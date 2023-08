Warren Buffett bước sang tuổi 93: Huyền thoại đầu tư đặc biệt không thích sinh nhật vì một lý do

Ngày 30/8, huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã bước sang tuổi 93, nhưng năm nào ông cũng sợ sinh nhật của mình. Vị CEO của Berkshire Hathaway biết rằng thời gian trôi qua không thể nào quay trở lại, vì thế ông tập trung tận dụng tối đa khoảng thời gian phía trước.

Tỷ phú Warren Buffett rất vui khi nhận được vô số thiệp chúc mừng, quà tặng và thư gửi đến trụ sở của Berkshire hàng năm. Nhưng ông không thích sinh nhật của mình.

Nhà phân tích Alice Schroeder, cũng là tác giả cuốn sách viết về Warren Buffett (The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life), cho biết ông rất trân trọng những lá thư và lời khen ngợi về những thành quả trong quá khứ. Nhưng mỗi khi đến sinh nhật, Buffett lại cảm thất bất lực vì tuổi tác cao, trong khi ông còn quá nhiều điều muốn làm.

Schroeder viết: “Những năm tháng sau này không phải là vô tận, nhưng nếu may mắn thì thời gian có thể còn dài. Một con người mới, một khoản đầu tư mới, một ý tưởng mới luôn chờ đợi ông ấy”.

Warren Buffett, người có biệt danh là Nhà tiên tri xứ Omaha, so sánh cuộc sống của ông giống như quả cầu tuyết lăn từ trên núi xuống. Quả cầu tuyết ấy to dần, tương tự như lợi nhuận đầu tư và sự giàu có tăng theo thời gian, cũng như những người bạn tốt mà ông gặp trên hành trình đời mình.

Buffett nói với Schroeder: “Tốt hơn hết là bạn nên gom tuyết trên đường đi, vì bạn không thể quay trở lại đỉnh đồi. Đó là cách cuộc sống này vận hành”.

Trong 93 năm cuộc đời mình, Warren Buffett đã tích luỹ được khối tài sản trị giá 120 tỷ USD. Số tiền đó đã trừ đi hơn nửa số cổ phiếu Berkshire mà Buffett dùng để quyên góp cho những mục đích chính đáng.

Ông cũng xây dựng thành công một trong những công ty giá trị nhất thế giới, mua lại các doanh nghiệp như Geico và See's Candies. Ông cũng có khoản đầu tư hàng tỷ đô trong các công ty đại chúng như Apple và Coca-Cola, đồng thời thay đổi cơ cấu và vận hành của nhiều tổ chức.

Schroeder viết: “Quả cầu tuyết mà ông ấy cẩn thận vun đắp đến nay đã rất lớn. Tuy nhiên, thái độ của ông đối với nó vẫn như ngày nào”. Cho dù bao nhiêu sinh nhật nữa sắp đến, ông vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên khi bước sang tuổi mới. Và chừng nào còn sống, Buffett sẽ luôn coi mình như một mầm cây.

“Ông không ngoái lại nhìn đỉnh đồi. Thế giới vô cùng rộng lớn và lúc nào ông cũng trong tâm thế bắt đầu”, Schroeder viết.

Theo BI