Warren Buffett bất ngờ 'gom' cổ phiếu ngân hàng, thoái toàn bộ vốn trong hãng chip lớn nhất thế giới

Berkshire Hathaway tiếp tục đặt cược vào lĩnh vực tài chính trong bối cảnh những bất ổn của ngành này vẫn đang diễn ra. Sau khi bán cổ phiếu U.S. Bancorp và Bank of New York Mellon Corp., tập đoàn này đang “gom” thêm cổ phiếu của Capital One Financial Corp.

Theo đó, Capital One ngay lập tức tăng 9,6%. Cổ phiếu này đã tăng tới 97,70 USD trong phiên ngoài giờ tại New York, khi trước đó đóng cửa ở mức 89,12 USD.

Việc Berkshire “xả” một số cổ phiếu ngành tài chính và chuyển hướng sang Capital One trong quý I/2023 được thực hiện sau khi Warren Buffett cho biết ông đang cảm thấy “mất nhiệt” với lĩnh vực này. Việc một số ngân hàng sụp đổ vào đầu năm nay và mối lo ngại về tính thanh khoản của các định chế cho vay ở Mỹ đã khiến cả ngành tài chính nước này rung chuyển.

Động thái này lại khác xa so với việc Berkshire sự thay đổi đầu tiên trong việc lựa chọn cổ phiếu ngành tài chính. Tháng 5 năm ngoái, tập đoàn tiết lộ rằng họ đã thoái vốn toàn bộ trong Wells Fargo, công ty từng là khoản đặt cược cổ phiếu phổ thông lớn nhất của họ. Berkshire thông báo về vị thế mới trong hãng cho vay mua ô tô là Ally Financial và Citigroup, hiện vẫn đang nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp này.

Berkshire đã cắt giảm cổ phần trong U.S. Bancorp và BNY Mellon kể từ quý III năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào tháng 4, vị tỷ phú cho biết quyết định điều chỉnh mức độ tiếp xúc với lĩnh vực này được đưa ra sau khi ông nhận thấy một số doanh nghiệp đang ưu tiên lợi nhuận hơn “các nguyên tắc cơ bản về ngân hàng”.

Trong quý đó, Berkshire bán ròng cổ phiếu và thu về 10,4 tỷ USD. Tập đoàn đầu tư của Buffett cũng nhân cơ hội này để điều chỉnh mức độ tiếp xúc với các công ty trong ngành công nghiệp.

Berkshire đã tăng vị thế trong Occidental Petroleum Corp. ngay cả sau khi bác bỏ những lời suy đoán rằng tập đoàn muốn “mua đứt” gã khổng lồ ngành dầu mỏ.

Tập đoàn cũng cho biết, các khoản nắm giữ thông qua công ty con General Re cũng sẽ được đưa vào hồ sơ của họ, khi trước đây được báo cáo riêng lẻ. Công ty này nắm giữ những khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của Berkshire, bao gồm Apple, Bank of America và Chevron.

Ngoài ra, Berkshire cũng đóng hoàn toàn vị thế tại hãng sản xuất chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. do Buffett lo ngại rằng cổ phiếu này có thể gặp phải rủi ro địa chính trị. Trong khi đó, tập đoàn cũng giảm khoảng 19% cổ phần trong Chevron. Cổ phần trong nhà sản xuất hoá chất Celanese Corp. và sản xuất ô tô General Motors cũng được bán bớt.

Động thái của Berkshire đối với TSMC cũng khép lại quyết định cắt giảm cổ phần mà Buffett lần đầu tiên thực hiện vào quý I năm ngoái. Khi đó, Buffett đã bán bớt cổ phiếu của nhà sản xuất chip chỉ vài tháng sau khi tiết lộ đã mua một lượng lớn, quyết định “đảo ngược” ngay lập tức khiến nhà đầu tư hoảng sợ.

Trong cuộc họp thường niên mới đây, Buffett cho biết TSMC là một trong những doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả và đóng vai trò quan trọng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, điều khiến ông lo ngại là vị trí của họ cùng những căng thẳng về địa chính trị.

Vào tháng 4, TSMC đã tái khẳng định về mục tiêu chi tiêu vốn của mình, thể hiện rằng họ muốn củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành bán dẫn. Công ty này dự kiến doanh thu đạt từ 15,2 tỷ USD đến 16 tỷ USD trong quý hiện tại, thấp hơn mức trung bình được các nhà phân tích dự đoán là 16,1 tỷ USD.

Giống như phần còn lại của ngành, TSMC đang gặp khó khăn với những vấn đề không chắc chắn về nhu cầu với đồ điện tử trong năm nay và sắp tới, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và suy thoái kinh tế đang rình rập.

Buffett cho biết ông thích việc triển khai vốn ở Nhật Bản hơn là Đài Loan. Đầu tháng này, ông nói: “Tôi cảm thấy hài lòng lơn về số vốn mà chúng tôi triển khai ở Nhật Bản so với Đài Loan. Tôi ước rằng mọi thứ không diễn ra như vậy, nhưng có lẽ đó là thực tế. Tôi đang đánh giá lại điều này dựa trên một số việc đang diễn ra.”

Tham khảo Bloomberg