Warren Buffett "lùa gà" bạn thân Bill Gates, định móc ví hơn 8000 tỷ đồng: Nhiều năm sau chính chủ không dám nhắc lại

Tính đến nay, tình bạn của hai vị tỷ phú đã kéo dài hàng thập kỷ. Theo tiết lộ của Bill Gates, ban đầu Warren và ông không hề hợp nhau và chưa từng nghĩ có thể làm bạn. Bill xuất thân là "dân công nghệ" còn Warren là nhà đầu tư. Thậm chí, khi đó Warren còn không dùng email.

"Cú lừa" hàng trăm triệu USD

Theo "The Deals of Warren Buffett Volume 2: The Making of a Billionaire" tiết lộ, Warren Buffett đã lừa dối Bill Gates bằng cách thúc giục ông chi gần 400 triệu USD cho một chiếc nhẫn đính hôn.

Năm 1993, Warren Buffett đã thuyết phục nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và vợ tương lai là Melinda đến Omaha, Mỹ, để mua nhẫn. "Nhà tiên tri xứ Omaha" đã gặp cặp đôi tại sân bay và đưa họ đến Borsheims. Đây là công ty trang sức mà ông đã mua 4 năm trước đó.

Warren Buffett nói với bạn thân Bill Gates rằng, ông đã chi 6% tài sản ròng của mình cho một chiếc nhẫn đính hôn vào năm 1951. Đồng thời ông đưa ra lời khuyên Gates cũng nên làm như vậy. Vào thời điểm đó, Bill Gates là người giàu nhất thế giới kiêm thành viên hội đồng quản trị Berkshire.

Theo Forbes, tài sản của Bill Gates trị giá khoảng 6,2 tỷ USD vào năm 1993. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, song tỷ phú Mỹ từ chối chi 370 triệu USD (tương đương 8700 tỷ đồng) sau lời mời của bạn thân.

Buffett và Gates quen nhau từ khi còn trẻ. Ảnh: Reddit

"Chúng tôi không có một ngày Chủ nhật tuyệt vời như tôi mong đợi" - Buffett hài hước chia sẻ.



Dù không có nhẫn hàng trăm triệu đô, Bill và Melinda Gates vẫn kết hôn ở Hawaii năm 1994, và ở bên nhau 27 năm. Chứng kiến những cử chỉ và thái độ mà Bill Gates dành cho vợ ở thời điểm đó, bất cứ ai cũng nghĩ đó là cặp đôi hạnh phúc.

Sự thật được lật tẩy

Câu chuyện thu hút sự quan tâm của dư luận trên thế giới nhưng theo các chuyên gia, rất nhiều tình tiết phi lý tồn tại trong đó. Đầu tiên việc chi tới hàng trăm triệu USD cho một chiếc nhẫn là điều không tưởng bởi kỷ lục về giá chỉ là 71,2 triệu USD vào năm 2017 cho một chiếc nhẫn 59,6 carat.

Tiếp theo, 13 năm sau sự kiện gạ mua nhẫn như cuốn sách đã đề cập, vợ của Buffett qua đời và ông cưới người vợ mới, bà Astrid Menks. Lại một lần nữa Buffett mua nhẫn ở Borsheims nhưng người con gái của Buffett đã khẳng định rằng ông đã mua với giá hời nhờ chính sách giảm giá cho nhân viên công ty.

Cuối cùng, Buffett nổi tiếng là người thích đùa và chẳng ai còn lạ gì những câu chuyện đùa tiếu lâm của ông. Khi được hỏi mục tiêu lớn nhất của đời mình là gì sau khi đã trở thành người giàu nhất nước, Buffett từng hóm hỉnh nói rằng: "Đơn giản thôi, đó là trở thành lão già lớn tuổi nhất nước".

Theo nguồn tin của tờ Inc, chiếc nhẫn mà Melinda đeo chỉ chưa đến 1 carat và có giá trị nhỏ hơn rất nhiều so với lời đồn "372 triệu USD".

3 người từng rất thân thiết. Ảnh: GreekWire

Cuộc hôn nhân sóng gió chính chủ không muốn nhắc tới



Tuy tỷ phú Microsoft không xuống tay chi tiền cho chiếc nhẫn đắt đỏ nhưng ông và bà Melinda vẫn có một đám cưới trong mơ. Tuy nhiên, cái kết của câu chuyện này không hề có hậu.

Vào tháng 5/2021, vợ chồng Bill Gates khiến toàn thế giới ngỡ ngàng khi tuyên bố "đường ai nấy đi" sau 27 năm chung sống. Đây là điều không ai ngờ tới, bởi cặp đôi luôn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc và giàu có.

Một thời gian sau khi tin tức ly hôn được công bố, Bill Gates đã để lộ mình vẫn đeo nhẫn cưới. Đây là lần đầu tiên nhà sáng lập Microsoft xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông và vợ tuyên bố ly hôn. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Bill Gates không đưa ra bình luận gì với về việc ông vẫn giữ chiếc nhẫn dù cuộc hôn nhân đã tan vỡ.

Sau gần 1 năm ly hôn, bà Melinda - vợ cũ của tỷ phú Bill Gates - cuối cùng cũng tiết lộ lý do hôn nhân tan vỡ trong buổi phỏng vấn với Gayle King trên đài CBS.

Tại đây, người dẫn chương trình đã hỏi bà Melinda: "Một khi niềm tin đã mất, chắc hẳn việc hàn gắn là rất khó, phải không?". Melinda trả lời rằng: "Đúng vậy, rất khó để quay lại, dù trong bất kỳ mối quan hệ nào".

Ngoài ra, trong buổi phỏng vấn này, bà cũng lần đầu lên tiếng về bê bối ngoại tình của chồng. Vào năm ngoái, đại diện của người sáng lập Microsoft thừa nhận rằng ông từng ngoại tình với một nhân viên cấp dưới vào năm 2000, khoảng 6 năm sau khi kết hôn với bà Melinda.

Vợ cũ của tỷ phú Bill Gates cho biết, cặp đôi đã "cố gắng vượt qua" cuộc khủng hoảng này, nhưng sau cùng, niềm tin giữa hai người họ vĩnh viễn không thể xây dựng lại được.

"Tôi thực sự tin rằng mình có thể tha thứ được cho anh ấy, nên đã cố gắng vượt qua", bà Melinda chia sẻ. "Chẳng có sự kiện gì xảy ra thêm nữa. Thế nhưng, đến một thời điểm mà tôi cảm thấy là quá đủ, tôi nhận ra cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn nữa. Tôi không thể tin vào những gì mà chúng tôi đã có".

Hiện tại, cả Bill Gates và Melinda đều đã có người đồng hành mới và có hướng đi của riêng mình.

Tổng hợp Business Insider, Inc, CNBC