Vụ ô tô lao vào nhà dân tông bé 17 tháng tử vong: Bao lâu thì cơ quan điều tra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự ?

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội), vấn đề còn lại là cơ quan điều tra sẽ chứng minh người điều khiển phương tiện có lỗi hay không, nếu có lỗi thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra có thời hạn 20 ngày để xác minh tin báo làm rõ người điều khiển chiếc xe ô tô này có lỗi hay không, mức độ lỗi của người điều khiển xe mô tô như thế nào, hậu quả do ai trực tiếp quay ra làm căn cứ để xem xét xử lý hình sự hay không, xử lý với ai ?

Nếu vụ việc phức tạp thì cơ quan điều tra có thể gia hạn thời hạn xác minh tin báo nhưng không quá hai tháng.

Hết thời hạn theo quy định của pháp luật thì cơ quan điều tra sẽ có quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Về nguyên tắc là người nào có lỗi, trực tiếp gây ra gây thiệt hại đến tính mạng của người khác thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Để xác định lỗi thì cơ quan điều tra cần phải tiến hành giám định phương tiện xem xác định nguyên nhân vụ tai nạn có phải là do lỗi kĩ thuật hay không, sẽ làm rõ hệ thống phanh, hệ thống lái, điều khiển chuyển hướng có còn hoạt động bình thường hay không, chiếc xe có đăng ký đăng kiểm theo quy định của pháp luật hay không…

Ngoài ra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định các dấu vết và chạm để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, xác định tốc độ của phương tiện, hướng di chuyển và việc người điều khiển xe ô tô có phanh khi gặp chướng ngại vật hay không… Các kết luận giám định khoa học sẽ là chứng cứ khách quan để chứng minh nguyên nhân vụ tai nạn cũng như chứng minh yếu tố lỗi, làm căn cứ để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

"Chính vì vậy phải thực hiện nhiều thủ tục, cần làm rõ nhiều tình tiết của vụ việc nên hiện tại cơ quan điều tra chưa thể khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố ngay lập tức được. Việc tiến hành xác minh làm rõ tình tiết của vụ việc cần phải được tiến hành thận trọng, đúng thủ tục, khi có kết quả giám định, thu thập chứng cứ đầy đủ theo đúng thủ tục thì mới có thể quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 23/12, Thượng tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập và xác định tài xế điều khiển ô tô là nam tên N.K.D (SN 1994 – trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) (không phải tài xế nữ như thông tin ban đầu xác định). Qua xác định, anh D. là cán bộ công an thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Yên Sơn.

Cũng theo Thượng tá Mậu, tại cơ quan chức năng, tài xế D khẳng định bản thân không uống rượu và không có nồng độ cồn. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu người để xét nghiệm và chưa có kết quả. Trước đó, khoảng 17h ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx đang di chuyển trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang bất ngờ gặp xe máy đi chiều ngược lại sang đường. Do tình huống bất ngờ, tài xế ô tô đánh lái tránh xe máy, lao thẳng vào ngôi nhà số 26, tổ 10 phường Nông Tiến. Thời điểm đó, trong nhà có một phụ nữ và một bé gái 17 tháng tuổi. Vụ tai nạn đã khiến cháu bé tử vong.