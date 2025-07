Vừa chuyển khoản thành công cho con trai sinh năm 2003 ở Hà Nội 20 triệu đồng, bố vội báo công an

Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng Công an phường cho biết: "Ngay từ ngày 01/7/2025, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an phường Yên Hoà đã bắt tay ngay vào công tác chuyên môn, đi vào hoạt động nhanh chóng. Ban Chỉ huy Công an phường đang chủ động chỉ đạo cán bộ chiến sĩ ổn định tổ chức, không để gián đoạn công việc; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, an toàn, bình yên, vì Nhân dân phục vụ".