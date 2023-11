Vừa nhận chuyển khoản 150 triệu đồng, người đàn ông bị lôi kéo vào nhóm chat: Công an yêu cầu người thân đưa lên trụ sở ngay lập tức, nhưng giải thích 1 tiếng nạn nhân vẫn chưa tỉnh

Ảnh: Công an Nghệ An

Vừa qua, Công an xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, bảo vệ công dân trên địa bàn khỏi bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Cụ thể, vào ngày 1/11, Trưởng Công an xã Xuân Thành đã được điện thoại của người thân anh N.T.V, 33 tuổi, trình báo việc nghi ngờ anh đang bị đối tượng xấu lừa đảo bằng hình thức "làm nhiệm vụ" trên mạng xã hội.



Anh V trình bày, trưa ngày 1/11, anh được người quen chuyển vào tài khoản 150 triệu đồng để giải quyết công việc. Một lát sau, có một tài khoản Zalo vào nhắn tin, mời anh tham gia nhóm Telegram.

Tại nhóm chat này, anh được mời tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng trên sàn thương mại điện tử, không mất phí mà mức hoa hồng được hưởng lên tới 30%. Theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, anh V nạp 8,9 triệu đồng để mua hàng, sau đó được hoàn trả tiền gốc và hoa hồng. Thấy kiếm tiền dễ dàng, anh V đã nộp tới 91 triệu đồng thực hiện thêm các nhiệm vụ tiếp theo.

Song, lần sau này anh V không được nhận lại tiền gốc và hoa hồng, mà kẻ lừa đảo lại gợi ý anh tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ" thứ 4. Chúng cho biết nếu nộp 100 triệu đồng để đặt hàng, anh V sẽ được hoàn trả tiền gốc, tiền hoa hồng và cả số tiền thực hiện 2 nhiệm vụ trước đó, cộng thêm phần thưởng là một chiếc iPhone 15 Promax.

Do tài khoản chỉ còn hơn 50 triệu đồng, anh V gọi điện cho người thân để vay tiền. Từ đây, việc nạn nhân bị sa bẫy lừa đảo "thực hiện nhiệm vụ" trên mạng mới được phát hiện và ngăn chặn.

Khi người dân báo tin, công an lập tức đề nghị đưa ngay nạn nhân lên trụ sở công an xã để ngăn chặn bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý. Dù đã lên trụ sở công an, anh V vẫn không tin mình bị lừa, bảo thực hiện xong nhiệm vụ này sẽ được thưởng một chiếc iPhone 15 Promax.

Trưởng công an xã đã dành gần 1 tiếng đồng hồ phân tích, giải thích, nạn nhân vẫn không tin mình bị lừa. Chỉ khi Trung tá Tuấn sử dụng tài khoản Telegram của anh này để vào nhóm chat, bóc trần thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, anh V mới chịu tin mình đang bị lừa.