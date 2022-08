'Vua phân khúc' Hyundai Accent giảm 30 triệu đồng tại đại lý, quyết giữ ngôi vương

Hiệu ứng tháng Ngâu khiến doanh số bán hàng của nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam đứng trước nguy cơ sụt giảm. Do đó, ngay khi tháng Ngâu dần khép lại, nhiều đại lý đã lấy đà lại bằng cách giảm giá bán nhiều mẫu xe, trong đó, có cả mẫu sedan hạng B bán chạy nhất nhì phân khúc như Hyundai Accent.



Theo đó, Hyundai Accent đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá bằng nhiều hình thức khác nhau, cho tất cả các phiên bản.

Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, Hyundai Accent 2022 hiện đang được bán ra với mức giá thấp hơn giá niêm yết của hãng từ 12 -15 triệu đồng. Trong khi đó, tại TP.HCM, mẫu sedan hạng B ghi nhận mức giảm thấp hơn dao động từ 8 – 10 triệu đồng. Đặc biệt, nếu khách hàng không lấy phụ kiện, đại lý có thể quy đổi thành tiền từ 13 - 15 triệu đồng. Với các chính sách ưu đãi như hiện nay, khách hàng mua Hyundai Accent có thể tiết kiệm được số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá xe Hyundai Accent 2022 phiên bản số tự động hiện đang ở mức từ 486 – 527 triệu đồng đối và bản số sàn có giá từ 418 – 462 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là lợi thế của Hyundai Accent 2022 so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Toyota Vios hay Honda City dù 2 mẫu xe này đã được các đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá từ 15 - 25 triệu đồng thời điểm đầu tháng 8/2022.

Báo cáo mới nhất của TC Group (Tập đoàn Thành Công) cho biết, kết thúc tháng 7/2022, tổng doanh số xe bán ra của Hyundai đạt 5.792 xe, tăng 35,2% so với tháng 6/2022.

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 7 với 1.423 xe đến tay khách hàng, tăng 31% so với tháng 6/2022. Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí thứ 2 với 1.014 xe bán ra, tăng trưởng 133,6% so với tháng trước đó. Hyundai Creta tiếp tục giữ phong độ ổn định với 978 xe bán ra, tăng 17,8% so với tháng 6. Các mẫu xe thương mại đạt doanh số tốt với 1.083 xe bán ra, tương ứng với mức độ tăng trưởng 8,5%.

Tổng kết 7 tháng bán hàng năm 2022, đã có 42.189 xe mang thương hiệu Hyundai đến tay khách hàng, tăng trưởng 10,8% so với con số 38.066 xe bán ra cùng kì năm 2021.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 7/2022 (Đơn vị: Xe)

Đối với phân khúc sedan hạng B - mảnh đất màu mỡ của các mẫu xe Hàn và Nhật, không nằm ngoài dự đoán khi Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City là những mẫu xe nằm trong top 3 của bảng xếp hạng doanh số phân khúc sedan cỡ B trong tháng 7/2022.

Kết thúc tháng 7/2022, ngoại trừ Suzuki Ciaz ghi nhận doanh số giảm, tất cả các mẫu xe còn lại thuộc phân khúc sedan hạng B đều tăng trưởng tốt. Song, thứ hạng không có sự thay đổi khi Vios vẫn chưa thể lật ngược tình thế trước Accent.

Theo đó, với 1.423 xe bán ra (tăng 337 xe so với tháng 6/2022), Hyundai Accent tiếp tục giữ vững ngai vàng phân khúc, đồng thời đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng. Mẫu sedan hạng B này liên tục lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường mỗi tháng trong năm 2022 này. Điều này đã phần nào chứng tỏ được sức hút không nhỏ của Hyundai Accent 2022 tại thị trường ô tô Việt.

Hyundai Accent 2022 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời và được giới thiệu tại thị trường Việt vào cuối năm 2021. So với bản tiền nhiệm, Hyundai Accent 2022 được đánh giá cao hơn trong cả thiết kế lẫn trang bị. Xe được trang bị khối động cơ Kappa 1.4L MPI với công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi cùng với khối động cơ này là hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.