Vừa xảy ra sự cố rắn đến "thăm" phòng, Four Seasons The Nam Hai Resort bổ nhiệm Giám đốc mới lần thứ 2 trong 5 tháng

Four Seasons The Nam Hai, Hội An vừa chính thức bổ nhiệm ông Michael Casey vào vị trí Giám đốc Khu nghỉ dưỡng. Trước khi đảm nhận vị trí này, ông Michael Casey từng giữ chức vụ Giám đốc Buồng phòng tại Four Seasons Langkawi cùng hơn 16 năm làm việc tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống của Four Seasons.

Theo giới thiệu, ông Michael Casey mang trong mình hai dòng máu Ireland và Hoa Kỳ, trưởng thành tại Ả Rập Saudi, Ai Cập và xứ sở cờ hoa, ông Michael Casey lớn lên trong không gian văn hóa đa dạng, trải dài qua ba châu lục. Trong thời gian sinh sống ở Ai Cập, gia đình ông thường dùng bữa tại Khách sạn Four Seasons Cairo At The First Residence. Ông Michael Casey có niềm tin vững chắc vào Nguyên tắc Vàng mà Four Seasons luôn đề cao: “Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn bản thân mình được đối xử”.

Ông Michael Casey.

Four Seasons Hotels and Resorts khai trương khách sạn đầu tiên vào năm 1961 tại Canada. Với 124 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, cùng 50 khu nhà ở tại các trung tâm thành phố lớn và các điểm đến nghỉ dưỡng ở 47 quốc gia, và với hơn 50 dự án đang được quy hoạch và phát triển, Four Seasons liên tục được xếp hạng trong số các khách sạn tốt nhất thế giới và các thương hiệu uy tín nhất trong các cuộc thăm dò ý kiến của độc giả, đánh giá của khách du lịch và các giải thưởng của ngành.

Four Season Resort The Nam Hai có tên cũ là The Nam Hai Resort - là một trong những dự án nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Indochina Capital tại Việt Nam với vốn đầu tư 16,2 triệu USD, do Công ty TNHH Indochina Resort (Hội An) và Công ty TNHH Indochina Resort Residences đảm nhận kinh doanh.

Gần đây, Four Seasons The Nam Hai là cái tên đang được chú ý khi trong 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, một sự cố hi hữu xảy ra gây ầm ĩ trên mạng xã hội. Một nữ giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nội phát hiện một con rắn dài cả mét xuất hiện trong căn phòng tại resort mà chị thuê 3 ngày 2 đêm. Giá phòng ở resort sang trọng này lên tới 60 triệu/đêm.

Đại diện resort cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, nhân viên quản gia riêng của vị khách đã có mặt và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn. Đội ngũ an ninh của khu nghỉ dưỡng cũng có mặt để hỗ trợ kiểm tra phòng và loại bỏ rắn khỏi nơi được phát hiện. Đồng thời, những thành viên trong ban lãnh đạo khách sạn cũng đã đến để gặp mặt và xin lỗi trực tiếp vị khách này.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 đơn vị này thay vị trí cấp cao. Lần gần nhất là vào tháng 11/2022, Tập đoàn Four Seasons bổ nhiệm ông Marcel Oostenbrink giữ chức vụ Tổng giám đốc Khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hai, Hội An.