Vừa được Mỹ đánh giá đẹp hơn Maldives và Bali, nơi này của Việt Nam tiếp tục lọt Top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới: Bảo sao tổng thu du lịch tăng 90%

Theo báo cáo “Unpack '26 - The Trends in Travel” do công ty du lịch trực tuyến Expedia công bố ngày 15/10, Phú Quốc được xếp thứ 4 trong danh sách “Top điểm đến của năm” nhờ mức tăng ấn tượng 53% về lượt tìm kiếm du lịch.

Báo cáo này dựa trên dữ liệu so sánh lượng tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở trên nền tảng Expedia trong năm 2025 (từ 1/1 đến 31/12) so với cùng kỳ năm 2024.

Với mức tăng trưởng đáng kể, Phú Quốc trở thành điểm đến có tốc độ quan tâm cao thứ tư toàn cầu, chỉ xếp sau ba địa danh nổi tiếng: Big Sky (bang Montana, Mỹ) với mức tăng 92%, Okinawa (Nhật Bản) tăng 71%, và đảo Sardinia (Italy) tăng 63%.

Đứng sau báo cáo này là Expedia Group, một tập đoàn công nghệ du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ, sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Hotels.com, Vrbo, Trivago và vận hành nền tảng đặt phòng Expedia.com với hàng triệu lựa chọn dành cho du khách.

Trong báo cáo, Expedia mô tả Phú Quốc là “điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ thư giãn”, nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên và nhịp sống yên bình. Sức hút của “đảo ngọc” được cho là đến từ những làng chài ven biển mộc mạc, các bãi biển hoang sơ cùng hệ sinh thái phong phú của Vườn quốc gia Phú Quốc – nơi chiếm gần một nửa diện tích đảo.

Expedia cũng gợi ý du khách nên ghé thăm Dinh Cậu ở phường Dương Đông để tìm hiểu văn hóa bản địa, trải nghiệm lặn ngắm san hô ở vùng biển phía nam, hoặc tận hưởng không gian thanh bình tại những bãi biển phía bắc như Gành Dầu và Rạch Vẹm.

Việc được xếp vào top “Điểm đến của năm” tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới. Trước đó, ngày 7/10, hòn đảo này được tạp chí Mỹ Condé Nast Traveler bình chọn là “Đảo đẹp nhất châu Á” và đứng thứ ba toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, Phú Quốc liên tục góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng quốc tế về du lịch.

Trước đó, Phú Quốc đã được vinh danh là hòn đảo đẹp nhất châu Á và xếp thứ ba toàn cầu trong năm 2025, theo bình chọn của các chuyên gia du lịch và độc giả quốc tế.

Bảng xếp hạng do tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) công bố ngày 7/10 trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Reader’s Choice Awards lần thứ 38. Với tổng điểm 95,51/100, “đảo ngọc” của Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á và chỉ đứng sau hai hòn đảo của Mỹ là Kiawah và Hilton Head.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm mức độ hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ, cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp bãi biển, trải nghiệm ẩm thực và lòng mến khách của người dân địa phương.

Nhờ điểm số ấn tượng, Phú Quốc đã vượt qua hàng loạt thiên đường du lịch nổi tiếng như Maldives (92,31 điểm), Maui – Hawaii (93,35), Bali (89,84) và Phuket (84,62), tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo số liệu từ Sở Du lịch An Giang, trong 9 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm trước và vượt 2,1% so với kế hoạch cả năm. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 31.100 tỷ đồng, tăng tới 90,1% và vượt 32,5% mục tiêu đề ra. Với kết quả này, ngành du lịch Phú Quốc đã sớm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 về lượng khách quốc tế và doanh thu.

Nằm giữa vịnh Thái Lan, cách TP.HCM khoảng 400 km về phía tây, quần đảo Phú Quốc từ lâu được xem là viên ngọc quý của du lịch Việt Nam. Nơi đây nổi bật với hệ sinh thái phong phú, cảnh quan hoang sơ và sự đa dạng trong các loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa địa phương.

Toàn khu vực biển Phú Quốc gồm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích khoảng 589 km². Trong đó, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất, chia thành hai khu vực chính là Bắc đảo và Nam đảo. Thị trấn Dương Đông giữ vai trò trung tâm hành chính – kinh tế, nơi tập trung nhiều hoạt động sôi động nhất của “đảo ngọc”.

Du khách đến Phú Quốc thường bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, làn nước trong vắt, những bãi cát trắng mịn và khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Cùng với đó, hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp mang đến trải nghiệm đa dạng, từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ẩm thực đặc trưng đến các hoạt động giải trí về đêm đầy sôi động, cũng góp phần nâng tầm vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)



