VW Tiguan thêm phiên bản mới tại Việt Nam: Thêm tiện nghi và an toàn, giá 1,688 tỷ đồng rẻ hơn cả bản tiêu chuẩn

Ngày 3/7, Volkswagen Việt Nam giới thiệu phiên bản Tiguan Platinum với giá bán 1,688 tỷ đồng. Mức giá này rẻ hơn Tiguan tiêu chuẩn tới 311 triệu đồng. Chiếc xe sẽ chính thức được trưng bày tại sự kiện ra mắt diễn ra đồng loạt tại hệ thống đại lý Volkswagen trên toàn quốc vào 2 ngày 6 và 7/7/2024.

VW Tiguan Platinum được nâng cấp những gì?

Theo nhà sản xuất, Tiguan phiên bản Platinum được trang bị thêm dàn âm thanh Dynaudio. Đây là đối tác chính thức chuyên cung cấp hệ thống âm thanh cho các dòng xe cao cấp của Volkswagen.

Những điểm mới trên VW Tiguan phiên bản Platinum.

Một số bổ sung khác trên phiên bản cao cấp này gồm có bộ bodykit mới, bệ bước chân cố định và sạc không dây. Về an toàn, xe được trang bị thêm camera toàn cảnh và một số tính năng ADAS như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ cảnh báo phương tiện phía sau.

Vị thế của VW Tiguan tại Việt Nam

Trước đây, VW Tiguan chỉ bán duy nhất 1 phiên bản tại Việt Nam với giá niêm yết 1,999 tỷ đồng. Mẫu SUV này thường khuyến mại, giảm giá để kích cầu. Đỉnh điểm vào tháng 10/2023, mẫu xe này được giảm tới 500 triệu đồng tiền mặt, khiến giá xuống còn 1,499 tỷ đồng, ngang ngửa những mẫu SUV 7 chỗ phổ thông như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Ford Everest.

VW Tiguan luôn ở trong tình trạng giảm giá sâu tại các đại lý.

Hiện tại, nhiều đại lý đang chào bán VW Tiguan với mức ưu đãi giảm 300 triệu đồng tiền mặt. Sau khi được ưu đãi, giá Tiguan chỉ còn 1,699 tỷ đồng, vẫn cao hơn bản Tiguan Platinum mới ra mắt.

Theo như Volkswagen Việt Nam cho biết, Tiguan đã bán được hơn 3.000 chiếc tại thị trường Việt Nam kể từ khi ra mắt.

VW Tiguan tại Việt Nam có gì?

Volkswagen Tiguan tại Việt Nam là mẫu SUV 7 chỗ ngồi, dùng động cơ tăng áp TSI 2.0L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion.

Đầu xe thay mới đèn pha và đèn LED ban ngày với tạo hình giống Volkswagen Golf thế hệ mới nhất. Đèn pha ma trận LED IQ.Lights với 24 bóng đèn LED mỗi module cho phép chiếu sáng một vùng tùy ý trên đường đồng thời tránh làm người phía đối diện chói mắt. Đèn hậu cũng có thiết kế mới.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.701 x 1.839 x 1.674 mm, chiều dài cơ sở 2.787 mm và khoảng sáng gầm 201 mm. Thể tích khoang hành lý là 1.775 lít khi gập hai hàng ghế sau.

Nội thất Volkswagen Tiguan đã được cải thiện để mang lại cảm giác sang trọng hơn với những thay đổi bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và dàn nút bấm cảm ứng dày đặc hơn, cụm điều khiển trung tâm và vô-lăng. Màn hình trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa tự động 3 vùng.

Về công nghệ an toàn, Volkswagen Tiguan có cân bằng điện tử, cảm biến va chạm, ga tự động, giới hạn tốc độ, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo mất tập trung, nhắc nhở đánh lái hay hỗ trợ lên và xuống dốc. So với các mẫu xe Hàn như Santa Fe hay Sorento thì công nghệ an toàn trên Tiguan yếu thế hơn vì không có những tính năng an toàn nâng cao (ADAS).