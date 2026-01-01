Vừa được giao nhiệm vụ quốc gia, 1Matrix chính thức công bố chiến lược tái cấu trúc trong năm 2026

Ông Phan Đức Trung đại diện Công ty 1Matrix nhận nhiệm vụ thực hiện 2 bài toán lớn năm 2026 là tích hợp blockchain trong truy xuất nguồn gốc và hệ thống tư pháp dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

Ghi nhận những đóng góp nổi bật cho chủ trương “Make in Việt Nam 2025”, 1Matrix được vinh danh là một trong bảy đơn vị công nghệ hàng đầu Việt Nam với sản phẩm công nghệ chiến lược VBSN tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam lần thứ VII, diễn ra ngày 30/12/2025.

Diễn đàn do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng điều hành, vinh danh các đơn vị công nghệ tiên phong gồm Viettel, VNPT, FPT, CMC, Sovico, MISA và 1Matrix.

Tại Diễn đàn, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix, đại diện 1Matrix nhận nhiệm vụ thực hiện hai bài toán khoa học - công nghệ trọng điểm năm 2026 là tích hợp blockchain vào hệ thống truy xuất nguồn gốc và hệ thống tư pháp.

﻿Theo ông, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng về cơ chế chính sách, mở đường cho blockchain và các giải pháp BaaS được ứng dụng thực chất trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế số.

Sau gần một năm triển khai kể từ cam kết tại Diễn đàn Quốc gia lần thứ VI với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, VBSN đã hoàn thành giai đoạn xây dựng ban đầu và từng bước được ứng dụng trong khu vực dịch vụ công – tư.

﻿Hiện VBSN đã được tích hợp vào hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Công an và triển khai trên Nền tảng định danh Quốc gia VNeID. Mạng VBSN cũng đang tích cực được nghiên cứu, triển khai trong các chương trình và bài toán lớn như ChainTracer (chương trình truy vết các dự án có dấu hiệu đáng ngờ), định danh văn bằng - chứng chỉ, tem xác thực điện tử, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,..

Năm mới - Chiến lược mới của 1Matrix﻿

Bước sang giai đoạn phát triển mới, ông Phan Đức Trung cho biết 1Matrix sẽ tái cấu trúc theo hướng tập trung vào mô hình Blockchain-as-a-Service (BaaS), nhằm củng cố vai trò của VBSN như một hạ tầng blockchain nền tảng, trung lập, phục vụ cả ba khu vực: Khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp và dịch vụ công.

Để hiện thực hóa chiến lược này, ông Phan Đức Trung đã hoàn tất việc tiếp nhận toàn bộ phần vốn góp của các cổ đông trước đó tại 1Matrix. Trên cơ sở đó, 1Matrix chính thức tiếp nhận và tiếp tục đảm nhiệm đầy đủ các vai trò, trách nhiệm và cam kết triển khai VBSN trong giai đoạn trước, với trọng tâm là nâng cao năng lực vận hành hạ tầng dài hạn, có khả năng mở rộng ở quy mô quốc gia và kết nối linh hoạt với hệ thống quốc tế, trên nguyên tắc ưu tiên bảo đảm chủ quyền số và lợi ích quốc gia.

Trong giai đoạn mới, 1Matrix nhấn mạnh sự đồng hành của VBA - tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ - trong điều phối hệ sinh thái, thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và triển khai ứng dụng blockchain theo mô hình white-label, đề cao tinh thần “đồng kiến tạo”.

﻿Theo đó, các đối tác và liên doanh đóng góp nghiệp vụ ngành, thị trường và kênh triển khai và trải nghiệm người dùng trên các hệ thống, thương hiệu hiện hữu; 1Matrix đóng vai trò cung cấp hạ tầng tích hợp công nghệ blockchain vào các sản phẩm công nghệ cần blockchain.

Đánh giá về định hướng này, Boston Consulting Group (BCG) - đơn vị tư vấn chiến lược cho VBSN - cho rằng cách tiếp cận của 1Matrix là phù hợp để triển khai blockchain ở quy mô lớn trong bối cảnh yêu cầu cao về an ninh, chủ quyền dữ liệu và khả năng mở rộng.

“ Việc 1Matrix tập trung phát triển giải pháp toàn diện Blockchain-as-a-Service, giữ đúng định vị hạ tầng trung lập và mở rộng thông qua mô hình white-label liên doanh là hướng đi phù hợp để blockchain được triển khai ở quy mô quốc gia một cách có kiểm soát và tạo ra giá trị dài hạn cho cả khu vực công và tư ”, ông David Chan, Giám đốc Điều hành BCG Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định.

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn, ông Phan Đức Trung khẳng định 1Matrix kiên định theo đuổi vai trò hạ tầng blockchain nền tảng trung lập, đồng hành cùng VBA, BCG và các đối tác độc lập nhằm đưa blockchain vào thực tiễn theo định hướng sản phẩm công nghệ chiến lược được quy định tại Quyết định 2815/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/12/2025.

﻿Theo ông, vai trò dẫn dắt của Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn và phát triển hạ tầng blockchain quốc gia sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của lĩnh vực này trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia.