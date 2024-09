Vừa có biển, vừa có hàng loạt di tích, một tỉnh thu 635 tỷ đồng từ du lịch chỉ trong 4 ngày

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm, lượng du khách đến Nghệ An đạt gần 5,5 triệu lượt, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 64% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 3,4 triệu lượt, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 62% kế hoạch năm; khách quốc tế đạt 48.200 lượt, bằng 148% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 16.195 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 6.257 tỷ đồng, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 70% kế hoạch năm 2024.