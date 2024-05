Vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Lộ diện thêm một người con gái ruột của ông Lê Tùng Vân

Sở Y tế TP.HCM đang rà soát lịch sử khám chữa bệnh của 3 người liên quan vụ loạn luân

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên Thiền am bên bờ vũ trụ) tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người phụ nữ.



Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, 3 đương sự có liên quan vụ án trên, bao gồm: Lê Thanh Huyền Trang (31 tuổi), Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi, cùng từng ở các nơi như ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM; ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) và Vòng Kim Xuân (29 tuổi, từng ở ấp 2 xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai; ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM; ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay, 3 đương sự trên có khám, chữa bệnh hoặc có khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP.HCM hay không.

Theo nguồn tin của báo Dân trí, hiện, Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận công văn yêu cầu hỗ trợ từ Công an tỉnh Long An. Sở Y tế đang đề nghị thủ trưởng các bệnh viện (cả ngoài công lập), trung tâm y tế và phòng y tế các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát thông tin.

Lê Tùng Vân trong một lần ra tòa. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, ngày 19/4 vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi) về tội loạn luân.

Sau thời gian thụ lý điều tra, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ xác định ông Vân có quan hệ loạn luân với con ruột khi sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai).

Song ông này hiện đang được tại ngoại vì lý do sức khoẻ.

Thêm một con gái ruột của ông Lê Tùng Vân liên quan đến vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, trước đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi) để phục vụ điều tra.

Theo quyết định này, Duyên được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân (67 tuổi), thông tin được đăng tải trên báo VTC News.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên. Ảnh: VTC News

Ngoài Lê Thanh Kỳ Duyên, một trong 3 phụ nữ mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đề nghị Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin về khám chữa bệnh cũng liên quan đến vụ án loạn luân là Lê Thanh Huyền Trang.

Theo nguồn tin của báo Thanh niên, kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân và 26 người khác cùng sống trong Tịnh thất Bồng Lai đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con của mình là Lê Thanh Kỳ Duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định. Người này đã rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về hành vi loạn luân.

Ngoài ra, kết quả giám định này cũng xác định Lê Thanh Huyền Trang là con của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc.

Tuy nhiên, trong lý lịch tư pháp tự khai, Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang đều chỉ khai mẹ ruột, không xác định được người cha.