VW Tiguan Allspace giảm giá 400 triệu 'dò đáy' mới tại đại lý: SUV Đức nhập khẩu có giá thực tế rẻ hơn Sorento lắp ráp

Vừa tháng 6, VW Tiguan Allspace được đại lý chào giảm giá 300 triệu, thì bước sang tháng này, có nơi đưa ra chương trình giảm giá đến 400 triệu đồng. Một tư vấn bán hàng đại lý tại Hà Nội chào bán Tiguan Allspace với giá chỉ từ 1,599 tỷ đồng. Các màu "hot" hơn như trắng và xanh có giá 1,649 tỷ đồng.

Giá niêm yết của Tiguan Allspace là 1,999 tỷ đồng. Tuy nhiên, các màu trắng và xanh tại đại lý có giá 2,049 tỷ đồng.

Giá bán sau giảm của Tiguan Allspace thậm chí thấp hơn giá mẫu SUV Hàn Quốc là Sorento. Phiên bản Kia Sorento cao cấp nhất hiện có giá 1,604 tỷ đồng.

Trước đây, VW Tiguan Allspace thường được so sánh giá với BMW X3 và Mercedes-Benz GLB, GLC bởi ở cùng tầm giá trên dưới 2 tỷ đồng. Giá bán khuyến mãi lần này lại đẩy mẫu SUV 5+2 chỗ của VW xuống cạnh tranh cả phân khúc xe Nhật, Hàn Quốc. Hiện X3 cũng được giảm giá mạnh. Phiên bản X3 tiêu chuẩn lắp ráp trong nước chỉ còn 1,659 tỷ đồng. Trong khi đó, GLC vẫn được định vị cao hơn với giá khởi điểm lên tới xấp xỉ 2,3 tỷ đồng.

Những chiếc Tiguan Allspace giảm giá đợt này có năm sản xuất là 2022. Bản facelift này lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 10/2022 trong khuôn khổ triển lãm VMS. Mẫu mới chỉ được phân phối với một phiên bản, thay vì 2 bản như trước.

Có lẽ sức hấp dẫn của Tiguan Allspace 2023 không quá lớn nếu so với bản cũ bởi không có quá nhiều thay đổi. Bản facelift này được trau chuốt hơn ở phần thiết kế đầu xe, cụm đèn chiếu sáng LED ma trận và giao diện LED hậu mới. Mâm xe đổi sang loại nhiều nan kích thước 18 inch.

Nội thất bản facelift được tinh chỉnh một chút, với cụm điều khiển điều hòa và vô-lăng gọn gàng hơn. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý trên Tiguan Allspace có màn hình điện tử sau vô-lăng, HUD, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hoà 3 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí... Bên trong xe bố trí 7 chỗ ngồi dạng 5+2.

Động cơ xe vẫn là loại 2.0L tăng áp, công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm kết hợp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion.

So với các mẫu xe hạng D Hàn Quốc như Santa Fe hay Sorento thì công nghệ an toàn trên Tiguan Allspace có phần yếu thế hơn. Mẫu xe này chỉ có một số trang bị nổi bật như camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động... chứ không có những tính năng an toàn tiên tiến.

Việc Tiguan Allspace được định giá cao ngang X3 hay GLC (mẫu cũ) cũng là điều dễ hiểu khi mẫu xe này được nhập từ châu Âu với mức thuế cao hơn. X3 hiện nay hưởng lợi thuế và trước bạ nhờ lắp ráp trong nước. GLC cũng là xe lắp ráp nhưng hiện có giá cao hơn một bậc so với đối thủ.