Vừa ngủ dậy thấy "chuỗi ngọc" trên gối, người đàn ông kiểm tra rồi lạnh người: Số lượng hơn 10

Tưởng cây mọng nước mọc trên vỏ gối

Theo HK01, sự việc xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Sau khi thức dậy, một người đàn ông họ Lưu bất ngờ nhìn thấy một cụm vật thể nhỏ màu xanh bám trên vỏ gối.

Nhìn từ xa, chúng tròn, căng mọng và xếp sát nhau, trông khá giống những hạt trên cây chuỗi ngọc – một loại cây mọng nước thường được trồng làm cảnh.

Không biết những "hạt xanh" từ đâu xuất hiện, ông Lưu đã chụp ảnh và hỏi một công cụ trí tuệ nhân tạo. Kết quả trả về càng khiến ông tin rằng đó có thể là một phần của cây chuỗi ngọc.

Tuy nhiên, ông Lưu vẫn cảm thấy có điều bất thường. Khi dùng tay bóp thử một hạt, ông nhận thấy bên trong không giống thực vật mà giống trứng của một loài côn trùng.

"Tôi hỏi AI và được trả lời rằng đó có thể là cây chuỗi ngọc. Nhưng khi bóp thử, tôi thấy không ổn. Sau đó tôi mới biết đây là trứng bọ xít nên đã vứt luôn chiếc vỏ gối", ông Lưu kể lại.

Điều khiến người đàn ông càng bất ngờ là cụm trứng không chỉ có vài quả. Tổng cộng có khoảng 14 quả trứng màu xanh nằm cạnh nhau trên vỏ gối.

Các hình ảnh sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho biết họ cũng từng nhìn thấy những cụm "hạt xanh" tương tự bám trên quần áo, khăn tắm hoặc chăn ga sau khi phơi ngoài ban công.

Theo các nguồn tin địa phương, đây là trứng của bọ xít vải, nhãn, có tên khoa học là Tessaratoma papillosa . Loài này còn được gọi là bọ xít nhãn hoặc bọ xít hôi , thường xuất hiện trên cây vải, nhãn và một số loại cây cùng họ.

Một đặc điểm dễ nhận biết là trứng bọ xít thường có màu xanh nhạt, hình tròn và được đẻ thành từng cụm. Mỗi ổ thường có khoảng 14 quả, vì vậy người dân tại một số nơi còn gọi loài côn trùng này bằng biệt danh liên quan đến con số 14.

Thời kỳ sinh sản của bọ xít có thể kéo dài nhiều tháng, thường tập trung vào mùa xuân và mùa hè. Ngoài lá cây, con cái đôi khi lựa chọn những bề mặt mềm, tương đối ẩm và ít bị xáo trộn để đẻ trứng.

Quần áo, khăn tắm hoặc chăn ga phơi ngoài ban công vì thế có thể vô tình trở thành nơi bọ xít để lại trứng. Những ổ trứng này dễ bị bỏ sót do có kích thước nhỏ và màu sắc khá giống hạt cây.

Thấy trứng bọ xít, không nên dùng tay bóp nát

Các chuyên gia cho biết bản thân trứng bọ xít không có độc và thường không gây kích ứng trực tiếp cho con người. Tuy nhiên, mọi người vẫn không nên dùng tay không bóp nát hoặc chạm nhiều lần vào cụm trứng.

Nguy cơ đáng chú ý hơn xuất hiện khi trứng nở thành bọ non hoặc khi người dân tiếp xúc với bọ xít trưởng thành.

Khi cảm thấy bị đe dọa, bọ xít vải, nhãn có thể tiết hoặc phun ra một loại chất lỏng có mùi hôi để tự vệ. Chất tiết này có khả năng gây kích ứng, khiến vùng da tiếp xúc xuất hiện cảm giác nóng rát, đau, đỏ hoặc phồng rộp.

Thông tin từ một số cơ quan nông nghiệp và y tế cho biết chất tiết của bọ xít khi dính vào mắt có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, người dân được khuyến cáo không bắt, bóp hoặc cố tình chọc vào bọ xít bằng tay không.

Nếu phát hiện cụm trứng bám trên quần áo, chăn ga hoặc khăn tắm, có thể dùng bàn chải nhỏ, que mảnh hoặc một vật dụng phù hợp để nhẹ nhàng gạt bỏ. Sau đó, món đồ nên được giặt sạch trước khi tiếp tục sử dụng.

Với quần áo phơi ngoài trời, người dân nên kiểm tra kỹ cả hai mặt, đặc biệt tại các nếp gấp, đường may hoặc những vị trí ít được chú ý trước khi mang vào nhà.

Trường hợp không may bị chất tiết của bọ xít bắn vào da, cần nhanh chóng rửa vùng tiếp xúc bằng nhiều nước sạch. Không nên tiếp tục chà xát, bởi hành động này có thể khiến chất gây kích ứng lan sang vùng da khác.

Nếu da đau rát dữ dội, xuất hiện vết phồng, loét hoặc triệu chứng kéo dài, người bị ảnh hưởng nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Nếu chất lỏng bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay bằng nhiều nước sạch và đi khám càng sớm càng tốt. Người gặp nạn không nên dụi mắt hoặc tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Sự việc của ông Lưu cũng là lời nhắc rằng những vật thể có hình dáng giống cây cỏ xuất hiện bất thường trên chăn ga, quần áo chưa chắc là thực vật. Trước khi chạm hoặc bóp thử, cách an toàn hơn là giữ khoảng cách, quan sát kỹ và dùng dụng cụ để loại bỏ.

Theo HK01, Sina, Soha