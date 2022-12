Vừa từ chức được vài ngày, Cựu Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt (TVB) Bùi Minh Tuấn bất ngờ xin rút đơn từ nhiệm

Sau khi thông báo rút khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB), ông Bùi Minh Tuấn bất ngờ thông báo rút đơn từ nhiệm vào ngày 11/12.

Theo đơn của ông Tuấn, ông được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị TVB tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2021. Tuy nhiên, vào ngày 2/12/2022, ông đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị với lý do sức khoẻ và điều kiện cá nhân.

"Hiện nay, tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Chứng khoán Trí Việt. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại đơn từ nhiệm đã gửi ngày 2/12/2022”, đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn nêu rõ.

Như vậy, kể từ ngày 2/12, ông Bùi Minh Tuấn không còn đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT tại TVB theo đơn từ nhiệm đã được thông qua. Người được bổ nhiệm thay thế ông Tuấn là ông Phạm Thanh Tùng, Phó chủ tịch HĐQT TVB. Ông Tùng chính thức đảm nhiệm chức vụ chủ tịch TVB từ ngày 2/12/2022, cho nhiệm kỳ 2022-2024.

Trên thị trường, kể từ tháng 4/2022 thị giá TVB liên tục "lao dốc" sau vụ việc Tổng Giám đốc Trí Việt khi đó là ông Đỗ Đức Nam bị bắt tạm giam và khởi tố do hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan tới cổ phiếu Tập đoàn Louis Holdings. Chốt phiên 12/12, cổ phiếu TVB chỉ còn 4.650 đồng/cp, giảm 83% so với vùng đỉnh thiết lập trước đó vài tháng.

Về tình hình kinh doanh của Trí Việt, quý 3 vừa qua doanh thu hoạt động đạt 19 tỷ đồng, giảm mạnh 77% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do thị trường giảm điểm mạnh, giá trị và khối lượng giao dịch đều đi xuống nên các khoản thu từ đầu tư tự doanh, phí môi giới và cho vay margin đều giảm. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 6 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 39 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng, TVB vẫn lãi hơn 34 tỷ song đã giảm 83% so với con số cùng kỳ năm ngoái.