Vụ sập tòa nhà ở Thái Lan trong động đất: Hé lộ chủ đầu tư "không phải dạng vừa" và nguyên nhân thảm họa

Theo Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Bangkok - Thủ đô Thái Lan, vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trong quá trình xây dựng ở quận Chatuchak là do kết cấu không ổn định. Giám đốc sở, Suriyachai Rawiwan, giải thích rằng tòa nhà bị sập từng tầng một do động đất. Trong số hơn 100 nạn nhân, có ba người đã tử vong, ông cho biết với tờ The Nation (Thái Lan).

Ông cho biết thêm rằng robot và máy bay không người lái, được cảnh sát, quân đội và các tổ chức hỗ trợ, đã được triển khai để tìm kiếm nạn nhân do cấu trúc dễ bị tổn thương của tòa nhà.

Ông nhấn mạnh rằng các quan chức sẽ tập trung vào việc giải cứu nạn nhân thông qua giám sát và lắng nghe tiếng gõ cửa hoặc tiếng kêu cứu. Ông lưu ý rằng nếu xác nhận không phát hiện dấu hiệu sinh tồn nào, các bước tiếp theo sẽ được xem xét.

Theo Trung tâm dịch vụ y tế khẩn cấp Narenthorn, 68 người đã bị thương trong vụ việc, bao gồm 5 bệnh nhân cấp cứu nguy kịch, 19 bệnh nhân cấp cứu khẩn cấp và 44 bệnh nhân cấp cứu không khẩn cấp. Ba trong số họ đã tử vong.

Trong khi đó, Sutthipong Boonnithi, Phó Tổng kiểm toán của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, xác nhận trận động đất mạnh 8,2 độ có tâm chấn ở Myanmar đã khiến kết cấu tòa nhà bị sụp đổ.

Ông cho biết công trình đã hoàn thành 30%. "Hiện tại, tôi đang ở công trường và kiểm tra thiệt hại đã xảy ra", ông nói thêm.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tòa nhà 30 tầng với tổng mức đầu tư 2,13 tỷ baht này được khởi công xây dựng vào năm 2020. Việc xây dựng được thực hiện bởi liên doanh ITD-CREC và được giám sát bởi liên doanh PKW.

Tổ chức Chống tham nhũng Thái Lan cùng với Tổng kiểm toán Nhà nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

Nhiều hoạt động tại Thái Lan đã bị ngưng trệ

Trước đó, vào đầu giờ chiều 28/3, một trận động đất đã làm rung chuyển Mandalay, Myanmar, với các cơn chấn động được cảm nhận ở Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ và Việt Nam.

Tại Thái Lan, các sân bay trên khắp nước này đã tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của trận động đất.

Đến 14h30 cùng ngày (giờ địa phương), 6 sân bay do Công ty trách nhiệm hữu hạn Sân bay Thái Lan (AOT) quản lý, bao gồm các sân bay ở Bangkok, Chiang Mai và Phuket, đã hoạt động trở lại bình thường.

Trong khi đó, bệnh viện lớn nhất Thái Lan, Bệnh viện Siriraj Piyamaharajkarun ở Bangkok, thông báo sẽ hoãn các ca phẫu thuật theo kế hoạch và các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài giờ để "đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế”.

Một quan chức cho biết với Reuters rằng ít nhất 9 người đã thiệt mạng tại Bangkok do trận động đất ngày 28/3, với số người chết đang tăng dần cả ở Thái Lan và Myanmar láng giềng - nơi xảy ra tâm chấn động đất.

Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết: "Trong số những người thiệt mạng đã được xác nhận ở thủ đô Thái Lan, 8 người chết khi một tòa nhà đang xây dựng bị sập, trong khi người thứ 9 thiệt mạng ở một địa điểm khác”.

Giới chức Thái Lan ngày 28/3 cảnh báo các dư chấn nhỏ sẽ tiếp diễn sau trận động đất mạnh xảy ra tại Myanmar và sẽ giảm dần cường độ cho đến khi dừng hẳn, đôi khi có thể mất vài tuần.

Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan nhấn mạnh hiện tại không có bất kỳ dư chấn đáng kể nào có thể cảm nhận được ở Thái Lan, mặc dù thừa nhận rằng sẽ không thể dự đoán chính xác khi nào động đất sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết cảnh báo sẽ được phát đi để đề phòng các cơn dư chấn hoặc chấn động có thể diễn ra trong thời gian tới.