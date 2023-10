Vụ trẻ 6 tuổi tử vong nghi do ăn bánh đêm Trung thu: Thêm 19 người nhập viện

Tính đến chiều 3/10, có 48 người bị rối loạn tiêu hóa, trong đó 19 người nhập viện.

Ngoài ra, trong sáng 3/10 đã có 3 bệnh nhân là người nhà của bé gái tử vong cũng nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau với triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, ngay trong ngày 31/0, các đoàn kiểm tra của Ban An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp cơ quan công an đã kiểm tra cơ sở sản xuất bánh su kem tại quận Bình Thạnh (cửa hàng bán bánh kem) và quận Tân Phú (xưởng sản xuất). Hai cơ sở này đều có đầy đủ giấy tờ hoạt động, chứng nhận an toàn thực phẩm đúng quy định.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh là nơi tiếp nhận bé gái 6 tuổi nhập viện do ngưng tim ngưng thở sau khi nghi ngộ độc bánh su kem (Ảnh: BV Lê Văn Thịnh)

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 6 mẫu để đi kiểm nghiệm (1 mẫu bánh và 5 mẫu nguyên liệu làm bánh). Trong 1-2 ngày tới, cơ quan chức năng sẽ có kết quả kiểm nghiệm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, vào lúc 17h30 ngày 29/9, Ban quản lý chung cư Palm Heights tổ chức vui Trung thu cho các cháu là con của cư dân chung cư và nhân viên làm việc tại chung cư.

Trong buổi này, bà Đ.T.T.T. (40 tuổi, chủ quán cà phê ở chung cư) tài trợ 210 phần bánh su kem hiệu G.. Tổng số bánh su kem phát ra khoảng 200 (khoảng 150 trẻ em và 50 người lớn), còn dư khoảng 10 bánh cũng phát cho nhân viên.

Sáng 1/10, có hai hộ dân trong chung cư báo mỗi nhà có một trẻ em và một người lớn bị nôn ói, tiêu chảy, sốt, nghi do ăn bánh su kem.

Đến sáng 2/10, chung cư tiếp tục nhận được thông tin bé P.N.Q. (6 tuổi), là con của nhân viên vệ sinh chung cư bị tử vong, nghi ngộ độc thực phẩm bánh su kem. Cùng với đó, hơn 10 phản ánh của các hộ dân liên quan đến một số bé nghi ngộ độc do ăn bánh su kem nói trên.

Ngày 2/10, Ban Quản lý chung cư Palm Heights đã phát thông báo khẩn gửi đến toàn thể cư dân, đề nghị ai còn giữ bánh thì không sử dụng để thu hồi, đem đi kiểm nghiệm.

Cơ quan công an đã lấy lời khai những người liên quan.