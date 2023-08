"Vua tôm" Minh Phú bão lãi quý 2 giảm sâu 93% so với cùng kỳ năm trước

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 2.350 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn giảm ít hơn mức giảm doanh thu khiến lợi nhuận gộp bị co hẹp, giảm mạnh 63% xuống còn 331 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 19% xuống 12 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm hơn 40% ghi nhận 50 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng được tiết giảm 61% xuống lần lượt 182 tỷ và 75 tỷ đồng.

Kết quả, Minh Phú báo lãi sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm sâu tới 93% so với cùng kỳ năm trước . Phía Minh Phú cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm bởi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty nuôi tôm thương phẩm như: Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An, Công ty TNHH thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang và Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú Ninh Thuận không có hiệu quả.

Lũy kế 6 tháng đầu năm , doanh thu thuần của Minh Phú đạt 4.472 tỷ đồng, giảm 49% cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ sau thuế hơn 88 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi 242 tỷ đồng.

Năm 2023, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu gần 12.790 tỷ đồng, giảm khoảng 22% so với thực hiện trong năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng “đi lùi” 23% xuống còn 639 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm kinh doanh, công ty đã thực hiện được 35% mục tiêu về doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú đạt 10.433 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 53% tổng tài sản, ghi nhận giá trị 5.608 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi của MPC đạt 338 tỷ đồng, giảm mạnh 62% so với thời điểm đầu năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú, hay còn được ví von với tên gọi “vua tôm" Minh Phú, được thành lập năm 1992 dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân chuyên thu mua, chế biến thuỷ sản để cung cấp cho các đơn vị xuất khẩu trong nước.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MPC gần như đi ngang so với hồi đầu năm. Hiện, MPC dừng ở mốc 18.300 đồng/cp.