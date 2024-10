"Vua" sữa đậu nành Fami mỗi ngày thu gần 7 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, nắm 1 chỉ vàng SJC và hơn 900.000 USD

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) vừa công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 2.727 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận 912 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 6% so với quý 3/2023. Biên lãi gộp co hẹp lại từ 35% xuống còn 33% trong quý 3/2024.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 31% xuống còn 64 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng giảm 30% còn 20 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí khác, Đường Quảng Ngãi báo lợi nhuận trước thuế đạt 587 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận 8.069 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 1.755 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 4% và 14% so với thực hiện cùng kỳ 2023. QNS thu về trung bình 6,5 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày trong 9 tháng đầu 2024.

Năm 2024, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.341 tỷ đồng; lần lượt giảm 14% và 39% so với thực hiện năm 2023. Như vậy công ty đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của đường Quảng Ngãi đạt 13.014 tỷ đồng, tăng 961 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, chiếm hơn một nửa tài sản của công ty (56%) này là lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, ở mức 7.350 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng 4% lên mức 996 tỷ đồng. Lượng tài sản cố định đạt mức 3.363 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn thống kê đang sở hữu 903.000 USD trong tài khoản, 1 nhẫn vàng SJC tại thời điểm cuối quý 3/2024.

Vốn chủ sở hữu của Đường Quảng Ngãi đạt 9.380tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm trong đó có 5.229 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nợ vay tài chính ở mức 2.307 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn.

QNS được biết đến là công ty mẹ của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) – nhà sản xuất sữa đậu nành lớn nhất Việt Nam với thương hiệu nổi tiếng Fami. Đường Quảng Ngãi còn có nhiều công ty con, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong những mảng khác nhau, bao gồm Nhà máy bia Dung Quất, Nhà máy bánh kẹo Biscafun, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, Trung tâm Giống Mía, và các nhà máy liên quan các sản phẩm đường như Đường An Khê, Đường Phổ Phong, nhà máy Nha…

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu QNS hiện dừng ở mức 48.600 đồng/cp, tương ứng tăng 17% so với hồi đầu năm.