúng diện tích, quy mô, công năng và thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định. Các nội dung này đang được tiếp tục kiểm tra, xác minh để xử lý theo thẩm quyền.

UBND xã Ea Kiết yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi giới thiệu, quảng bá, môi giới hoặc giao dịch quyền sử dụng đất phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác; không sử dụng tên gọi, sơ đồ, bản vẽ, hình ảnh hạ tầng hoặc công trình theo cách làm người khác hiểu nhầm khu đất đã được chấp thuận là dự án.

Đồng thời, không được huy động vốn, nhận tiền giữ chỗ, nhận đặt cọc, góp vốn hoặc giao dịch dưới danh nghĩa dự án khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục làm rõ vụ việc, UBND xã Ea Kiết giao Công an xã chủ trì xác minh các thông tin trên báo chí và mạng xã hội; làm rõ hoạt động quảng bá, môi giới, nhận tiền, huy động vốn và các giao dịch liên quan (nếu có). Đồng thời, các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, việc tách thửa, chuyển nhượng, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, công trình và đường giao thông để xác định hành vi vi phạm nếu có, tham mưu xử lý theo thẩm quyền.

UBND xã Ea Kiết khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện vụ việc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu được phát hiện, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, bà V.P.T. là người thường xuyên xuất hiện trong các video, bài đăng quảng bá khu đất tại buôn Thái với tên gọi "Làng An Yên 38 hộ dân", "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân". Trên các nền tảng mạng xã hội, bà T. giới thiệu khu đất gồm 38 lô, quảng bá là "làng sinh thái", đăng tải sơ đồ phân lô, bản vẽ nhà mẫu, hình ảnh đường bê tông và đưa ra nhiều cam kết như hỗ trợ thủ tục xây dựng, thu hút người có nhu cầu mua đất.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong , khu đất được quảng bá có tổng diện tích khoảng 4,3 ha, chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, nằm ngoài khu dân cư. Tại hiện trường chỉ ghi nhận một căn nhà tiền chế và một số tuyến đường bê tông nội bộ.

Trong khi đó, theo xác minh của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, bà V.P.T. chỉ đứng tên quyền sử dụng 4 thửa đất với tổng diện tích khoảng 8.000m² tại khu vực này.