Vừa khai trương, TTTM gần 14,5 nghìn tỷ có gì “bùng nổ” mà khiến dân tình Thủ đô lại nườm nượp kéo tới?

TTTM khủng nhất của Lotte ở Việt Nam, vốn đầu tư 600 triệu USD

Tập đoàn LOTTE Hàn Quốc – vừa thực hiện việc khai trương dự án tổ hợp lớn chưa từng có tại Việt Nam với quy mô 354.000m2 sàn, tương đương 50 sân bóng đá - theo mô tả của Lotte. Tổ hợp LOTTE MALL West Lake Hanoi tọa lạc tại đường Võ Chí Công, thuộc quận Tây Hồ bắt đầu mở cửa thử nghiệm từ ngày 28/7/2023 và chính thức khai trương vào hôm nay 22/9/2023.

Sự kiện trọng đại này có sự tham dự của ông Shin Dong-bin - Chủ tịch Tập đoàn LOTTE Hàn Quốc, ông Choi Youngsam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn LOTTE Shin Dong-bin phát biểu tại sự kiện

Dự án Lotte Mall Tây Hồ sở hữu 7 tầng, trong đó có 5 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng diện tích 222.000 m2, mật độ xây dựng khoảng 60%. Theo Lotte, đây sẽ là nơi quy tụ lên tới 233 thương hiệu khác nhau, trong đó bao gồm 25 thương hiệu mới xuất hiện tại Việt Nam, 28 thương hiệu mới ra mắt tại Hà Nội và 32 cửa hàng flagship chuyên về sản phẩm công nghệ của các hãng.

Dự án Lotte Mall Westlake Hanoi là một tòa trung tâm thương mại kết hợp với siêu thị, rạp chiếu phim, thủy cung, văn phòng, căn hộ dịch vụ, chung cư và khách sạn đẳng cấp, tọa lạc tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Dự án thương mại này có hai cửa, một mặt tiếp giáp với đường Võ Chí Công (là cửa chính), và một mặt tiếp giáp với đường Lạc Long Quân. Đặc biệt, Lotte Mall Tây Hồ cung cấp bãi đỗ xe ngoài trời và trong tầng hầm rất rộng rãi với hệ thống máy lấy vé xe tự động, chỉ cần nhấn nút để lấy thẻ và gửi xe. Việc thanh toán tiền gửi xe cũng dễ dàng thông qua các màn hình cảm ứng tại cửa ra vào tầng 1. Bạn có thể sử dụng mã QR, thẻ Visa hoặc thanh toán tiền mặt (5.000 VNĐ với xe máy và 30.000 VNĐ với ô tô) qua máy tự động. Nếu không sử dụng máy tự động, bạn cũng có thể thanh toán tại quầy gửi xe khi lấy xe ra.

Đông đảo khách vào ngay trong ngày khai trương đầu tiên để trở thành những người đầu tiên trải nghiệm đầy đủ dịch vụ.

Nơi check-in sống ảo "đẳng cấp"

Lotte Tây Hồ là một trung tâm thương mại và giải trí đa năng mang tính hiện đại tại Hà Nội. Có thể khẳng định rằng mỗi góc của nơi này đều tạo nên những bức ảnh siêu đẹp và độc đáo, vô cùng lý tưởng cho việc "sống ảo" của các bạn trẻ.

Một điểm nổi bật trong Lotte Tây Hồ là quảng trường trung tâm với không gian rộng lớn cùng đài phun nước kết hợp âm nhạc nước ấn tượng. Đây là nơi bạn có thể check-in và tạo ra những bức ảnh độc đáo, đẹp mắt.

Ngoài ra, tầng 5 của trung tâm có khu sân ngoài trời là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động giải trí, thư giãn và tổ chức sự kiện. Tại đây, bạn có thể tận hưởng không gian thoải mái, ngắm nhìn cảnh quan đẹp và thả hồn vào không gian trong lành.

Thêm vào đó, Lotte Tây Hồ còn rất nhiều khu vực khác dành cho cả gia đình tham quan. Mỗi khu vực này đều là những điểm check-in tuyệt vời, đem lại những bức ảnh ấn tượng cho bạn.

Các thương hiệu đình đám lần đầu tề tựu trong cùng một TTTM

Tại tầng 1 và tầng 2 của Lotte Tây Hồ, những điểm mua sắm tuyệt vời với đa dạng cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, sản phẩm điện tử và đồ gia dụng… sẽ mở ra trước mắt mọi người. Hàng loạt tên tuổi lớn như Marks & Spencer, Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear… chính thức mở cửa đón khách.

Đây là lần đầu tiên các thương hiệu đình đám tề tựu trong cùng một trung tâm thương mại tại Hà Nội, đáp ứng nhu cầu mua sắm của mọi đối tượng khách hàng nói chung và thỏa mãn đam mê của các tín đồ thời trang nói riêng.

Hấp dẫn không kém là màn ra mắt của những thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như: Karl Lagerfeld, Maison Margiela, Foot Locker, Rockport, Camper, Marimekko với những dòng sản phẩm mới lạ và chất lượng, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm tiêu dùng tại Hà Nội.

Cùng với đó, những tên tuổi như Fred Perry - nhãn hiệu thời trang nổi tiếng từ nước Anh, nội thất Come Home cũng chọn LOTTE MALL West Lake Hanoi làm điểm đến cho lần đầu tiên ra mắt cư dân thủ đô.

Bên cạnh các thương hiệu thời trang, LOTTE MALL West Lake Hanoi cũng mang đến một loạt các thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp cao cấp được ưa chuộng hàng đầu thế giới như Estee Lauder, Sulwhasoo, YSL, Dior, Chanel, Diptyque, Cle De Peau… Điều đặc biệt là các thương hiệu này đều ra mắt dưới mô hình cửa hàng mới được đầu tư quy mô lớn, sở hữu không gian sang trọng, cho phép trưng bày nhiều dòng sản phẩm phong phú, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm cao cấp, riêng biệt.

Mãn nhãn trước Thủy cung lớn nhất tại Hà Nội

Thủy cung tại Lotte Tây Hồ nằm ở tầng hầm B1 của trung tâm thương mại. Thủy cung Lotte World Aquarium là điểm đến thú vị với sự đa dạng và vẻ đẹp của hàng ngàn động vật biển. Đây được xem là thủy cung lớn nhất tại Hà Nội với diện tích lên đến 9000m2, 3414 tấn nước và 67 bể cá. Đặc biệt, không gian tại đây mang bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam, tạo nên một điểm độc đáo và khác biệt so với các thủy cung khác.

Thủy cung Lotte Tây Hồ là điểm độc đáo thu hút đông đảo người tham quan. Với diện tích lớn cùng thiết kế độc đáo, thủy cung mang đến trải nghiệm sống động về đại dương. Bạn sẽ được chứng kiến hàng trăm loài cá, sinh vật biển, từ cá mập, rùa biển đến các loài san hô và hải quỳ.

Điểm đặc biệt nằm ở việc bể thủy cung được chia thành các khu vực đa dạng như khu rừng san hô, hầm đáy biển và hồ nước ngọt, mỗi khu vực tái hiện chính xác môi trường tự nhiên. Ánh sáng lung linh cùng với những hiệu ứng huyền ảo như dạo chơi dưới biển sẽ tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho khách tham quan.

Mức giá vé thủy cung Lotte World có thể tham khảo như sau đối với khách nội địa:

Vé vào cửa vào ngày thường có giá 280.000 đồng/người lớn và 190.000 đồng/trẻ em,

Vào cuối tuần giá sẽ là 350.000 đồng/người lớn và 250.000 đồng/trẻ em.

Ăn uống, vui chơi tưng bừng: Nhiều tên tuổi lần đầu xuất hiện

Nếu như ở tầng 1, khách hàng có thể tìm thấy những nhà hàng và quán cà phê thời thượng, trẻ trung như Starbucks, RuNam, Table Star, El Gaucho, Cruttz, KOI Thé… thì khu Food Hall tại tầng 3, 4 và 5 sẽ là nơi hoàn hảo để thỏa mãn vị giác với một loạt món ăn đa dạng từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây, bạn có thể thưởng thức những món ẩm thực truyền thống đậm đà của Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Những nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trước đó như Ten Thousand, Table Star, Leechadol, Hanwadam, Sura… xuất hiện tại đây sẽ khiến nhiều người không khỏi tò mò. Những nhà hàng này đều đã đi vào hoạt động, chinh phục khách hàng khó tính với hương vị chuẩn Hàn trứ danh.

Bên cạnh đó là những thương hiệu đình đám lần đầu có mặt tại Hà Nội như Royce - thương hiệu socola nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Cơm cà ri Nhật Bản CoCo Ichibanya, Gà nướng Chickita… mang đến lựa chọn ẩm thực đa dạng cũng như những hương vị khó quên cho thực khách.

Đặc biệt là sự xuất hiện của những thương hiệu Việt thân thuộc được nhiều người yêu thích như Phở Thìn, Cafe Giảng, Là Việt Coffee; hay nhà hàng sang trọng với loạt tên tuổi đình đám như Haidilao, Wulao, Manwah, Crystal Jade, Dozo Sushi, Phố Ngon 37; cơ sở mới nhất của Pizza 4Ps giữa không gian sân vườn thoáng đãng tại tầng 5.



Không chỉ về hương vị, không gian ẩm thực tại đây còn được thiết kế sáng tạo và thoải mái. Điều này tạo ra một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích ẩm thực và muốn tận hưởng không gian ấm cúng.

Chỉ mất thêm vài bước chân, lên tới tầng 4, mọi người có thể tận hưởng những bộ phim mới nhất trong không gian thoải mái và hiện đại của rạp Lotte Cinema West Lake. Đây là nơi bạn có thể giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Bên cạnh việc thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đa dạng, bạn còn có cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi và sự kiện độc đáo.

Rạp chiếu phim tại Lotte Tây Hồ mang đến không gian giải trí hiện đại và độc đáo. Với hệ thống âm thanh Dolby Surround và màn hình rộng lớn, rạp tạo ra trải nghiệm xem phim chất lượng cao. Rạp được thiết kế thoải mái với những chiếc ghế êm ái và không gian riêng tư, mang đến sự thoải mái tối đa khi thưởng thức phim.

Bên cạnh đó, Tổ hợp văn hóa đặc biệt mang tên Culture Avenue cùng nằm trên tầng 4 cũng là điểm đến hấp dẫn cho cả thanh thiếu niên và các gia đình có con nhỏ. Đây là lần đầu tiên một tổ hợp giải trí sáng tạo không giới hạn xuất hiện trong một trung tâm thương mại tại Việt Nam.

Culture Avenue hội tụ hàng loạt thương hiệu thủ công nghệ thuật được giới trẻ yêu thích như Crabit Notebuck, Note - The Scent Lab, Flower of Hand, Tiệm Tạp Hóa Nhà May, Cheapie Art, Gốm Chi, Nguyen Art Gallery và đặc biệt là nhà sách Nhã Nam lớn nhất toàn quốc với không gian mở vô cùng hiện đại. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Funtopia, tổ hợp trò chơi thủ công sáng tạo dành cho các khách hàng nhí.



Với quy mô ấn tượng, thiết kế hiện đại và sự kết hợp đa dạng giữa các tiện ích như thủy cung, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, Lotte Tây Hồ thực sự là một tâm điểm vui chơi, giải trí và mua sắm độc đáo tại thủ đô.