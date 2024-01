Vũng Tàu mạnh tay với xây dựng trái phép

Theo Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu, từ đầu năm 2023, tình hình vi phạm về đất đai, xây dựng diễn ra phức tạp; các tổ chức, cá nhân tiến hành cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới những công trình không có giấy phép, không phù hợp quy định về sửa chữa hiện trạng. Một số công trình đã đưa vào khai thác kinh doanh tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn sử dụng và ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.



Nhiều công trình vi phạm lấn biển

Theo ghi nhận của phóng viên, tại vực Bãi Dâu (đường Trần Phú, TP Vũng Tàu), thời gian gần đây mọc lên hàng loạt quán cà phê view biển. Lực lượng chức năng cho biết đây là khu vực có nhiều hộ dân sinh sống ổn định và hầu hết đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, do không phù hợp quy hoạch nên người dân không được cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa.

Lãnh đạo TP Vũng Tàu kiểm tra chỉ đạo xử lý xây dựng trái phép tại hiện trường

Khoảng 2 năm trở lại, hoạt động du lịch ở khu vực này diễn ra rầm rộ, người dân và du khách đến Bãi Dâu ngày càng nhiều nên một số hộ kinh doanh đã tự ý cải tạo, sửa chữa, cơi nới các công trình thành những quán cà phê để phục vụ du khách ngắm biển, check-in mà không có giấy phép, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất, vi phạm về quản lý đất đai.

Một số công trình đã đưa vào khai thác kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng như khu vực lan can, cầu thang được lắp ráp sơ sài; cải tạo thành nhiều tầng nhưng không bảo đảm an toàn. Các quán cà phê có bãi đậu xe nhưng không đủ rộng dẫn đến việc khách phải đậu xe tràn xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Ở khu vực Núi Lớn tình trạng xây dựng trái phép khi các quán cà phê mọc lên ngay trên đường Vi Ba. Các quán này được dựng chòi mát bằng sắt, nhà vệ sinh, lối đi lại bằng cầu thang gỗ, phía dưới được hàn khung sắt… Cũng trên tuyến đường này, hàng loạt cơ sở kinh doanh đang sử dụng đất quốc phòng để bán hàng ăn uống, giải khát.

Chủ một quán cà phê ở đường Vi Ba cho biết thuê đất nông nghiệp để mở quán cà phê sân vườn, khi xây dựng thì chính quyền địa phương đến nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ nhưng nghĩ là đất có chủ, chỉ xây tạm để kinh doanh, không lấn chiếm đất, không ảnh hưởng gì nên vẫn cho người dựng lên các chòi gỗ, làm lối đi để du khách ngồi uống nước, ngắm biển.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo TP Vũng Tàu đã yêu cầu các phòng, ban và UBND các phường tập trung rà soát, xử lý vi phạm, tập trung vào khu vực núi, ven biển và các địa bàn phức tạp. Trong thời điểm cuối năm 2023, việc xử lý những vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn TP Vũng Tàu càng trở nên gấp rút, bất cứ khi nào lãnh đạo thành phố cũng có thể đi kiểm tra hiện trường đột xuất. Tại thời điểm kiểm tra cuối năm 2023, hàng loạt công trình vi phạm đã được người dân khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ, trả lại nguyên trạng.

Liên tục kiểm tra, chỉ đạo xử lý tại chỗ

Trong năm 2023, TP Vũng Tàu đã ban hành 44 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, 5 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tổng số tiền xử phạt khoảng 1,3 tỉ đồng. Vi phạm đất đai cũng được quản lý chặt khi có 83 trường hợp vi phạm được xử lý. Với những giải pháp trọng tâm, sự chỉ đạo, nắm bắt hiện trường liên tục nên số trường hợp vi phạm ở những khu vực này đã được kéo giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, địa bàn phường 5 được TP Vũng Tàu đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ này với nhiều chuyển biến tích cực khi đã quyết liệt xử lý được hàng loạt công trình lấn biển quy mô lớn, kéo dài. Trong đó, có trường hợp quán cà phê tại địa chỉ số 33-35 Trần Phú, một trong những công trình lấn biển quy mô lớn, phức tạp trong thời gian dài từ năm 2008 đến nay, với tổng diện tích hơn 1.000 m2 đang được thực hiện tháo dỡ.

Ông Trần Vy Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường 5, cho biết sau khi địa phương cưỡng chế 1 công trình thì đa số các trường hợp còn lại đều tự ý tháo dỡ, phường cũng vận động người dân tự giác thực hiện.

Ông Nguyễn Trọng Thủy, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho hay thời gian qua lãnh đạo thành phố cùng các phòng, ban, các phường liên tục đi cơ sở, khảo sát ở những điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng để kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn UBND các phường xử lý. Việc liên tục đi thị sát, kiểm tra thực tế không chỉ giúp lãnh đạo nắm bắt kịp thời tiến độ thực tế xử lý sai phạm của các phường, xã trên địa bàn mà ngay tại hiện trường sẽ có những chỉ đạo nóng, hướng dẫn cụ thể cho địa phương.

"Đối với vi phạm của hàng chục quán cà phê ven biển, nếu trường hợp nào đáp ứng được các quy định của nhà nước thì phải hoàn tất các hồ sơ, phần nào hoàn thiện cho phép giữ lại thì được tiếp tục sử dụng, còn nếu sau khi xem xét vẫn không phù hợp thì buộc phải tháo dỡ theo quy định" - ông Thủy khẳng định.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền UBND TP Vũng Tàu đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 27-3-2023 của Thành ủy Vũng Tàu về chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025, trong đó siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép. Đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở với nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị và quản lý đất đai, xây dựng. Đối với những địa bàn không có chuyển biến sẽ điều chuyển, sắp xếp công tác khác đối với người đứng đầu và lãnh đạo phụ trách.