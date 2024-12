Vụ ô tô lao vào nhà dân đâm bé 17 tháng tử vong: Tại sao người vợ lại tự nhận mình lái xe thay chồng?

Trưa ngày 23 tháng 12, Công an TP Tuyên Quang đã xác nhận danh tính người lái xe gây tai nạn là ông N.K.D., 30 tuổi, cư trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến một bé gái 17 tháng tuổi thiệt mạng.

Làm việc tại cơ quan điều tra, ông D. đã nhận là người điều khiển phương tiện gây nạn. Ông là một cán bộ công an thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy - Công an huyện Yên Sơn.

Theo lời khai, ông D. cho biết ông không hề sử dụng rượu trước khi lái xe và cũng không có nồng độ cồn trong máu. Công an hiện đã lấy mẫu máu của ông để kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Phía gia đình ông D. cho biết sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc khi đến thăm hỏi gia đình bé 17 tháng tuổi sau khi tai nạn xảy ra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, Thượng tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), cho biết trên Dân Trí rằng thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ ngồi trong ô tô với anh D. là vợ của nam tài xế. Tại cơ quan công an, chị này khai nhận do khi đó quá hoảng hốt và chồng chị đang đưa nạn nhân đi cấp cứu nên chị này đã tự nhận là người điều khiển ô tô gây ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx đang lưu thông trên đường thuộc tổ 10, phường Nông Tiến thì bất ngờ gặp một xe máy do một người đàn ông đi ngược chiều đang sang đường.

Do tình huống bất ngờ, tài xế đánh lái tránh xe máy nhưng không kiểm soát được phương tiện, khiến xe lao thẳng vào ngôi nhà ven đường. Thời điểm đó, trong nhà có một bà mẹ và bé gái 17 tháng tuổi. Chiếc xe tông trực tiếp vào bé gái, gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tử vong sau đó.

Lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang nhận định, có thể tài xế đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.