Vừa đánh tiếng bán cổ phiếu quỹ, CII ngỏ ý muốn đầu tư vào một doanh nghiệp niêm yết

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã CII) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào một doanh nghiệp.Danh tính của doanh nghiệp dự kiến đầu tư chưa được chưa công bố. Tuy nhiên, CII cho biết đây là doanh nghiệp niêm yết trên HNX và có ngành nghề bổ trợ cho hoạt động đầu tư hạ tầng của CII.

Ngoài ra, HĐQT CII cũng có nghị quyết chấp thuận cho Công ty bảo lãnh khoản vay trung dài hạn (thời hạn tối đa 84 tháng, tổng giá trị gần 2.398 tỷ đồng) của Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 đoạn từ Ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn.

Trước đó, CII đã công bố Nghị quyết chấp thuận việc bán toàn bộ gần 32 triệu cổ phiếu quỹ. Theo BCTC tại thời điểm 31/3/2023, lượng cổ phiếu quỹ gần 32 triệu đơn vị được ghi nhận với giá trị 737 tỷ đồng, tương ứng khoảng 23.180 đồng/cp. Tuy nhiên, lô cổ phiếu này hiện có giá trị thị trường chỉ vào khoảng hơn 560 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 24/5 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Bình chia sẻ, HĐQT đã tìm được dự án nhiều tiềm năng, có thể xem là mỏ vàng của CII nếu thắng thầu. Tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, có vị trí ở nơi huyết mạch ở TP.HCM. Có thể đến tháng 7/2023, CII sẽ kiến nghị TP.HCM về đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án này.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, CII đặt mục tiêu doanh thu 5.155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 36% so với năm ngoái. Quý 1/2023, CII ghi nhận doanh thu đạt 748 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 35 tỷ đồng, giảm gần 95% so với thực hiện trong quý 1 năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu CII vừa có nhịp tăng mạnh từ giữa tháng 5 với thị giá tăng gần 20% trong khoảng 2 tuần. Cổ phiếu này hiện vẫn đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất trong vòng 7 tháng kể từ trung tuần tháng 10 năm ngoái.