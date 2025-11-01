Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
How Money - Hiểu Tiền
How Money - Hiểu Tiền
xem chi tiết

Vừa mua bảo hiểm xong, nhập viện nhưng bị từ chối bồi thường: Một lý do mà nhiều người không ngờ tới!

01-11-2025 - 15:58 PM | Smart Money

Nhiều người sau khi ký hợp đồng bảo hiểm chỉ vài ngày đã yên tâm rằng mình đã được "bảo vệ toàn phần". Tuy nhiên, khi chẳng may phải nhập viện, họ lại nhận thông báo từ chối chi trả từ công ty bảo hiểm. Nguyên nhân không nằm ở việc "né trách nhiệm" của doanh nghiệp, mà đến từ một quy định có tên "thời gian chờ", yếu tố quan trọng nhưng thường bị người tham gia bỏ qua khi ký hợp đồng.

Trong bảo hiểm, thời gian chờ (waiting period) là khoảng thời gian mà nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong giai đoạn này, công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ chi trả cho một số quyền lợi nhất định. Quy định này được ghi rõ trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Hiểu một cách đơn giản, người mua bảo hiểm cần trải qua một khoảng thời gian nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, trước khi được quyền yêu cầu bồi thường đầy đủ.

Theo Thông tư 67/2023/TT-BTC, thời gian chờ được tính từ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất. Mỗi quyền lợi sẽ có một mốc thời gian khác nhau: 30 ngày đối với các trường hợp ốm đau, bệnh thông thường; 60 ngày cho các ca sảy thai, nạo thai theo chỉ định bác sĩ; 90 ngày đối với bệnh mạn tính hoặc bệnh đặc biệt; 270 ngày với quyền lợi sinh đẻ; và 365 ngày cho các bệnh có sẵn.

Riêng các sự kiện bảo hiểm do tai nạn thì thời gian chờ không được áp dụng – nghĩa là người được bảo hiểm sẽ được chi trả ngay nếu rủi ro xảy ra. Với những hợp đồng được tái tục liên tục, thời gian chờ cũng sẽ tự động được duy trì, đảm bảo quyền lợi liền mạch.

Nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao lại phải chờ? Mua bảo hiểm để được bảo vệ, chứ không phải để chờ đợi." Thực tế, thời gian chờ là cơ chế bắt buộc nhằm bảo vệ cả doanh nghiệp lẫn người tham gia. Đối với công ty bảo hiểm, đây là công cụ quản lý rủi ro giúp ngăn chặn các trường hợp khách hàng cố tình trục lợi – ví dụ như biết mình đang mắc bệnh nhưng mới mua bảo hiểm để được chi trả. Nếu không có khoảng thời gian này, quỹ bảo hiểm có thể bị bội chi, gây mất cân đối và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Ở chiều ngược lại, người tham gia bảo hiểm cũng là đối tượng được hưởng lợi gián tiếp. Khi các hành vi gian lận bị hạn chế, quyền lợi chi trả của tất cả khách hàng đều được đảm bảo công bằng, mức phí duy trì ở mức ổn định và hệ thống bảo hiểm vận hành bền vững hơn. Nói cách khác, thời gian chờ là cơ chế bảo vệ lợi ích chung, giúp duy trì "sức khỏe" cho quỹ bảo hiểm – nền tảng của mọi hợp đồng bảo vệ.

Thực tế, không ít tranh chấp trong bảo hiểm phát sinh chỉ vì người mua chưa hiểu rõ quy định này. Một số trường hợp ký hợp đồng xong, ngay sau đó đi khám bệnh và nộp yêu cầu bồi thường, nhưng lại bị từ chối chi trả do chưa hết thời gian chờ. Khi đó, cả khách hàng lẫn doanh nghiệp đều rơi vào thế khó xử, trong khi mọi điều khoản đã được quy định rõ ràng ngay từ đầu

Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, người tham gia bảo hiểm cần chủ động đọc kỹ hợp đồng, đặc biệt là các mục liên quan đến thời gian chờ của từng quyền lợi như bệnh tật, thai sản hay bệnh có sẵn. Việc duy trì hợp đồng liên tục cũng rất quan trọng, bởi nếu để gián đoạn, thời gian chờ có thể bị tính lại từ đầu, làm mất quyền lợi. Ngoài ra, nên trao đổi trực tiếp với tư vấn viên hoặc đại lý bảo hiểm để nắm rõ phạm vi, điều kiện và thời điểm được chi trả.

Khi hiểu đúng và tuân thủ thời gian chờ, người tham gia sẽ tránh được rủi ro bị từ chối bồi thường, đồng thời tận dụng tối đa giá trị bảo vệ của hợp đồng. Bởi bảo hiểm không chỉ là một sản phẩm tài chính – đó còn là cam kết dài hạn cho sự an tâm và bảo vệ tương lai.

 Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đầu tư 5 triệu đồng mỗi tháng từ năm 25 tuổi? 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau

Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau Nổi bật

Làm giàu từ tiền số: Ảo mộng lợi nhuận khổng lồ

Làm giàu từ tiền số: Ảo mộng lợi nhuận khổng lồ Nổi bật

Đang thực hiện xác minh khuôn mặt và CCCD, ngân hàng bất ngờ gửi cảnh báo khẩn: Người đàn ông vội rút sim, tắt wifi nhưng tài khoản đã bị trừ 350 triệu đồng

Đang thực hiện xác minh khuôn mặt và CCCD, ngân hàng bất ngờ gửi cảnh báo khẩn: Người đàn ông vội rút sim, tắt wifi nhưng tài khoản đã bị trừ 350 triệu đồng

10:07 , 01/11/2025
Bộ Công an tìm bị hại vụ ‘thổi vốn’ tới 42.000 tỷ để lừa đảo đầu tư

Bộ Công an tìm bị hại vụ ‘thổi vốn’ tới 42.000 tỷ để lừa đảo đầu tư

10:01 , 01/11/2025
Những người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Những người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

09:04 , 01/11/2025
Bắt 5 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Bắt 5 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

08:48 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên