Warren Buffett vừa có bước đi khiến thị trường không ngờ: Bán sạch một cổ phiếu tăng gần 4.000%, mang về khoản lãi hơn 7 tỷ USD, được đánh giá là khoản đầu tư 'phép màu'

Động thái này chấm dứt hành trình 17 năm nắm giữ cổ phần tại BYD, bắt đầu từ năm 2008 khi Berkshire chi 230 triệu USD để mua 225 triệu cổ phiếu, theo gợi ý của người đồng sáng lập Charlie Munger. Đến thời điểm đầu Berkshire bắt đầu bán ra một phần cổ phần vào năm 2022, giá trị cổ phần còn lại của họ đã được định giá khoảng hơn 7,3 tỷ USD.

Thời điểm mua vào năm 2008, nhiều người cho rằng Buffett và Munger "điên rồ" khi rót vốn vào một công ty xe điện Trung Quốc còn non trẻ. Tuy nhiên, Munger lại gọi BYD và nhà sáng lập kiêm CEO Vương Truyền Phúc là một “phép màu thực sự”. Và quả đúng như vậy, trong suốt quãng thời gian nắm giữ, cổ phiếu BYD đã tăng vọt tới 3.890%, giúp khoản đầu tư ban đầu của Berkshire có thời điểm đạt giá trị tới 9 tỷ USD.

Giá trị cổ phần BYD được Berkshire nắm giữ từ 21/12/2022 đến 24/6/2023 (triệu cổ phiếu).

Bắt đầu từ tháng 8/2022, Berkshire dần cắt giảm tỷ lệ sở hữu, sau khi giá trị khoản đầu tư tăng mạnh trong quý II cùng năm. Đến tháng 6/2023, Berkshire đã bán ra gần 76% số cổ phần, đưa tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 5%. Đây là ngưỡng mà theo quy định của sàn giao dịch Hồng Kông, công ty không còn bắt buộc phải công bố các giao dịch tiếp theo. Lúc đó, thị trường phỏng đoán rằng Berkshire vẫn còn giữ 54 triệu cổ phiếu.

Song, một nhà đầu tư theo dõi sát Buffett đã phát hiện trong báo cáo tài chính quý I/2024 của Berkshire Hathaway Energy, đơn vị trực tiếp nắm giữ cổ phần BYD, rằng giá trị đầu tư này được ghi nhận là 0 vào ngày 31/3. Đại diện của Berkshire đã xác nhận rằng toàn bộ số cổ phiếu BYD đã được bán hết và quá trình bán diễn ra sau thời điểm tỷ lệ sở hữu tụt dưới 5%.

Dù chưa bao giờ đưa ra lời giải thích chi tiết cho quyết định bán, Buffett từng nói với CNBC vào năm 2023 rằng BYD là một công ty “phi thường” được điều hành bởi một con người “phi thường”, nhưng ông nghĩ mình sẽ “cảm thấy tốt hơn khi dùng số tiền này vào việc khác”.

Giá trị khoản đầu tư vào BYD của Berkshire.

Trong cùng thời điểm, Berkshire cũng bán gần như toàn bộ khoản đầu tư vào TSMC (Taiwan Semiconductor), trị giá khoảng 4 tỷ USD, chỉ vài tháng sau khi mua. Lý do là Buffett đánh giá lại rủi ro do căng thẳng địa chính trị.

Quyết định rút vốn khỏi các công ty châu Á, trong đó có 2 công ty công nghệ lớn, phản ánh tư duy đầu tư dài hạn của Buffett. Ông không quan tâm đến các mục tiêu ngắn hạn, cũng như không ủng hộ việc các doanh nghiệp đưa ra dự báo lợi nhuận hàng quý.

Trong bài viết chung với CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon năm 2018, Buffett từng cảnh báo rằng việc định hướng lợi nhuận hàng quý có thể khiến các công ty hy sinh chiến lược dài hạn, cắt giảm chi tiêu có lợi cho tương lai chỉ để đạt được con số kỳ vọng ngắn hạn.

Dù không còn lên tiếng nhiều về quan điểm chính trị, Buffett từng chia sẻ rằng những động thái chỉ trích cá nhân có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp ông sở hữu và cả người lao động.

Tuy vậy, ông và Tổng thống Donald Trump, dù đối lập trên nhiều vấn đề, lại có cùng quan điểm rằng doanh nghiệp Mỹ không nên chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Ông Trump thậm chí còn đề xuất rằng các công ty nên chỉ báo cáo lợi nhuận nửa năm một lần để “tiết kiệm chi phí” và tập trung điều hành hiệu quả hơn.

Dù Buffett vẫn giữ im lặng trước đề xuất đó, rõ ràng triết lý đầu tư xuyên suốt của ông vẫn là chọn lựa những doanh nghiệp tốt, giữ lâu dài và tránh xa những kỳ vọng mang tính ngắn hạn dễ gây xáo trộn.

Tham khảo CNBC﻿