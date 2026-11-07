'Vua son môi' Trung Quốc livestream bán 2.000 tỷ Token AI trong 30 phút, mở màn cho kỷ nguyên mua tài nguyên tính toán như... nạp thẻ điện thoại

Màn chốt deal 2.000 tỷ Token trong 30 phút của "Vua son môi"

Tối thứ Hai, trong khuôn khổ đại tiệc mua sắm Double 11 (11/11), Lý Giai Kỳ - người được mệnh danh là "Vua son môi" của Trung Quốc đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi quyết định "lên kệ" một mặt hàng chưa từng có tiền lệ. Lý Giai Kỳ đã trực tiếp rao bán các gói hạn mức token AI ngay trên sóng livestream. Xuất hiện trên sóng cùng với Lý Giai Kỳ là Trần Vũ Sâm, Phó Chủ tịch Tập đoàn Alibaba kiêm CEO QwenWork.

Lý Giai Kỳ là Trần Vũ Sâm trên sóng livestream (Ảnh: Global Time)

Sức nóng của phiên livestream bùng nổ tới mức các ô bình luận bị ngập tràn bởi khẩu hiệu quen thuộc được biến tấu: "3-2-1, thả token xuống!". Chỉ trong vỏn vẹn 30 phút, buổi livestream đã bán thành công 100.000 thẻ thành viên cá nhân hàng tháng cho QwenWork. Với mức giá ưu đãi chỉ 0,01 Nhân dân tệ, toàn bộ số thẻ này tương đương với khoảng 2.000 tỷ token.

Về bản chất, cái mà người tiêu dùng xuống tiền mua không phải là một chiếc hộp hay thiết bị vật lý, mà là hạn mức cho các lệnh gọi mô hình (API/Prompt). Thẻ thành viên này cho phép người dùng khai thác không giới hạn các gói tiêu chuẩn cho các tác vụ văn phòng từ soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu cho đến tự động tạo các slide trình chiếu PowerPoint.

Khi AI rũ bỏ vỏ bọc phòng lab để trở thành "nhu yếu phẩm kỹ thuật số"

Để thuyết phục hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ mua một sản phẩm ảo, Lý Giai Kỳ và đại diện Alibaba đã trực tiếp demo ngay trên sóng cách AI Agents hỗ trợ con người trong các hoạt động đời sống, từ công việc văn phòng cho đến giáo dục lẫn giải trí.

Đáng chú ý, "Vua son môi" – người từng lập kỷ lục Guiness bán 15.000 thỏi son chỉ trong 5 phút không ngần ngại tiết lộ đế chế livestream của chính mình cũng đã ứng dụng công nghệ này. Hệ thống kinh doanh của anh đang vận hành các mô hình AI kết hợp dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích thị hiếu và thiết lập các bảng xếp hạng mua sắm theo thời gian thực (real-time).

Lý Giai Kỳ từng lập kỷ lục Guiness bán 15.000 thỏi son chỉ trong 5 phút (Ảnh: Global Time)

Động thái của Lý Giai Kỳ cho thấy một sự chuyển dịch tư duy sâu sắc tại thị trường Trung Quốc. AI không còn là câu chuyện hàn lâm nằm trong các phòng lab hay bài toán riêng của dân lập trình, mà đã trở thành một công cụ lao động phổ thông, một "nhu yếu phẩm kỹ thuật số" mà bất kỳ nhân sự văn phòng nào cũng cần sở hữu để nâng cao năng suất.

Đưa Token "lên kệ" và tương lai của tài nguyên AI

Sự kiện bán sạch 2.000 tỷ token của Lý Giai Kỳ thực chất chỉ là phần nổi của một cuộc đua nảy lửa giữa các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc nhằm bình dân hóa AI. Hàng loạt sàn thương mại điện tử lớn như Tmall hay JD.com đã đồng loạt khởi động danh mục bán token, kéo theo sự tham gia của các nhà phát triển mô hình AI hàng đầu như Zhipu, MiniMax, Alibaba Cloud Bailian, QwenWork, Moonshot và StepFun.

Các chuyên gia phân tích nhận định, mô hình thương mại hóa này đang biến việc mua và nạp dung lượng AI trở nên đơn giản, quen thuộc không khác gì việc nạp tiền vào gói cước điện thoại hàng tháng.

Dữ liệu từ Alibaba cho thấy, ngay trong ngày mở màn đợt giảm giá sớm Double 11 (20/10), tổng giá trị giao dịch (GMV) của danh mục token trên Taobao đã tăng vọt 450% so với tháng trước. Đáng kinh ngạc hơn, sau khi Zhipu khai trương cửa hàng chính thức trên Tmall, lượt tìm kiếm thương hiệu này đã tăng gấp 50 lần chỉ trong 48 giờ, đẩy doanh số các gói đăng ký token AI tăng trưởng hơn 160%.

Sự tham gia của token vào các sàn thương mại điện tử đánh dấu bước ngoặt hạ thấp rào cản tài chính và kỹ thuật đến mức tối đa. Khi năng lực tính toán AI được đóng gói thành các sản phẩm tiêu dùng giá rẻ và phân phối qua những kênh bán hàng đại chúng nhất, những doanh nghiệp và cá nhân biết cách "nạp token" để tái cấu trúc workflow ngay từ hôm nay sẽ là những người nắm giữ lợi thế trong kỷ nguyên mới./