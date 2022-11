Vừa bán nước sạch, vừa xử lý rác và nước thải, một doanh nghiệp Bình Dương "bỏ két" 1.100 tỷ đồng tiền các loại

Năm 2017, công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán BWE.

Biwase là doanh nghiệp nước sạch lớn ở tỉnh Bình Dương với 7 nhà máy nước mặt, tổng công suất 480.000 m3/ngày đêm, mạng lưới cấp nước bao phủ tỉnh Bình Dương và một phần thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: BWE

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của công ty đạt 9.678 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 2.653 tỷ đồng, chiếm 27%.

Trong đó, công ty có hơn 1.154,5 tỷ đồng tiền các loại , bao gồm tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 2-3 tháng với lãi suất 3%-4%/năm; tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 4 đến 13 tháng với lãi suất 3,2%-6,7%/năm.

Cơ cấu nguồn vốn tài trợ của công ty lành mạnh với hệ số thanh toán hiện hành lên tới 1,4 lần; hệ số thanh toán tức thời xấp xỉ 1 lần. Hệ số thanh toán tức thời được tính bằng các Khoản tiền của doanh nghiệp/Nợ ngắn hạn, cho biết mức độ đáp ứng nợ ngắn hạn ngay lập tức của doanh nghiệp. Tức là với lượng tiền và tương đương tiền hiện có, DN có đảm bảo khả năng thanh toán tức thời (thanh toán ngay) các khoản nợ ngắn hạn hay không.

Cấp thoát nước, môi trường là ngành kinh tế hạ tầng kỹ thuật đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thể hiện rõ ở quy mô tổng tài sản cố định lên tới 3.692 tỷ đồng, được tài trợ chủ yếu bởi vốn vay trung dài hạn từ các Ngân hàng như Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thế giới, Quỹ bảo vệ môi trường Bình Dương,... Tổng dư nợ trung dài hạn tại cuối quý III đạt 3.203 tỷ đồng.

Vốn điều lệ công ty đạt 1.929 tỷ đồng, ngoài ra còn có gần 800 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Ảnh: BWE

Tổng doanh thu hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 của BIWASE đạt 2.828 tỷ đồng, tăng trưởng 115% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt hơn 73% so với kế hoạch. Trong đó, chiếm tỷ trọng chính là hoạt động kinh doanh nước sạch, chiếm khoảng 66% doanh thu. Phần còn lại là doanh thu từ hoạt động xử lý rác thải và nước thải.

Ảnh: BWE

Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 523 tỷ đồng tăng trưởng đạt 106% so với cùng kỳ và đạt hơn 70% so với kế hoạch. Riêng trong quý III/2022, lợi nhuận sau thuế tăng 24% so với cùng kỳ, do 2 nguyên nhân:

Một là , doanh thu tăng do số lượng khách hàng đấu nối và sử dụng nước sạch, khối lượng rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải y tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hai là , tỷ lệ thất thoát giảm, làm giảm chi phí sản xuất.

Cần phải nói thêm trong ngành cấp thoát nước, hiệu quả hoạt động phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ thất thoát nước cũng như mật độ dân cư tại khu vực phân phối.

Với BWE, sản lượng nước sản xuất trong 9 tháng đạt hơn 145 triệu m3 cùng với tỷ lệ thất thoát nước duy trì ở mức thấp, bình quân đạt 5%. Nhờ đó, ước tính sản lượng nước tiết kiệm được do giảm tỷ lệ thất thoát nước là 23 triệu m3, LNST tăng thêm nhờ giảm tỷ lệ thất thoát nước lên tới 157 tỷ đồng.

Lãnh đạo công ty nhận định, với tốc độ phát triển này dự kiến cả năm 2022 BWE cố gắng sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch cũng như đảm bảo việc chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 13% vốn điều lệ đúng theo nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

Triển vọng phát triển

Trong buổi gặp gỡ với các nhà đầu tư vào ngày 7/11/2022, Lãnh đạo Công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương (BIWASE - BWE) có những chia sẻ về những triển vọng của ngành nước và hoạt động kinh doanh BWE thời gian tới.Theo đó, tiềm năng, triển vọng của ngành nước, môi trường luôn song hành với năng lực thu hút đầu tư và chỉ số tăng trưởng GRDP của tỉnh và khu vực. Bình Dương là tỉnh đứng thứ II cả nước vể thu hút đầu tư nước ngoài, nhiều dự án tỷ đô đang triển khai như KCN VSIP II, III, Tập đoàn LeGo, các khu đô thị, công nghiệp…

Ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị BIWASE (Ảnh : BIWASE)

Ngoài ra, cùng với những nhận định khả quan về thị trường, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tăng trưởng, sản xuất hoạt động mạnh trở lại sau dịch, tốc độ thu hút đầu tư vốn FDI trong 8 tháng đầu năm 2022 của Bình Dương đứng thứ 2 cả nước với các dự án lớn được đầu tư từ Tập đoàn Lego (Đan Mạch); Tập đoàn Pandora (Đan Mạch), các dự án Astral City Bình Dương, Artisan Park của Gamuda Land,... hứa hẹn phát triển thị trường tiêu thụ nước sạch tiềm năng của BIWASE.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, triển vọng tăng trưởng từ các đơn vị có sự tham gia đầu tư, điều hành của BIWASE tại Công ty Cp cấp nước Gia Tân (Đồng Nai), Công ty Cp cấp thoát nước Cần Thơ và Cần Thơ 2 được tin tưởng sẽ đáp ứng đầy đủ nước sạch cho người dân địa phương; góp phần phát triển hạ tầng ngành cấp nước, hạ tầng đô thị, góp phần mang lại giá trị gia tăng cao cho BIWASE trong thời gian tới.