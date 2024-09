Vụ mua bán hóa đơn gần 14.000 tỷ đồng: Loạt cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT về các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “ Trốn thuế ”.

Theo cáo trạng, các bị can thành lập 165 công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Bùi Văn Bảo (Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thuế Ánh Dương) là chủ mưu vụ án. Từ năm 2018 đến năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo thành lập và sử dụng 35 doanh nghiệp ‘ma’ xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn GTGT khống, có tổng giá trị ghi trên hóa đơn trên 1.433 tỷ đồng cho các đối tượng khác với mức phí từ 0,8% đến 4%/tổng giá trị của hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính gần 19 tỷ đồng.

Bị can Trần Văn Thịnh (SN 1991, quê Lâm Đồng, buôn bán tự do) đã mua 2.786 hóa đơn GTGT khống của ông Bùi Văn Bảo để bán lại. Ông Thịnh còn thành lập 47 công ty ‘ma’ để bán trái phép 29.745 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng. Bị can Thịnh hưởng lợi bất chính hơn 70,7 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, để các công ty ‘ma’ không bị thanh tra, kiểm tra, phát hiện ra sai phạm, các bị can đã đưa hối lộ 12,5 tỷ đồng cho các cán bộ thuế. Trong đó bị can Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn) được hối lộ gần 7,8 tỷ đồng; Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) được hối lộ trên 4 tỷ đồng; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ thuộc Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 700 triệu đồng. Các bị can Nhân, Duy và Hùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

CQĐT xác định, ông Nguyễn Tuấn Anh, công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè nhận hối lộ 12,7 tỷ đồng, song bị can đã chết nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không xem xét hành vi nhận hối lộ đối với Nguyễn Tuấn Anh.

Bị can Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Liêm bị cáo buộc có động cơ vụ lợi khi nhận quà và tiền để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết để bị can này thực hiện hành vi phạm tội.