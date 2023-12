Vượt cổ phiếu và vàng, tài sản rủi ro này tăng giá 160%: Hồi sinh ngoạn mục nhưng còn kém xa cơn sốt trong quá khứ

Cuối năm 2022, 1.500 tỷ USD bị thổi bay. Nỗi thất vọng bao trùm thị trường tiền số. Nhưng sang năm 2023, Bitcoin đã trở lại với mức tăng 160%, vốn hóa thị trường tăng thêm khoảng 530 tỷ USD.

Sau đó, các loại tiền số nhỏ hơn như Solana, các meme coin chủ đề chó và ếch đồng loạt tăng theo. Các nhà đầu tư đang một lần nữa chấp nhận rủi ro. Một người mua 100.000 USD Solana vào đầu năm 2023 giờ đây sẽ sở hữu khoản lãi hơn 800.000 USD.

Nguyên nhân chính của đợt tăng giá này là tâm lý lạc quan, cho rằng các cơ quan quản lý Mỹ sẽ sớm chấp thuận cho một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Đến ngày 10/1, các nhà đầu tư sẽ biết rằng những người đặt cược vào giá tiền số tăng có thành công hay không.

Michael Saylor, người đồng sáng lập MicroStrategy Inc., cho biết việc phê duyệt các quỹ ETF giao ngay sẽ là chất xúc tác chính, tạo ra một cú sốc về nhu cầu. Vì các nhà đầu tư đang thiếu một kênh đầu tư mã thông báo (token) chất lượng.

Thị trường tiền số vẫn bị nhiều người gièm pha, cho rằng loại tài sản này về cơ bản là vô giá trị và là nơi ẩn náu của tội phạm. Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance đã chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD vào tháng 11, vì một loạt vi phạm. CEO Changpeng Zhao đã buộc phải từ chức. Bankman-Fried cũng vướng vào vòng lao lý vì gian lận tại FTX.

Biểu đồ cho thấy tình hình hoạt động của tiền số trong năm 2023 lần lượt so với cổ phiếu, vàng, trái phiếu và hàng hóa.

Đợt tăng giá Bitcoin trong năm 2023 đã vượt qua chứng khoán và vàng. Những người ủng hộ tiền số cho biết một sự kiện 4 năm diễn ra một lần gọi là halving Bitcoin sẽ diễn ra vào năm 2024. Đây là sự kiện tạo ra sự khan hiếm lượng Bitcoin bằng cách giảm một nửa số Bitcoin mới cho mỗi người khai thác. Điều này đã tạo chỗ dựa cho tiền số bên cạnh kỳ vọng vào ETF. Hiện Bitcoin vẫn đang giao dịch thấp hơn mức kỷ lục gần 69.000 USD đạt được vào tháng 11/2021.

Các cổ phiếu liên quan đến tiền số tăng vọt, trong khi Nasdaq Composite (đường màu đen) không có nhiều biến động.

Khi thị trường tiền số hồi sinh, giá cổ phiếu các công ty khai thác Bitcoin như Marathon Digital Holdings Inc. và Riot Platforms Inc., sàn giao dịch tiền số Coinbase Global Inc. và nhà đầu tư Bitcoim chuyển sang công ty phần mềm MicroStrategy đều tăng vọt.

Theo CCData, các công cụ phái sinh Bitcoin đã bùng nổ hoạt động trong năm 2023. Lãi suất mở hợp đồng quyền chọn Bitcoin trên Deribit (sàn giao dịch quyền chọn tiền số lớn nhất) lần đầu tiên vượt 16 tỷ USD vào tháng 12. Lãi suất mở hợp đồng tương lai Bitcoin cũng đạt mức ấn tượng.

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy lĩnh vực tài chính phi tập trung vẫn chưa phục hồi sau sự sụp đổ hơn 40 tỷ USD của dự án stablecoin TerraUSD vào năm 2022. Trong khi đó, theo dữ liệu từ Nansen, khối lượng giao dịch hàng tuần đối với các token không thể thay thế (NFT – đồ sưu tầm kỹ thuật số) đã tăng từ dưới 50 triệu USD trong tháng 10 lên đến 180 triệu USD trong tháng 12. Nhưng đây chỉ là số lẻ so với kỷ lục 1,8 tỷ USD vào năm 2022. Điều này cho thấy tiền số vẫn còn phải cố gắng để khơi dậy mức độ quan tâm từ nhà đầu tư như giai đoạn đại dịch.

Khối lượng giao dịch NFT hàng tuần từ đầu năm đến nay.

Trong khi giá Bitcoin tăng vọt, thị trường tiền số vẫn còn những vết sẹo từ sự sụp đổ nền tảng FTX của Bankman-Fried và nhà giao dịch Alameda Research vào tháng 11/2022. Vụ việc đã một phần làm giảm tính thanh khoản, khiến token trở nên khó giao dịch hơn.

Thị phần của các sàn giao dịch tiền số trong năm 2023 đã có những thay đổi lớn về. Binance vẫn là sàn lớn nhất nhưng tỷ lệ giao dịch giao ngay đã giảm từ mức hơn 65% vào đầu năm 2023 xuống khoảng 44% vào giữa tháng 12. Các nền tảng tập trung vào châu Á như Upbit, Bybit và OKX đã giành được lợi thế mà Binance đánh mất.

Theo Bloomberg