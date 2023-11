'Vua tôm' Minh Phú chuẩn bị chi hơn 600 tỷ đồng làm nhà ở xã hội cho công nhân

HĐQT CTCP Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội với tổng vốn gần 633 tỷ đồng. Trong đó gồm hơn 619 tỷ đồng chi phí thực hiện dự án, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc công ty mới đây cho biết Minh Phú sẽ làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và không kinh doanh bất động sản.

Dự án tọa lạc tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Quy mô dân số giao động 3.200 – 3.800 người. Dự kiến sử dụng đất, mặt nước, mặt bằng có tổng diện tích 17,67 ha; trong đó phần lớn là đất ở 9,47 ha, đất giao thông bộ là 4,91 ha, đất giao thông thủy là 1,82ha.

Dự án có thời gian hoạt động 49 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Tiến độ thực hiện tối đa 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án.

Lãnh đạo Minh Phú cho biết, mục tiêu thực hiện dự án này nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà ở xã hội theo quy hoạch được phê duyệt; tạo thêm quỹ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định pháp luật.

HĐQT công ty giao Tổng Giám đốc chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ tham gia dự án cho cơ quan chức năng, đồng thời xin ý kiến HĐQT phê duyệt kế hoạch xây dựng chi tiết trước khi triển khai dự án.

Đầu tháng 11, Minh Phú đã đưa ra thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 trong tháng 12. Tại đại hội, lãnh đạo công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

BCTC quý 3/2023 của Minh Phú cho biết doanh thu thuần quý 3/2023 giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 2.993 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, “vua tôm” lỗ ròng 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2022 lãi lớn 332 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 23,4 tỷ đồng.

Lý giải việc kinh doanh thua lỗ trong quý 3, Thuỷ sản Minh Phú cho biết do doanh thu giảm. Ngoài ra, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty nuôi tôm thương phẩm như Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản Minh Phú Lộc An, Công ty TNHH thuỷ sản Minh Phú Kiên Giang và Công ty TNHH Sản xuất giống thuỷ sản Minh Phú Ninh Thuận chưa có hiệu quả.



Luỹ kế 9 tháng, Thuỷ sản Minh Phú ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.466 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp lỗ ròng hơn 114 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2022 vẫn lãi đến gần 574 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đầu năm 2023 ở mức gần 110 tỷ đồng.

Năm 2023, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 12.790 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 639 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 23% so với kết quả thực hiện năm ngoái. Với việc thua lỗ sau 9 tháng đầu năm, doanh ngiệp này vẫn còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2023.