Vừa xử lý công việc bằng AI, vừa giữ an toàn dữ liệu với Galaxy S25 Series

Trong môi trường làm việc và đặc biệt là những chuyến công tác, điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn là công cụ làm việc quan trọng - từ ghi âm cuộc họp, tra cứu thông tin, cho tới phiên dịch nội dung trao đổi với đối tác quốc tế. Galaxy S25 Series được trang bị các công cụ AI phục vụ công việc, đồng thời tích hợp hệ thống bảo mật Knox nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân trong nhiều tình huống khác nhau.

Galaxy AI hỗ trợ công việc mà không đánh đổi quyền riêng tư

Galaxy AI trên Galaxy S25 Series mang đến nhiều công cụ hỗ trợ giúp người dùng xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả. Trong các cuộc họp, Note Assist (Trợ lý Note) hỗ trợ ghi âm và ghi chú, sau đó tự động tóm tắt nội dung và làm nổi bật các luận điểm chính. Khi làm việc với đối tác nước ngoài, người dùng có thể dùng tính năng Thông dịch viên (Interpreter) hoặc Live Translate (Dịch trực tiếp) để dịch hội thoại theo thời gian thực. Trong khi đó, Sketch to Image (Phác thảo thành hình ảnh) giúp hiện thực hóa ý tưởng sinh động, còn Writing Assist (Hỗ trợ viết) hỗ trợ soạn thảo email, tin nhắn nhanh chóng nhưng vẫn chuyên nghiệp.

Thông dịch viên - Một trong số những tính năng Galaxy AI hữu ích trong những chuyến công tác nước ngoài.

Galaxy S25 Series còn tích hợp các tính năng AI từ Google, điển hình như Trợ lý Gemini Live và Circle to Search (Khoanh tròn để tìm kiếm) hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu thông tin trong thời gian thực. Những tính năng này yêu cầu kết nối Internet để truy cập cơ sở dữ liệu cập nhật liên tục. Theo kỹ sư Trần Tuấn Minh từ Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung Việt Nam (SRV), toàn bộ quá trình xử lý đều tuân thủ các quy định pháp luật về dữ liệu cá nhân tại từng quốc gia, bao gồm cả Nghị định 13/2023 tại Việt Nam.

Trong phần cài đặt Galaxy AI, người dùng có thể thấy rõ những cam kết của Samsung về quyền riêng tư và bảo mật.

Trong những trường hợp cần đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối, người dùng có thể lựa chọn chế độ "Chỉ xử lý trên thiết bị". Nhờ hiệu suất xử lý AI được tăng cường trên nền tảng Snapdragon 8 Elite for Galaxy (mà theo Qualcomm là lên tới 45% so với thế hệ trước), phần lớn tính năng Galaxy AI vẫn hoạt động mượt mà mà không cần Internet. Giải pháp này không chỉ bảo vệ tuyệt đối dữ liệu cá nhân, mà còn đặc biệt hữu ích trong các chuyến công tác tại khu vực sóng yếu hoặc có chi phí roaming cao. Với những tác vụ đòi hỏi phản hồi tức thì như dịch hội thoại, xử lý cục bộ cũng đảm bảo trải nghiệm liền mạch hơn.

Hầu hết tính năng Galaxy AI trên Galaxy S25 Series vẫn khả dụng kể cả khi chỉ xử lý trên thiết bị.

Dữ liệu cá nhân được bảo vệ bởi Samsung Knox, 7 năm cập nhật phần mềm

Bảo mật không chỉ dừng lại ở quyền riêng tư dữ liệu, mà còn mở rộng đến khả năng bảo vệ thiết bị trong các tình huống rủi ro như thất lạc điện thoại khi đi công tác. Hệ thống bảo mật Knox trên Galaxy S25 Series cung cấp nhiều lớp bảo vệ thiết thực: yêu cầu mật khẩu khi tắt nguồn, định vị từ xa qua SmartThings Find, khóa máy hoặc xóa dữ liệu nếu cần thiết.

Các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, sinh trắc học hay khóa mã hóa được cô lập trong Knox Vault - một vùng bảo mật phần cứng riêng biệt, tách rời hoàn toàn khỏi hệ thống chính. Knox Vault sử dụng bộ xử lý và bộ nhớ độc lập để mã hóa dữ liệu, giúp ngăn chặn cả truy cập từ xa lẫn tấn công vật lý. Cùng với đó, Knox Matrix tạo ra một mạng lưới bảo mật liên kết nhiều thiết bị, bảo vệ toàn diện cho toàn bộ hệ sinh thái Galaxy.

Knox Vault bảo vệ dữ liệu của người dùng, ngay cả khi thiết bị rơi vào tay kẻ xấu.

Bên cạnh đó, Samsung cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ người dùng bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng hàng ngày, như Secure Folder (Thư mục bảo mật) để lưu trữ dữ liệu riêng biệt, Auto Blocker (Trình chặn tự động) để ngăn cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, hay Maintenance Mode (Chế độ Bảo trì) giúp đưa thiết bị về trạng thái an toàn khi cần sửa chữa.

Không chỉ dừng ở người dùng cuối, nền tảng Knox còn được mở rộng cho doanh nghiệp thông qua Knox Platform for Enterprise - cho phép quản trị viên từ xa kiểm soát thiết bị, thực hiện các thao tác cần thiết như định vị, khóa máy hoặc xóa dữ liệu khi xảy ra sự cố. Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật Android và bản vá bảo mật trong vòng 7 năm cho Galaxy S25 Series, đảm bảo thiết bị luôn duy trì mức độ an toàn trong suốt vòng đời sử dụng.

"Chúng tôi tin rằng không thể có quyền riêng tư nếu thiếu bảo mật vững chắc. Đó là lý do mọi thiết bị Galaxy đều được bảo vệ từ cấp độ phần cứng, với cách tiếp cận nhiều lớp: cá nhân hóa ngay trên thiết bị, xử lý đám mây do người dùng kiểm soát và hệ thống bảo vệ mở rộng qua Knox Matrix. Knox Vault đảm bảo dữ liệu luôn được giữ an toàn, riêng tư và bảo mật - đồng thời đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái Galaxy AI khi trí tuệ nhân tạo ngày càng được tích hợp sâu vào trải nghiệm sử dụng", đại diện Samsung cho biết.