Lộ diện top tỉnh thành thu du lịch lớn nhất dịp lễ Quốc khánh: Có những địa phương mỗi ngày thu 500-600 tỷ đồng

TP.HCM

Sở Du lịch TP.HCM vừa có thông tin về tình hình du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2024. Theo đó, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ở TP.HCM ước khoảng 980.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 960.000 lượt).

Trong đó khách du lịch nội địa ước khoảng 425.000 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 420.000 lượt). Khách quốc tế ước khoảng 38.800 lượt tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2022 là 37.600 lượt).

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 214.630 lượt, tăng 32,5 % so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 162.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 85% tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 80%).

Doanh thu du lịch ước đạt 2.940 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 2.890 tỷ đồng).

Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Thủ đô phục vụ 672.900 lượt du khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách du lịch quốc tế đạt 58.900 lượt, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước (một số thị trường hàng đầu bao gồm: Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan - Trung Quốc, Úc, Mỹ, Anh,...).

Khách du lịch nội địa ước đón 614.000 lượt, tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm trước (năm nay phần lớn khách du lịch chọn nghỉ dưỡng, du lịch tại các khu, điểm du lịch xung quanh ngoại thành Thủ đô Hà Nội có xu hướng tăng đột biến). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.180 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ dịp này năm 2023.

Đà Nẵng

Chiều 3/9, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Với số lượng khách du lịch tăng đã đưa tổng thu du lịch tại TP.Đà Nẵng đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Thanh Hóa

Theo đó, thành phố du lịch biển Sầm Sơn vẫn là địa điểm hút nhiều khách nhất, tiếp đến là Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước); Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến; Khu Du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn), thành phố Thanh Hóa… Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt từ 35% - 37%. Trong đó, khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông công suất sử dụng phòng đạt 100%.



Với lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón 395.700 lượt khách, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng Ninh

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ 31/8 đến 3/9) là 455.000 lượt, đạt 119% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch ước đạt 1.033 tỷ đồng, đạt 131% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 là 787 tỷ đồng).

Khánh Hòa

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, Uớc tính trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 175 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 15% so với dịp lễ năm 2023. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 756 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 70%; trong đó, một số cơ sở lưu trú ở Bãi Dài và một số khu nghỉ dưỡng đẹp ở Nha Trang đạt công suất phòng trên 90%.

Ninh Bình

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 31.8 đến 3.9.2024), tỉnh Ninh Bình ước đón 374.000 lượt khách, tăng 67,9% so với kỳ nghỉ 2023.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách đến Ninh Bình tăng mạnh, đạt 374.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 74.000 lượt khách, tăng 276,7% so với 2023 (19.646 khách).

Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 650 tỷ đồng, tăng 182,6% so với 2023.

Nghệ An

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn tỉnh Nghệ An đón lượng du khách tăng vọt so với cùng kỳ năm 2023.

Toàn tỉnh đón và phục vụ 320.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó khách lưu trú đạt 110.000 lượt khách (tăng 22% so với năm 2023); khách quốc tế 1.200 lượt khách. Tổng doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt trên 635 tỷ đồng, tăng 27%.

Lào Cai

Thông tin từ Sở Du lịch Lào Cai cho biết, từ ngày 31/8-03/9/2024 tỉnh Lào Cai ước đón khoảng 196.500 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch trong 04 ngày nghỉ lễ đạt trên 600 tỷ đồng.

Bình Định

Lượng khách du lịch đến Bình Định ước đạt 204.044 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 555 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 96.000 lượt khách, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch từ ngày 31-2/9/2024 bình quân đạt 75%.

Thị trường khách đổ về xứ biển Bình Định chủ yếu là khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh, thành phố, trung tâm du lịch lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên,…

Bình Thuận

Theo báo cáo của Sở Du lịch Bình Thuận, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan, lưu trú trong dịp lễ 2/9 khoảng 385.000 lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với 2023, trong đó khách quốc tế khoảng 9.700 lượt, doanh thu khoảng 510 tỷ đồng.

Trong dịp lễ, lượng khách tập trung đông vào các ngày 31/8, 1/9 và 2/9, bình quân công suất phòng đạt từ 80 - 95%, trong đó có nhiều cơ sở đạt công suất 100%.

Khách du lịch nội địa đến tỉnh Bình Thuận đa số đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ, một số tỉnh phía Bắc… tập trung ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, La Gi, Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

Kiên Giang

Ngày 3/9, Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, từ ngày 31.8 đến ngày 3.9, tổng lượt khách đến Kiên Giang tham quan, du lịch ước đạt hơn 159.000 lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Trong đó có hơn 15.500 lượt khách quốc tế, tăng hơn 171% so với cùng kỳ, khách tham quan các khu, điểm du lịch hơn 114.000 lượt, tăng 25,9% so với cùng kỳ, khách có lưu trú hơn 44.500 lượt, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 347,1 tỉ đồng, tăng 126,9%.

Công suất phòng bình quân trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 ngày đạt khoảng 35%, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Riêng TP Phú Quốc ước đón gần 75.600 lượt khách, trong đó có gần 15.600 lượt khách quốc tế, tăng 173% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 317,4 tỉ đồng, tăng 137,9% so với cùng kỳ.

Bà Rịa - Vũng Tàu



Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng lượt khách tham quan du lịch, vui chơi giải trí tắm biển, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn ước tính trong 4 ngày (31/8 đến 3/9) đón được khoảng 555.984 lượt khách, tăng 4% so với năm 2023. Trong đó, khách lưu trú là 122.864 lượt khách tăng 7,46% so với năm 2023, riêng khách quốc tế là 25.561 lượt khách tăng 12,12% so với năm 2023.

Với kết quả trên, ông Trịnh Hàng cho biết, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 khoảng 333,615 tỷ đồng, tăng 11,76% so với năm 2023, trong đó doanh thu lưu trú là 124,107 tỷ đồng, tăng 11,36% so với năm 2023.