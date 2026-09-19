Người kế nhiệm là con trai ông, Howard Buffett, trong khi "Nhà hiền triết xứ Omaha" vẫn tiếp tục gắn bó với công ty trong vai trò Chủ tịch danh dự. Trong thư gửi cổ đông công bố ngày 18/9, Warren Buffett cho biết ông sẽ rời cương vị Chủ tịch nhưng vẫn là thành viên Hội đồng quản trị và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch danh dự. Howard Buffett, thường được gọi là Howie, sẽ chính thức tiếp quản chức Chủ tịch ngay lập tức.

Vị tỷ phú 96 tuổi viết: “Tôi coi việc được phục vụ các cổ đông trên cương vị Chủ tịch là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời và chưa bao giờ xem nhẹ sự tin tưởng của mọi người. Thời gian luôn chiến thắng tất cả, nhưng lại rất hào phóng với tôi. Berkshire đang được những ‘bàn tay’ tuyệt vời dẫn dắt và tôi mong tiếp tục đồng hành với các bạn với tư cách một cổ đông.”

Động thái này diễn ra chưa đầy 1 năm sau khi Buffett rời vị trí Tổng giám đốc điều hành, chuyển giao quyền điều hành cho Greg Abel - người nhiều năm phụ trách mảng kinh doanh phi bảo hiểm của Berkshire Hathaway.

Trong bức thư cổ đông cuối cùng trên cương vị CEO hồi tháng 11 năm ngoái, Buffett từng thẳng thắn nhắc đến tuổi tác là lý do khiến ông quyết định lùi lại. Ông viết rằng khi khả năng giữ thăng bằng, thị lực, thính lực và trí nhớ đều đi xuống theo thời gian, đó là dấu hiệu “thời gian không còn nhiều”.

Từ một công ty dệt may đang sa sút, Buffett đã biến Berkshire Hathaway thành một trong những tập đoàn lớn nhất nước Mỹ. Dưới sự dẫn dắt của ông, Berkshire mở rộng sang hàng loạt lĩnh vực như bảo hiểm, đường sắt, năng lượng, sản xuất và sở hữu danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá hàng trăm tỷ USD. Hoạt động dệt may, mảng kinh doanh ban đầu của công ty, đã chính thức chấm dứt từ năm 1985.

Không chỉ xây dựng một “đế chế” kinh doanh, Buffett còn trở thành một trong những nhà đầu tư có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire tại Omaha được ông ví như "Woodstock của giới tư bản", mỗi năm thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư từ khắp nơi đổ về, trong khi hàng triệu người khác theo dõi những lá thư cổ đông nổi tiếng với các quan điểm về đầu tư, kinh doanh và cuộc sống.

Greg Abel, người hiện giữ vị trí CEO Berkshire Hathaway, đánh giá dấu ấn mà Buffett để lại là “không có tiền lệ trong lịch sử kinh doanh Mỹ”.

Abel cho hay: “Warren đã xây dựng Berkshire để công ty có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Chúng tôi vô cùng biết ơn những nền tảng ông đã tạo dựng. Thật may mắn khi ông vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị và chúng tôi vẫn có thể nhận được những lời khuyên quý giá từ ông.”

Người tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch là Howard Buffett, 71 tuổi, con trai thứ hai trong 3 người con của Warren Buffett. Howard tham gia Hội đồng quản trị Berkshire Hathaway từ năm 1993 và đã có hơn 3 thập niên trực tiếp chứng kiến cha mình đưa Berkshire từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành tập đoàn trị giá khoảng 1.000 tỷ USD.

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal năm ngoái, Warren Buffett từng thừa nhận Howard được lựa chọn một phần vì là con trai ông, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng hơn là niềm tin tuyệt đối dành cho các con.

“Tôi rất, rất, rất may mắn vì có thể tin tưởng cả 3 người con của mình”, Buffett nói.

Howard Buffett cũng cho biết ông cảm thấy đã sẵn sàng cho vai trò mới sau nhiều năm được cha chuẩn bị.

Tân Chủ tịch Berkshire chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng vì chính ông ấy là người chuẩn bị cho tôi. Đó là rất nhiều năm được quan sát, nhận được sự ảnh hưởng và được dạy dỗ.”

Theo WSJ﻿