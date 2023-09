Vườn thú Ấn Độ chi 2,4 triệu USD làm chuồng sư tử, chó sói và rái cá... nhưng lại không có thú

Vườn thú Byculla đã chi 82,5 triệu rupee để làm chuồng sư tử, 71,5 triệu rupee làm chuồng chó sói và thêm 38,2 triệu rupee cho chuồng rái cá. Ảnh: Mumbai7

Trang Firstpost (Án Độ) ngày 7/9 đưa tin, một vườn thú ở Mumbai đã chi 200 triệu rupee (tương đương 2,4 triệu USD) để xây chuồng cho sư tử, chó sói và rái cá. Thật không may, vườn thú do tập đoàn Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) có trụ sở tại Mumbai điều hành hiện không có loài động vật nào trong số này.

Tiết lộ này được đưa ra như một phần trong truy vấn về Quyền được biết thông tin của Ấn Độ từ một nhà hoạt động tại Mumbai.

Chuyện gì đã xảy ra?

Theo The Times of India, Vườn thú Byculla đã chi 82,5 triệu rupee (992.000 USD) để làm chuồng sư tử, 71,5 triệu rupee (860.000 USD) làm chuồng chó sói và thêm 38,2 triệu rupee (459.000 USD) cho chuồng rái cá. Tuy nhiên, những khu chuồng trại này vẫn trống rỗng vì vườn thú không có bất kỳ loài động vật nào trong số này.

Theo Hindustan Times, ban quản lý vườn thú hiện đang đảm nhiệm việc bảo trì khu chuồng trại. Truy vấn tiết lộ thêm rằng, Vườn thú Byculla đã chi thêm 290 triệu rupee (3,5 triệu USD) để chăm sóc những con chim cánh cụt Humbolt mà họ mua vào năm 2016.

Theo kênh News18 (Ấn Độ), tập đoàn BMC ban đầu chi 24,7 triệu rupee (297.000 VNĐ) để mua và đưa chim cánh cụt đến vườn thú.

Jeetendra Ghadge - nhà hoạt động thuộc tổ chức The Young Whistleblows Foundation có trụ sở tại Mumbai - nói với The Times of India rằng: "Sẽ là một động thái đúng đắn khi xây dựng những khu chuồng trại này sau khi người ta xác nhận rằng các loài động vật sẽ được mua."



Ghadge nói thêm, "Quyết định đầu tư mạnh vào các chuồng nuôi mà không có kế hoạch rõ ràng để mua động vật của BMC rõ ràng là một cách sử dụng công quỹ không phù hợp."

"Ở một thành phố mà người dân Mumbai bình thường phải vật lộn để mua một ngôi nhà trị giá 5 triệu rupee (60.000 USD), thật khó hiểu làm thế nào các loài động vật lại được cư ngụ trong những khu chuồng trại hàng trăm triệu rupee. Sự khác biệt này thật khó chấp nhận", Ghadge nói.

"Xu hướng leo thang chi phí và mua lại với giá quá cao dường như là một chủ đề thường xuyên xảy ra trong các vấn đề của BMC. Đó là một kẽ hở dường như cho phép những cá nhân cơ hội được hưởng lợi mà không phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Đã đến lúc BMC phải thiết lập các quy tắc và quy định nghiêm ngặt để hạn chế những hành vi này và ngăn chặn tham nhũng", nhà hoạt động này nói thêm.

Truy vấn tiết lộ thêm rằng, Vườn thú Byculla đã chi thêm 290 triệu rupee (3,5 triệu USD) để chăm sóc những con chim cánh cụt Humbolt mà họ mua vào năm 2016. Ảnh: Indian Express

BMC bảo vệ quyết định mua sắm



Tuy nhiên, BMC đã tự bảo vệ mình khi nói rằng việc mua sắm là một quá trình lâu dài.

Một quan chức giấu tên của Vườn thú Byculla nói với Hindustan Times: "Quá trình đưa các động vật mới vào vườn thú cần có thời gian."

"Chúng tôi lấy con thú này để đổi lấy những con khác. Chúng tôi phải xây dựng cơ sở vật chất cho động vật trước rồi mới đạt được thỏa thuận với các vườn thú khác. Vấn đề là hiện tại chúng tôi không có nhiều động vật dư thừa để trao đổi. Do đó, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc thu mua động vật mới."

Quan chức này nói thêm rằng, mặc dù họ gần như đã đạt được thỏa thuận trao đổi sư tử với Vườn thú Sakkarbaug ở Junagadh (Ấn Độ) nhưng thỏa thuận đã đổ vỡ vào giây phút cuối cùng.

"Đề xuất mua sư tử bị vướng do hướng dẫn mới của Bộ Chăn nuôi [Ấn Độ] nên chúng tôi không thể đem ngựa vằn đi trao đổi. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để mang tới những loài động vật mới", một quan chức nói với The Times of India.

Quan chức này nói thêm rằng, đây không phải là cách đúng đắn để xem xét các khoản chi tiêu như vậy.

Quan chức này chỉ ra rằng, thực tế đây là chi phí một lần và họ không chi cho việc bảo trì.

Một quan chức khác nói với kênh News18 rằng, chi phí xây dựng hiện nay cao hơn nhiều so với năm 2019. "…chúng tôi phải chi gần gấp đôi chi phí vì giá thép không gỉ, bê tông và các vật liệu khác hiện quá cao", quan chức này nói thêm.