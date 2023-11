Vũng Tàu đón nhiều làn sóng “trợ lực” trở thành điểm đến chất lượng cao

Du lịch Vũng Tàu bước vào "chu kỳ mới"



Theo kết quả từ bảng xếp hạng thương hiệu du lịch (Most Loved Ranking) quý II/2023 do The Outbox công bố giữa tháng 7, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vượt qua các điểm đến nổi tiếng khác gồm Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt để dẫn đầu danh sách những điểm du lịch trong nước được du khách Việt Nam yêu thích nhất trong quý II, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên đã xác lập kể từ đầu năm nay.

Lý giải cho điều này nhiều ý kiến cho rằng, chính sự hỗ trợ từ hệ thống hạ tầng giao thông, quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu hiện đã được rút ngắn hơn 1 giờ đồng hồ...

Bên cạnh đó, dấu ấn của ngành du lịch tỉnh bà Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên đậm nét hơn khi các đoàn khách quốc tế và khách nội địa lựa chọn tới Vũng Tàu để nghỉ dưỡng dài ngày. Các sự kiện kết hợp nghỉ dưỡng và giải trí (MICE) ngày càng nhiều và được du khách hào hứng đón nhận.

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, chỉ trong 7 tháng của năm nay, điểm đến này cũng thu hút tới 8.544.447 lượt khách, bao gồm 136.613 lượt khách quốc tế và 8.407.834 khách nội địa với doanh thu từ du lịch đạt hơn 8.800 tỷ đồng.

Song song với đó, trong tháng 8/2023, Vũng Tàu đã ghi nhận tàu du lịch quốc tế hạng sang Spectrum of the Seas đã cập cảng Tân Cảng - Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tàu này chở theo hơn 4.000 khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện này đã minh chứng cho sức hút của nơi đây không chỉ thu hút khách nội địa mà còn cả du khách quốc tế.

Tương lai, mạng lưới cao tốc đồng bộ bao gồm tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 75km kết nối với sân bay quốc tế Long Thành… sẽ sớm đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tâm điểm du lịch khu vực phía Nam.

"Thành phố" nghỉ dưỡng "cất cánh" cùng du lịch Vũng Tàu

Theo quy hoạch đến năm 2030 đưa "du lịch và đô thị" trở thành trụ cột kinh tế, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trọng tâm phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, tập trung vào du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng biển với các sản phẩm cao cấp. Vì lẽ đó, những điểm đến đẳng cấp sẽ góp phần đưa du lịch Vũng Tàu chinh phục khách quốc tế, tạo những chuyến du lịch nghỉ dưỡng- thương mại - giải trí đẳng cấp.

Tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu Đường nằm trên đường 3/2 và 600m mặt tiền biển Chí Linh.

Nổi bật trong đó, ngay trung tâm Tp.Vũng Tàu, tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Không chỉ bổ sung nguồn cung lưu trú chuẩn 5 sao đang thiếu hụt, "thành phố" nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu còn thiết lập chuẩn mực mới cùng du lịch thành phố từng bước trở thành trung tâm du lịch cao cấp hàng đầu Việt Nam.

Thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu, căn hộ "du thuyền" Vega Alaric mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, tựa như một con tàu rẽ sóng ra khơi với tầm nhìn khoáng đạt và trực diện biển. Riêng với The Maris Vũng Tàu, tổ hợp thừa hưởng bãi biển riêng dài đến 600m, đây là điểm nhấn nổi bật nhất giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp toàn cảnh của thành phố Vũng Tàu bất tận.

Căn hộ "du thuyền" Vega Alaric mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và khác biệt cho du khách khi đến với Vũng Tàu.

Thực tế, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của cư dân, du khách trong nước và quốc tế bởi liên tục diễn ra các sự kiện nghệ thuật, giải trí đỉnh cao, quy tụ hàng ngàn lượt khách tham dự. Đặc biệt, hơn 100 tiện ích nội khu độc đáo có tại The Maris Vũng Tàu bao gồm chuỗi tiện ích sức khỏe - thể thao trên biển, khu vui chơi, giải trí, mua sắm náo nhiệt, khu ẩm thực biển đặc sắc khiến nơi đây trở thành nơi "must try" khi đến Vũng Tàu.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố biển, tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu xứng đáng trở thành "bến đỗ" cho du khách tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng đủ hiện đại, đủ yên bình tại cùng một điểm đến.