Ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Minh Cường (sinh năm 1972) - Giám đốc chi nhánh cấp nước Nam Sông Tiền thuộc CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (UPCoM: DWS) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do ông này đã có hành vi thanh quyết toán không đúng chi phí thuê nhân công thi công các công trình, gây thiệt hại cho Dowasen số tiền trên 600 triệu đồng.

Ông Trần Tiến Đạt (1971) - Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Dowasen cũng bị khởi tố với tội danh tương tự. Theo cơ quan công an, ông Đạt đã có hành vi thanh quyết toán không đúng chi phí thuê nhân công thi công các công trình, gây thiệt hại cho Dowasen số tiền trên 500 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, phòng kỹ thuật của Dowasen có nhiệm vụ quản lý phát triển kỹ thuật hệ thống sản xuất và cung cấp nước, phòng và chống thất thoát nước toàn công ty. Ngoài ra, phòng này còn chịu trách nhiệm giám sát thi công công trình sản xuất và cung cấp nước, môi trường, công trình chống thất thoát nước; duy tu, bảo dưỡng hệ thống; giám sát và nghiệm thu các công trình cấp nước và môi trường từ nguồn vốn Công ty cùng một số trách nhiệm liên quan khác.

Trước khi đảm nhiệm các vị trí hiện tại, ông Đạt từng làm Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước số 1 (sau đổi tên thành Chi nhánh cấp nước Nam Sông Tiền) năm 2018, còn ông Cường khi đó là Giám đốc Chi nhánh tư vấn xây dựng và cấp nước. Ngoài Chi nhánh cấp nước Nam Sông Tiền, trực thuộc Dowasen còn có các chi nhánh cấp nước Bắc Sông Tiền, chi nhánh cấp nước Tây Bắc Sông Tiền, chi nhánh dịch vụ môi trường, nhi nhánh nước đóng chai Dowasen.

Theo tìm hiểu, Dowasen tiền thân là công ty Dịch vụ Cấp thoát nước tỉnh Đồng Tháp, được thành lập vào năm 1989 trên cở sở là nền tảng Xí nghiệp Cấp nước Thị xã Cao Lãnh. Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.

Đến năm 2017, doanh nghiệp được cổ phần hóa và trở thành CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp. Hiện doanh nghiệp đã mở rộng quy mô với vốn điều lệ đạt 259,2 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Tháp là cổ đông lớn nhất khi nắm 85,6% vốn. Tỉnh này cũng đã có đề án thoái bớt vốn khỏi Dowasen. Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Dowasen cũng đang nắm 9% vốn.

Lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất, cung cấp nước sạch, thu gom rác thải và các dịch vụ môi trường, tư vấn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tổng số nhân viên của công ty là gần 800 người.

Hàng năm, Dowasen vẫn đều đặn mang về hàng trăm tỷ đồng doanh thu cũng như hàng chục tỷ đồng lợi nhuận. Năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận 453,2 tỷ đồng doanh thu, hơn 43 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 8,6% và 19,5% so với thực hiện năm trước. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của công ty này.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.071 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Chiếm phần lớn tài sản của doanh nghiệp này là tài sản dài hạn dở dang (477 tỷ đồng) và tài sản cố định (427 tỷ đồng). Tài sản dở dang của công ty là dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh.