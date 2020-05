Warren Buffett: Thị trường có thể hất tung bạn bất cứ lúc nào, nhưng tôi vẫn tin vào điều kì diệu của nước Mỹ!

Chia sẻ trong cuộc họp cổ đông của Tập đoàn Berkshire năm 2020, tỷ phú kiêm nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett khẳng định niềm tin vào triển vọng lạc quan của nền kinh tế Mỹ. Ông cho rằng nước Mỹ sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ kể cả sau khi bị giáng đòn mạnh bởi thảm hoạ dịch bệnh.



"Về cơ bản, không gì có thể ngăn cản và đánh bại nước Mỹ. Sức mạnh của nước Mỹ và sự kì diệu của sức mạnh đó luôn chiếm ưu thế. Và nhất định chúng ta sẽ chiến thắng một lần nữa", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway chia sẻ trong cuộc họp cổ đông trực tuyến đầu tiên của Tập đoàn này từ nhà riêng tại thành phố Omaha, Nebraska.

"Ngay từ thế chiến thứ II, tôi đã luôn tin vào điều kì diệu của sức mạnh Mỹ. Cho đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, cuộc khủng bố đẫm máu ngày 9/11 hay khủng hoảng tài chính 2008... Tất cả đều không thể quật ngã được nền kinh tế Mỹ", huyền thoại xứ Omaha chia sẻ.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến nay đã có hơn 1 triệu người Mỹ nhiễm coronavirus (Covid-19) và hơn 80.000 người tử vong. Sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của dịch bệnh đã khiến hầu hết các bang của Mỹ phải đóng cửa nền kinh tế và chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp lớn chưa từng có trong lịch sử. Tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp tại quốc gia này đã lên tới hơn 30 triệu người chỉ trong vòng 6 tuần.

Bên cạnh đó, dịch bệnh bùng phát cũng khiến cho tăng trưởng kinh tế của Mỹ bị chậm lại trong quý đầu tiên, dự báo GDP Mỹ giảm khoảng 4,8%. Đây cũng chính là mức giảm GDP lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ sau khủng hoảng tài chính 2008.

Tuy vậy, Buffett khẳng định cuộc suy thoái do dịch bệnh lần này khác rất nhiều so với cuộc suy thoái do khủng hoảng hệ thống ngân hàng hơn một thập kỷ trước; đồng thời nhấn mạnh một số thành tựu đáng kể của nền kinh tế.

"Trong giai đoạn 2008-2009, đầu tàu kinh tế của chúng ta đã đi sai đường và có rất nhiều nguyên nhân khiến đàu tàu này yếu kém từ khâu quan trọng nhất là hệ thống ngân hàng. Lần này chúng ta chỉ cần tìm đúng đường ray và đưa con tàu di chuyển trên đường ray đó. Tất nhiên, tôi không kỳ vọng bất kỳ giải pháp nào tương tự như chúng ta đã từng xử lý cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Đặc biệt là ở một quốc gia có vị trí quan trọng với dân số đông và năng suất lao động cao như Hoa Kỳ, việc đưa con tàu đi đúng hướng là rất khả thi", Buffett nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định triển vọng tươi sáng vẫn đang chờ đợi nước Mỹ ở phía trước.

"Nếu bạn được lựa chọn năm nào mình sẽ ra đời và sinh ra ở đâu, tôi chắc rằng bạn sẽ không chọn năm 1720, 1820 hay 1920 đâu. Bạn sẽ chọn thời điểm này và chọn nước Mỹ. Sứ mệnh của nước Mỹ sinh ra để người ta lựa chọn và đến đây", nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20 nhận định.

Tuy vậy, Buffett cũng nhấn mạnh các nhà đầu tư hãy thận trọng khi đặt cược vào cổ phiếu Mỹ ở thời điểm hiện tại.

"Bạn có thể đặt cược vào cổ phiếu Mỹ nhưng hãy thận trọng với mỗi bước đi của mình. Thị trường có thể hất tung bạn bất cứ lúc nào", ông nói.

"Theo quan điểm của tôi, đầu tư vào chỉ số S&P 500 là lựa chọn an toàn với hầu hết các nhà đầu tư lúc này. Nhiều nhà đầu tư trả hàng đống tiền cho các quỹ tư vấn mà theo tôi là thực sự không cần thiết. Nếu bạn vẫn có niềm tin vào nền kinh tế Mỹ và muốn duy trì khoản đầu tư của mình trong vài thập kỷ tới, S&P 500 vẫn đáng đầu tư hơn chứng khoán kho bạc", huyền thoại xứ Omaha khẳng định.