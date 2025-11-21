Vừa nghỉ hưu, tôi làm ngay 3 việc: Bị trách bạc bẽo, vô tình nhưng sau 5 năm lại được khen “nhìn xa trông rộng”

Một cư dân mạng họ Tăng (Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ cuộc sống nghỉ hưu của mình. Ông Tăng vốn là người quan hệ rộng, quảng giao, thích gặp gỡ mọi người xung quanh. Thế nhưng theo thời gian, ông nhận ra có những cuộc gặp trở nên vô nghĩa khi bản thân ông muốn trò chuyện tích cực, vui vẻ nhưng đối phương chỉ chú ý đến việc phàn nàn, chỉ trích người khác.

Sau khi về hưu, ông Tăng nhận thấy không nên lãng phí thời gian của bản thân cho những mối quan hệ kém chất lượng. Chính vì vậy ông âm thầm xem xét lại tính cách của những người bạn, người thân hay hàng xóm điều chỉnh vòng tròn xã hội. Khi ông Tăng làm những việc này, không ít người xung quanh trách ông vô tình, không nể tình nghĩa.

Thế nhưng sau 5 năm, qua chia sẻ về cuộc sống dưỡng già tràn ngập niềm vui của ông Tăng, hầu hết bình luận đều khen ông “nhìn xa trông rộng”.

Tránh xa người luôn mang năng lượng tiêu cực

Giai đoạn gần nghỉ hưu, ông Tăng có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thường dành thời gian đi dạo quanh khu phố, trò chuyện cùng mọi người. Một người hàng xóm Trần Lăng mỗi lần thấy ông Tăng đều kéo ông ngồi lại để nói chuyện phiếm rất lâu.

Thế nhưng cuộc trò chuyện luôn xoay quanh việc phàn nàn, từ việc Trần Lăng không được cấp trên ghi nhận ở nơi làm việc đến mâu thuẫn vợ chồng, con cái. Vì lớn tuổi hơn Trần Lăng nên ông Tăng sẵn sàng cho anh lời khuyên. Thế nhưng bất kể ông nói gì, người hàng xóm luôn nhìn nhận mọi chuyện một cách tiêu cực, đổ lỗi cho người xung quanh thay vì bình tĩnh tìm ra giải pháp.

Ông Tăng nhận thấy mỗi lần gặp Trần Lăng, dù đang trong tâm trạng tích cực thì ngay sau đó ông sẽ có cảm giác nặng nề. Vậy nên người đàn ông chỉ chào hỏi xã giao mỗi lần gặp gỡ, không còn kiên nhẫn lắng nghe người hàng xóm nữa.

Trên thực tế, khi tiếp xúc với những người luôn tràn đầy cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng này. Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là “lây lan cảm xúc” - khi cảm xúc từ một người hoặc sự kiện nào đó xảy ra ảnh hưởng đến người xung quanh.

Hiện tượng lây lan cảm xúc tiêu cực cũng có thể gây ra những hệ quả xấu đối với sức khỏe và tinh thần, khiến người bị tác động theo thời gian có xu hướng cáu kỉnh, buồn bã, thậm chí trầm cảm. Chính vì vậy ông Tăng khuyên người cao tuổi nên cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè, tránh xa người làm cạn kiệt sự tích cực.

Không đi họp lớp

Với ông Tăng, buổi họp lớp tuổi trung niên giống như cuộc gặp gỡ của một nhóm người xa lạ. Có những người cả thập kỷ không liên lạc, rất khó để ông nhớ tên và ôn lại kỷ niệm xưa cũ với họ.

Cuộc trò chuyện trên bàn ăn chủ yếu về chủ đề thành công và thất bại trong công việc, gia đình. Ai cũng muốn phô diễn thành tựu, khoe vị trí lãnh đạo công ty và thể hiện bản thân có khả năng kiếm tiền xuất sắc. Sau vài lần họp lớp mang tính xã giao, ông Tăng luôn cảm thấy mệt mỏi nên quyết định không tham gia thêm một buổi họp lớp nào nữa.

Trên thực tế, các mối quan hệ xã hội chất lượng luôn đòi hỏi phải đầu tư thời gian và công sức thường xuyên để duy trì. Chính vì vậy ông Tăng khuyên những người không có nhu cầu tham gia cuộc vui ngắn hạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tham gia họp lớp.

Cắt đứt quan hệ với người “coi lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên”

Năm ngoái, một người em họ của ông Tăng đột ngột đến gõ cửa một cách giận dữ và hét lớn: “Anh quên hồi nhỏ em luôn để dành đồ ăn cho anh đến mức suýt ngất rồi sao? Giờ anh thành công rồi, em chỉ nhờ anh sắp xếp việc làm cho Minh Minh ở nhà máy. Vậy mà chưa được bao lâu anh đã đuổi việc cháu, anh không coi trọng em à?”.

Minh Minh là cháu họ ông Tăng, sau khi học xong đại học rơi vào tình trạng tình trạng thất nghiệp trong thời gian dài. Em họ đã nhờ ông Tăng xin cho con trai vào nhà máy làm việc. Chỉ trong vòng 3 tháng, Minh Minh gây ra một loạt sai sót lớn. Với các vấn đề bản thân có thể giải quyết, ông Tăng đều đứng ra giúp đỡ. Thế nhưng vì thái độ thiếu khiêm tốn và kỹ năng yếu kém của Minh Minh, cấp trên vẫn quyết định cho cậu nghỉ việc.

Kết quả, người em họ không biết ơn lại tìm cớ trách ông Tăng. Người đàn ông không mở cửa, tắt đèn đi ngủ mặc kệ tiếng gõ cửa dồn dập của em họ. Ngày hôm sau, ông nhắn một tin giải thích về tình hình công việc của Minh Minh, khuyên em họ nên cho con trai trau dồi thêm kỹ năng và cách hành xử rồi chặn luôn liên lạc với gia đình người em này.