Vừa hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, Vĩnh Hoàn (VHC) lại sắp chi 450 tỷ trả cổ tức bằng tiền

CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2023. Theo đó, cổ đông công ty sẽ được nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 25/1, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/2.

Với 224,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ chi gần 450 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến ngày 30/06/2023.

Mới đây, Vĩnh Hoàn đã hoàn tất đợt phát hành 37,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 100:20 (sở hữu 100 cp vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 20 cp). Sau phát hành, vốn điều lệ công ty tăng từ mức 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh tháng 11/2023, VHC ghi nhận doanh thu 855 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Mặt hàng cá tra vẫn đem về doanh thu lớn nhất cho Vĩnh Hoàn với 376 tỷ đồng, tuy nhiên con số này đã giảm 15% so với tháng trước. Ngược lại các mặt hàng khác đều ghi nhận tăng trưởng, đặc biệt sản phẩm hỗn hợp khác tăng gấp 2,2 lần so với tháng trước lên 217 tỷ đồng và trở thành mặt hàng có doanh thu lớn thứ hai của Vĩnh Hoàn trong tháng.

Xét về các thị trường, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sang thị trường lớn nhất của Vĩnh Hoàn tiếp tục là Mỹ với mức tăng 26% so với tháng trước, tương ứng 213 tỷ đồng. Doanh thu tại thị trường nội địa ghi nhận 325 tỷ, tăng 48% so với tháng trước. Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu sang thị trường châu Âu fiảm 21% so với tháng trước xuống còn 124 tỷ đồng trong tháng 11; tương tự doanh thu từ thị trường Trung Quốc cũng giảm 24% còn 61 tỷ đồng.