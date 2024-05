Vượt xa vàng, giá của kim loại quý này đã tăng gần 40% từ đầu năm - đạt mức cao nhất hơn 10 năm

Sau khởi đầu tương đối chậm chạp trong quý đầu tiên, bạc đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vượt xa đáng kể so với vàng khi giao dịch ở mức cao nhất trong 11 năm.

Phiên thứ Sáu (17/5), giá bạc kết thúc với tăng hơn 6% đạt 31,493 USD/ounce. Mặc dù năm 2021 giá bạc đã có lúc vượt 30 USD/ounce, nhưng lần gần đây nhất kết thúc ở mức này cách đây đã hơn một thập kỷ. Tính từ mức 22,15 USD/ounce ngày 3/1, giá của kim loại này đã tăng gần 40%.

Có rất nhiều lý do đằng sau sự tăng giá đột biến của mặt hàng bạc: Các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang chậm lại, kỳ vọng lãi suất giảm, cơn sốt cổ phiếu meme gần đây, thị trường tài chính sáng sủa lên và lĩnh vực công nghiệp khởi sắc… Tất cả những điều đó nhìn chung đều thúc đẩy kim loại này tăng giá.

Bên cạnh đó, các vấn đề về nguồn cung cũng thúc đẩy giá bạc tăng. Năm 2024 đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp thị trường bạc trong tình trạng thiếu hụt, đặc biệt năm nay lại là một trong những năm thiếu hụt nghiêm trọng nhất.

Mới đây nhất, dự đoán nhu cầu ở Trung Quốc sẽ gia tăng sau khi nước này công bố các biện pháp mạnh mẽ nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản cũng tiếp thêm động lực cho bạc. Sự hồi phục của nền kinh tế sẽ kéo theo sự hồi phục của ngành công nghiệp – lĩnh vực sử dụng nhiều bạc.

Ngày 17/5, Trung Quốc đã công bố những bước đi quan trọng nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản đang bị khủng hoảng, bao gồm cho phép chính quyền địa phương mua lại một số căn hộ, nới lỏng quy định về thế chấp và cam kết hoàn thành các dự án nhà ở chưa hoàn thiện. Đây được coi là những biện pháp "lịch sử" trong bối cảnh bất động sản nước này đang gặp khó khăn.

Bạc đã tỏa sáng rực rỡ trong năm nay. Tính từ đầu năm, giá đã tăng 30%, chỉ trong vòng một tuần qua tăng 12%. Triển vọng giá sẽ còn tiếp tục tăng bởi mặc dù tăng mạnh trong thời gian qua nhưng so sánh với vàng thì bạc vẫn rẻ hơn rất nhiều so với vàng. Theo đó, hiện cần khoảng 80 ounce bạc để đổi một ounce vàng. Con số này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình của 20 năm gần đây – là 68 ounce bạc ⟺ 1 ounce vàng.

Giá vàng cũng đã tăng khá đáng kể trong năm nay. Theo đó, giá vàng kỳ hạn tham chiếu đã tăng khoảng 17% so với đầu năm. Tháng 4/2024, vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại, là 2.431 USD/ounce trước khi giảm trở lại. Tuy nhiên, giá vàng hiện tại không quá xa mức cao kỷ lục, hiện là 2.415 USD/oz.

Giá bạc sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024?

Một số người tin rằng bạc sẽ còn tăng hơn nữa trong năm nay.

Giá kim loại có xu hướng biến động ngược chiều với lãi suất. Đó là lý do tại sao dữ liệu lạm phát yếu đi - củng cố khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay - đã khiến giá kim loại tăng đột biến.

Như vậy, đà tăng có tiếp tục hay không có thể phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát trong vài tháng tới - và thêm bằng chứng về lộ trình cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ theo dõi Fed của CME, các nhà giao dịch dự đoán khả năng cao là Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 9 (54% thị trường dự đoán kịch bản này”. Tuy nhiên, một số quan chức Fed trong tuần qua đã cảnh báo rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần có thêm niềm tin rằng lạm phát đang giảm.

Theo một số nhà phân tích, bạc chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng khi kim loại quý này có động lực vững chắc.

Theo JC O’Hara, Giám đốc chiến lược kỹ thuật tại ROTH Capital, nếu giá bạc có thể vượt lên trên 30 USD thì “sẽ có ít lực cản cho đến khoảng 35 - 37 USD/ounce”. Ông O’Hara dự đoán giá vàng cũng “có vẻ đã sẵn sàng tăng thêm nữa và vượt ra khỏi mức cao kỷ lục đạt được vào tháng 4 vừa qua”. “Chúng tôi có thể đặt mục tiêu giá kỹ thuật tăng lên 2.600 USD/ounce”.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao của FxPro, cho biết: “Bạc có vẻ không quá nóng, vì hiện tại nó chỉ đang đi vào vùng quá mua trên chỉ báo phân tích kỹ thuật hàng ngày. Kuptsikevich cho nay mục tiêu ngắn hạn của ông đối với bạc là mức giá 33 USD/ounce; tuy nhiên, ông nói thêm rằng kim loại quý này có thể tăng mạnh lên mức cao nhất mọi thời đại là 50 USD/ounce.

“Xu hướng dài hạn cũng nghiêng về phía giá tăng. Trong hai năm qua, thị trường chứng kiến nhiều lần giá có thể tăng nhanh chóng sau khi giảm xuống dưới đường trung bình động 200 tuần. Năm nay, giá đã thành công trong việc thoát khỏi đường trung bình đó, nhưng những phần dữ dội nhất của đợt tăng giá có thể còn ở phía trước,” ông nói Kuptsikevich, và thêm rằng: “Bạc có thể sẵn sàng lặp lại mức tăng trưởng vượt bậc như đã thể hiện trong năm 2010-2011.”

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Michele Schneider, Giám đốc Nghiên cứu và Giáo dục Thương mại tại MarketGauge, cho biết giá trị của bạc khiến nó hấp dẫn hơn vàng.

Bà nói thêm rằng bạc có xu hướng hoạt động tốt hơn trong môi trường lạm phát nóng lên. Mặc dù Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của tháng 4, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, đã chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên sau sáu tháng, song vẫn ở mức cao 3,6%.

Theo bà, sự bất ổn về địa chính trị gia tăng và áp lực mới đối với hoạt động sản xuất trong nước ở Mỹ sẽ đẩy giá lên cao và làm suy yếu đồng đô la Mỹ.

Bà nói: “Sự biến động này của bạc đang cho chúng ta biết rằng nền kinh tế đang có những rạn nứt, nhưng chúng ta không biết những rạn nứt này sẽ biểu hiện như thế nào”. “Liệu nó có dẫn tới khủng hoảng nợ không? Fed sẽ phải hạ lãi suất? Dù bằng cách nào, chúng ta sẽ thấy lạm phát cao hơn.”

Bà Schneider cho biết mức 30 USD đại diện cho một điểm kháng cự quan trọng đối với bạc. “Nếu bạc sẽ giữ ở mức 29 và vượt qua mức 30, tôi không thấy lý do nào khiến kim loại này không thể đạt được mức 35 và 40 USD/ounce”.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều tin rằng bạc đang phát triển mạnh như một kim loại tiền tệ.

Trả lời phỏng vấn của Kitco News, Julia Khandoshko, Giám đốc điều hành của công ty môi giới Châu Âu Mind Money, nói rằng bà coi động thái giá bạc tăng mạnh là sự phản ánh của đà tăng giá rộng hơn trên thị trường hàng hóa. Sự phục hồi của bạc diễn ra khi giá đồng được đẩy lên mức cao nhất mọi thời đại - trên 5 USD/lb.

Tham khảo: Livemint, Kitco