Vừa thao tác liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản tự động trừ 400 triệu đồng, cụ ông 72 tuổi ở Hà Nội báo công an

Ảnh minh họa

Công an Hà Nội cho biết, thời điểm mùa hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, các đối tượng đã giả danh nhân viên điện lực gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây không phải thủ đoạn mới, tuy nhiên, nhiều người do thiếu cảnh giác vẫn bị sập bẫy các đối tượng.

Ngày 01/8/2025, ông N (SN 1953; trú tại Yên Hòa, Hà Nội) có nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực đề nghị ông thanh toán tiền điện tháng 7/2025. Đối tượng hướng dẫn ông cài đặt phần mềm thanh toán tự động qua app và liên kết với tài khoản ngân hàng của ông. Sau khi thực hiện, tài khoản của ông liên tục bị trừ tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 400 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác các trước các cuộc gọi là nhân viên điện lực yêu cầu người dân quét mã QR code hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo. Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ đường link không xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc.

Nếu người dân cài đặt các phần mềm này, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về điện lực hoặc các dịch vụ liên quan, người dân có thể liên hệ trực tiếp Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc theo số 19006769 (phục vụ 24/7) hoặc truy cập trang web của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ( https://cskh.npc.com.vn ).

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.