Vừa mở bán, lượng người xếp hàng mua vé concert BlackPink vượt quá 100.000 người, gấp nhiều lần số lượng vé của BTC

Ảnh minh họa

Thông tin nhóm nhạc nữ Blackpink tổ chức concert tại Việt Nam vào cuối tháng 7 đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Theo thông báo từ Ban tổ chức, vé xem Blackpink được bán thông qua các nền tảng của Ticketbox, bao gồm trang web Ticketbox.vn và ứng dụng Ticketbox. Dự kiến mỗi ngày, BTC sự kiện phát ra 26.000 vé.

Cụ thể, vé sẽ được mở bán vào lúc 12h00 ngày 7.7.2023 cho đêm diễn đầu tiên (29.7) và tiếp tục mở bán vào lúc 14h00 cùng ngày cho đêm diễn thứ hai (30.7). Cổng bán vé mở từ thời điểm khả dụng cho đến khi vé toàn bộ khán đài được bán hết.

Giá vé dao động trong khoảng 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng. Trong đó, vé VIP có giá cao nhất là 9,8 triệu đồng, hạng Platium giá 7,8 triệu đồng. Các hạng vé thấp hơn gồm Cat 1 (ngồi) giá 6,8 triệu đồng, Cat 1 (đứng) 5,8 triệu đồng, Cat 2 (ngồi) 5,8 triệu đồng, Cat 3 (ngồi) 3,8 triệu đồng, Cat 4 (ngồi) 1,8 triệu đồng và Cat 5 (đứng) 1,2 triệu đồng.

Tấm vé VIP cho đêm diễn của Blackpink với mức giá 9,8 triệu đồng có một số quyền lợi như sau: khu vực riêng, bộ ảnh thẻ dành riêng cho đêm diễn Hà Nội (8 tấm), hàng lưu niệm, ưu tiên xếp hàng riêng, check-in sớm.

Tuy nhiên, giá vé trên không có quyền lợi tham dự buổi "sound check" (diễn tập, kiểm tra âm thanh và thiết bị) trước các buổi biểu diễn của nghệ sĩ. Việc không có sound check khác với các concert trước đó của Blackpink ở những quốc gia khác.

Trước đó, BTC cũng đã thông báo về tính năng xếp hàng nhằm giảm thiểu sự cố về Internet cho người dùng.

Tuy nhiên chỉ 10p sau khi mở bán, số lượng người xếp hàng đã lên tới hơn 80.000 người, trong khi số lượng vé bán ra của BTC chỉ có 40 vé.

Đến 12h20, số lượng người xếp hàng đã vượt qua con số 100.000 người.

Trong khi lượng người xếp hàng liên tục tăng thì 2 hạng vé thấp nhất của đêm diễn là 1,2 và 1,8 triệu đồng hết vé đầu tiên chỉ trong vòng chưa đến 40 phút kể từ khi mở bán. Lượng người xếp hàng vẫn tiếp tục tăng và số thứ tự đẩy lên khá chậm.

Trước đó, danh sách bài hát trong concert Born Pink tại SVĐ Mỹ Đình cũng được công bố. Theo danh sách này, các thành viên nhóm Blackpink không trình diễn solo. Nhóm sẽ biểu diễn 13 bài gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, Lovesick Girl, Don’t Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up, Ice Cream. Tuy nhiên phía YG Entertainment – Công ty chủ quản của BlackPink khẳng định tour diễn vẫn có danh sách giống với tour diễn tại các quốc gia khác – đồng nghĩa với việc nhiều hơn 13 bài.